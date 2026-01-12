English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तो कोण आहे मला...,' राज ठाकरेंनी 'रसमलाई' म्हणत टोमणा लगावल्यानंतर अण्णामलाई यांचं प्रत्युत्तर, 'मुंबई शहर काय महाराष्ट्रवासियांनी...'

Annamalai hits back MNS Chief Raj Thackeray: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी शाब्दिक युद्ध अधिकच चिघळलं आहे. राज ठाकरे यांनी मुंबईतील सभेत के. अण्णामलाई यांची 'रसमलाई' संबोधत खिल्ली उडवली. यानंतर भाजपा नेत्याने उत्तर दिलं असून आपल्या विधानांमुळे मराठी अस्मितेचा अपमान झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 12, 2026, 05:38 PM IST
Annamalai hits back MNS Chief Raj Thackeray: भाजपचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई (K Annamalai) यांनी मुंबईचा उल्लेख ‘बॉम्बे’ असा करत, हे शहर महाराष्ट्राचं नाही असं विधान केल्याने वाद निर्माण झाला असून, महायुतीचे नेते आणि खासकरुन ठाकरे बंधू त्यांच्यावर टीका करत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरेंनी त्यांचा मुंबईतील सभेत 'रसमलाई' उल्लेख करत खिल्ली उडवली. यानंतर के. अण्णामलाई यांनी आता राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं आहे. आपल्या वक्तव्यांवरून दिलेल्या धमक्या आणि वैयक्तिक हल्ले त्यांनी फेटाळून लावले असून, धमक्यांमुळे आपण मुंबईला भेट देण्यापासून मागे हटणार नाही, असं ठामपणे म्हटलं आहे. 

मुंबईतील शिवाजी पार्कात नुकत्याच झालेल्या मनसे-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या संयुक्त सभेत केलेल्या टिप्पणीला उत्तर देताना, अण्णामलाई यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या धमक्या देण्याच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आदित्य ठाकरे आणि राज ठाकरे मला धमक्या देणारे कोण आहेत?" अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. आपण एका शेतकऱ्याचा मुलगा असल्याचा अभिमान आहे असं सागंत त्यांनी राजकीय धमक्यांची आपल्याला भीती वाटत नसल्याचंही म्हटलं.

मुंबईत आल्यास शारीरिक इजा पोहोचवण्याची धमकी देणाऱ्या माध्यमांतील बातम्या आणि सोशल मीडियावरील पोस्टचा अण्णामलाई यांनी उल्लेख केला. "काहींनी लिहिले आहे की, मी मुंबईत आलो तर माझे पाय कापतील. मी मुंबईत येणारच. पाय कापून दाखवा. जर मी अशा धमक्यांना घाबरलो असतो, तर मी माझ्या गावातच राहिलो असतो," असं ते म्हणाले.

माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने आपले विधान मराठी अस्मितेला कमी लेखणारे होते, हा आरोपही फेटाळून लावला. "जर मी म्हणालो की कामराज हे भारतातील महान नेत्यांपैकी एक आहेत, तर याचा अर्थ असा होतो का की ते आता तमिळ राहिले नाहीत? जर मी म्हणालो की मुंबई हे एक जागतिक दर्जाचे शहर आहे, तर याचा अर्थ असा होतो का की ते महाराष्ट्रीयांनी बांधले नाही?" असा सवाल अण्णामलाई यांनी विचारला.

मुंबईचे मोठेपण मराठी लोकांच्या योगदानापासून वेगळे करता येणार नाही असं सांगताना त्यांनी आपल्या टीकाकारांना अज्ञानी ठरवलं. अण्णामलाई यांनी असाही आरोप केला की, त्यांच्यावरील हल्ल्यांनी मर्यादा ओलांडली असून तमिळ लोकांवर अपमानकारक टीका केली जात आहे, आणि धोतर व लुंगीसारख्या पोशाखांबद्दलच्या उल्लेखांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की, ज्या डीएमके पक्षाने ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांच्यावर टीका केली आहे, तोच पक्ष आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सोबत युतीमध्ये आहे, आणि ही परिस्थिती आश्चर्यकारक असल्याचे ते म्हणाले.

"माझा अपमान करणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. डीएमके पक्ष अनेक वर्षांपासून हेच ​​करत आहे. पण आता ते तमिळ लोकांचाच अपमान करत आहेत. हे राजकारण धमक्या आणि दहशतीच्या जोरावर चालते. हात-पाय तोडण्याच्या धमक्यांनी घाबरणारा मी नाही," असं भाजपा नेते म्हणाले. 

अण्णामलाई यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?

के अण्णामलाई यांनी म्हटलं होतं की, "मोदीजी हे केंद्रामध्ये आहेत, देवेंद्रजी राज्यामध्ये आहेत आणि बॉम्बेमध्ये भाजपचा महापौर असेल. कारण बॉम्बे हे महाराष्ट्राचे शहर नाही, ते आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. या शहराचे बजेट हे 75 हजार कोटी रुपये इतके आहे. चेन्नईचे बजेट हे 8 हजार कोटी तर बंगळुरुचे बजेट हे 19 हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यामुळे मुंबईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तुम्हाला चांगले लोक प्रशासनात बसवावे लागतील".

यानंतर राज ठाकरे यांनी मुंबईतील सभेत अण्णामलाई यांना लक्ष्य केलं. भाजपा नेत्याची 'रसमलाई' असे म्हणून खिल्ली उडवत, ठाकरे यांनी मुंबईशी संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य करण्याचा अण्णामलाई यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि "हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी" ही घोषणा दिली.

"एक रसमलाई तामिळनाडूतून आला आहे. तुमचा इथल्या लोकांशी काय संबंध आहे? हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी," असं राज ठाकरे म्हणाले. त्यांनी ही घोषणा वापरली, जी ऐतिहासिकदृष्ट्या शिवसेनेच्या दक्षिण भारतीयांविरुद्धच्या सुरुवातीच्या मोहिमांशी संबंधित आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1960 मध्ये 'मार्मिक' हे व्यंगचित्र साप्ताहिक सुरू केलं आणि 1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली. त्यांनी आपल्या धारदार वक्तृत्वातून मराठी अस्मितेचे राजकारण केले, ज्यात अनेकदा दक्षिण भारतातील स्थलांतरितांना लक्ष्य केले जात असे.

मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, मतमोजणी 16  जानेवारी रोजी होणार आहे.

