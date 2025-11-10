BMC निवडणुकीआधीच MVA मध्ये खोडा? काँग्रेसने घेतला मोठा निर्णय!

Congress On BMC Election: मुंबई पालिका निवडणुकीचे घोडमैदान जास्त दूर नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्ष कामाला लागलाय. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. मुंबई, महापालिका निवडणूक आपण स्वबाळवर लढणार, असल्याची घोषणा कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.
मुंबईमध्ये आपली ताकद असल्याचं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. मुंबईत अनेक महत्वाच्या जागांवर काँग्रेसची ताकद आहे. हायकमांडसोबत चर्चा झाल्यावर आम्ही स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतलाय. मुंबईत विषय खूप आहेत. मुंबईची तिजोरी खाली झाली. भ्रष्टाचार खूप झालाय. मुंबईच्या एकूण विकासाला छेद देणारे प्रकार मागच्या सरकारमध्ये झालेयत, अजूनही होतेय. मुंबईत अजूनही पाणी तुंबतय.
मित्र पक्षाचा प्रस्ताव आला तर त्यावर चर्चा आम्ही करु असे त्यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला म्हटलंय. आम्ही लढत आलोय, आमच्या 30-35 जागा निवडून येत असतात. त्यामुळे मतांच्या विभाजनाचा प्रश्न येत नाही.
काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षालादेखील अधिकार नाही. गांधी परिवाराकडून जे आदेश येतात. ते फॉलो केले जातात. एकत्र लढले किंवा नाही लढली तरी काही फरक पडत नाही.कॉंग्रेसची आणि शिवसेना, मनसेची विचारधारा वेगळी आहे. एकत्र लढले तरी त्यांच्यात आपापसात वाद होणार आहे. कशाच कशाला पायपूस महाविकास आघाडीत नाही. कॉंग्रेसमध्ये तर अजिबात नाही, अशी टीका भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी केले.
उत्तर: काँग्रेस मुंबई महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार आहे, अशी अधिकृत घोषणा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
उत्तर: विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, मित्रपक्षाचा (राष्ट्रवादी-शरद पवार गट) प्रस्ताव आला तर त्यावर निश्चितच चर्चा करू, पण सध्या स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्तर: भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी म्हटले की, काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षालाही अधिकार नाहीत, गांधी कुटुंबाच्या आदेशानेच सर्व चालते. एकत्र लढले तरी काँग्रेस-शिवसेना-मनसेच्या विचारधारा वेगळ्या असल्याने वाद होणारच आहेत आणि महाविकास आघाडीत कशाचाही पायपूस नाही.