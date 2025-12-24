English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोण जास्त शिकलंय, राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे? शैक्षणिक वाटचाल पाहून व्हाल थक्क

Who Is More Educated Uddhav Thackeray Or Raj Thackeray: अनेकांना ठाऊक नसेल पण राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची शाळा एकच होती. मात्र या दोघींनी पुढे वेगवेघळं शिक्षण घेतलं. दोघांपैकी कोण किती शिकलं आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 24, 2025, 10:02 AM IST
दोघांच्या वयात आठ वर्षाचं अंतर आहे (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Who Is More Educated Uddhav Thackeray Or Raj Thackeray: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी 12 वाजता वरळीमधील हॉटेल ब्लू सी येथे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीची घोषणा होणार आहे. मुंबईमधील जागावाटपावर दोन्ही पक्षांकडून शिक्कामोर्तब झालं असून आज युतीची घोषणा केली जाणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी शिवसेना-मनसे एकत्र आल्याने ठाकरेंची ताकद वाढली आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये ठाकरे बंधूंमधील जवळीक वाढली आणि आता त्याचं परिवर्तन राजकीय युतीमध्ये होत आहे.

शैक्षणिक विषयावरुनच 19 वर्षांनी आले एकत्र

शालेय शिक्षणामध्ये हिंदीच्या सक्तीवरुन दोन्ही भाऊ 19 वर्षानंतर पहिल्यांदा एकत्र आले आणि तिथूनच या युतीचा श्रीगणेशा झाला असं सांगितलं जातं. राज आणि उद्धव एकत्र आल्यानंतर हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन ठाकरेंच्या कुटुंबातील मुलं कोणत्या शाळांमध्ये शिकली आहेत यावरूनही विरोधकांनी टीका केल्याचं दिसून आलं. ठाकरेंच्या आधीच्या आणि आताच्या पिढीतील मुलं इंग्रजी शाळेत शिकत असून तरीही ठाकरे मराठी सक्तीसाठी आग्रही असल्याचा उल्लेख करत विरोधकांनी हा कथित विरोधाभास असल्याचं म्हटलं. मात्र याला राज यांनी जशास तसं उत्तर दिलेलं. पण खरोखरच राज आणि उद्धव यांचं शिक्षण किती आहे? दोघांपैकी कोण जास्त शिकलेलं आहे? हे अनेकांना ठाऊक नाही. यावरच नजर टाकूयात...

दोघांमधील वयाचं अंतर किती?

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वयात साधारणपणे आठ वर्षांचे अंतर आहे. 14 जून 1968 ला जन्मलेले राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंपेक्षा वयाने लहान आहेत. उद्धव ठाकरेंचा जन्म 27 जुलै, 1960 रोजी झाला.

उद्धव ठाकरेंचं शिक्षण किती झालं आहे?

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील बालमोहन विद्यामंदिर शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समधून फाइन आर्ट्समध्ये पदवी प्राप्त केली. 1982 साली उद्धव ठाकरेंनी हायर आर्ट एक्झामिनेशन डिप्लोमा पूर्ण केला. उद्धव ठाकरेंच्या शैक्षणिक वाटचालीकडे पाहिल्यास ते सुरुवातीपासूनच कला शाखेकडे झुकलेले होते असं पाहायला मिळतं. कला आणि फोटोग्राफीमध्ये त्यांना विशेष आवड होती आणि त्याचेच त्यांनी शिक्षण घेतलं. उद्धव ठाकरे राजकारणात येण्यापूर्वी फोटोग्राफर आणि व्यावसायिक म्हणून कार्यरत होते.

राज ठाकरेंचा शैक्षणिक प्रवास कसा राहिला?

दुसरीकडे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचेही प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील बालमोहन विद्यामंदिर शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी सर जे.जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड आर्टमधून पदवी प्राप्त केली. लहानपणी राज ठाकरेंनी तबला, गिटार आणि व्हायोलिन वादनाचं प्रशिक्षण घेतलं. थोरल्या चुलत भावाप्रमाणे राज ठाकरेंची शैक्षणिक वाटचालही कला शाखेकडे झुकलेली दिसली. फरक इतकाच की उद्धव ठाकरेंना फोटोग्राफीची आवडत होती तर राज ठाकरेंना संगीत श्रेत्राबद्दल विशेष आवड होती. राज हे राजकारणात येण्यापूर्वी व्यंगचित्रकार म्हणून 'मार्मिक' या साप्ताहिकात काम करत होते.

