उत्तर भारतीयांसाठी काँग्रेसचा स्वतंत्र जाहीरनामा! 'ही' 7 आश्वासने वाचाच; रिक्षावाले, तबेलेवाले, फेरीवाल्यांसाठी...

BMC Election Congress Promises To North Indians: मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा तयार करण्यात आला असून रविवारी या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आलं. मालाड येथे आयोजित 'संवाद उत्तर भारतीयों से, चर्चा मुद्दों पर' या कार्यक्रमात जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला असून त्यामध्ये एकूण सात मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अजय राय यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.
उत्तर भारतीय सेलच्या वतीने वर्षा गायकवाड यांच्या सूचनेनुसार 'संवाद उत्तर भारतीयों से, चर्चा मुद्दों पर' ही मोहीम शहराच्या विविध भागांत राबवण्यात आली. या कालावधीत सेलच्या पथकांनी गायी-म्हशींचे गोठे, धोबी घाट, ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालक, फेरीवाले तसेच कामगार वस्तीच्या परिसरात जाऊन उत्तर भारतीय समाजाच्या समस्या, अपेक्षा आणि सूचनांची थेट नोंद घेतली. यावरून एक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे.
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी, सामाजिक-राजकीय संरक्षण, रिक्षा-टॅक्सी विश्राम केंद्र आणि सीएनजी स्टेशनच्या संख्येत वाढ करणे, रेल्वे स्टेशनवर ट्रान्झिट कॅम्प सुरू करणे, छठपूजेसाठी सगळ्या संस्थांना परवानगी देणे, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या लोकांसाठी भव्य प्रवासी भवन आणि गोठ्यांना परवाने द्यावे, अशा उत्तर भारतीय समाजाच्या मागण्या आहेत.
स्वतंत्र सात मुद्द्यांचा जाहीरनामा जारी करण्यात आला असून हा जाहीरनामा उत्तर भारतीय समुदायाच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. त्यात खालील मुख्य आश्वासने आहेत:
> छठ पूजेसाठी समुद्रकिनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी विसर्जन तलाव आणि घाट बांधणे, महिलांसाठी कपडे बदलण्याच्या खोल्या, चांगली प्रकाश व्यवस्था आणि लाइफगार्ड सेवा.
> सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विवाहांसाठी मोठ्या, परवडणाऱ्या प्रवासी सुविधा किंवा 'प्रवासी भवन' विकसित करणे.
> दिवाळी आणि छठ पूजेदरम्यान रेल्वे स्थानकांजवळ परवडणाऱ्या प्रतीक्षा हॉल किंवा मोठ्या प्रतीक्षा क्षेत्रांची व्यवस्था, ज्यात १० ते ५० रुपयांत निवास आणि जेवणाची सुविधा, बीएमसी आणि रेल्वेशी समन्वयाने.
> पारदर्शक फेरीवाला धोरण: स्मार्ट वेंडिंग झोन, पात्र विक्रेत्यांसाठी डिजिटल परवाने आणि टाउन वेंडिंग समितीच्या निवडणुका निष्पक्षपणे.
> उत्तर भारतीयांसाठी राजकीय आणि सामाजिक संरक्षण. उत्तर भारतीयांच्या सन्मान आणि उपजीविकेचे संरक्षण.
> ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी चांगल्या सुविधा: सीएनजी स्टेशनवर विश्रांती केंद्रे, मोफत आरोग्य तपासणी.
> शहरातील दुग्धशाळा (तबेला) साठी पारदर्शक परवानगी धोरण आणि पाण्याच्या दरात सबसिडी.