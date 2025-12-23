English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
उत्तर भारतीयांसाठी काँग्रेसचा स्वतंत्र जाहीरनामा! 'ही' 7 आश्वासने वाचाच; रिक्षावाले, तबेलेवाले, फेरीवाल्यांसाठी...

BMC Election Congress Promises To North Indians: काँग्रेसने मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा जारी केला असून सात प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत. ही आश्वासनं कोणती ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 23, 2025, 08:03 AM IST
उत्तर भारतीयांसाठी वेगळ्या जाहिरनाम्यात म्हटलंय काय एकदा पाहाच

BMC Election Congress Promises To North Indians: मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा तयार करण्यात आला असून रविवारी या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आलं.  मालाड येथे आयोजित 'संवाद उत्तर भारतीयों से, चर्चा मुद्दों पर' या कार्यक्रमात जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला असून त्यामध्ये एकूण सात मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड, काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अजय राय यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.

अपेक्षा आणि सूचनांची थेट नोंद

उत्तर भारतीय सेलच्या वतीने वर्षा गायकवाड यांच्या सूचनेनुसार 'संवाद उत्तर भारतीयों से, चर्चा मुद्दों पर' ही मोहीम शहराच्या विविध भागांत राबवण्यात आली. या कालावधीत सेलच्या पथकांनी गायी-म्हशींचे गोठे, धोबी घाट, ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी चालक, फेरीवाले तसेच कामगार वस्तीच्या परिसरात जाऊन उत्तर भारतीय समाजाच्या समस्या, अपेक्षा आणि सूचनांची थेट नोंद घेतली. यावरून एक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे.

कोणकोणती आश्वासने देण्यात आली?

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी, सामाजिक-राजकीय संरक्षण, रिक्षा-टॅक्सी विश्राम केंद्र आणि सीएनजी स्टेशनच्या संख्येत वाढ करणे, रेल्वे स्टेशनवर ट्रान्झिट कॅम्प सुरू करणे, छठपूजेसाठी सगळ्या संस्थांना परवानगी देणे, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या लोकांसाठी भव्य प्रवासी भवन आणि गोठ्यांना परवाने द्यावे, अशा उत्तर भारतीय समाजाच्या मागण्या आहेत.

सात मुद्दे कोणते?

स्वतंत्र सात मुद्द्यांचा जाहीरनामा जारी करण्यात आला असून हा जाहीरनामा उत्तर भारतीय समुदायाच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. त्यात खालील मुख्य आश्वासने आहेत:

> छठ पूजेसाठी समुद्रकिनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी विसर्जन तलाव आणि घाट बांधणे, महिलांसाठी कपडे बदलण्याच्या खोल्या, चांगली प्रकाश व्यवस्था आणि लाइफगार्ड सेवा. 

> सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विवाहांसाठी मोठ्या, परवडणाऱ्या प्रवासी सुविधा किंवा 'प्रवासी भवन' विकसित करणे. 

> दिवाळी आणि छठ पूजेदरम्यान रेल्वे स्थानकांजवळ परवडणाऱ्या प्रतीक्षा हॉल किंवा मोठ्या प्रतीक्षा क्षेत्रांची व्यवस्था, ज्यात १० ते ५० रुपयांत निवास आणि जेवणाची सुविधा, बीएमसी आणि रेल्वेशी समन्वयाने. 

> पारदर्शक फेरीवाला धोरण: स्मार्ट वेंडिंग झोन, पात्र विक्रेत्यांसाठी डिजिटल परवाने आणि टाउन वेंडिंग समितीच्या निवडणुका निष्पक्षपणे. 

> उत्तर भारतीयांसाठी राजकीय आणि सामाजिक संरक्षण. उत्तर भारतीयांच्या सन्मान आणि उपजीविकेचे संरक्षण. 

> ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी चांगल्या सुविधा: सीएनजी स्टेशनवर विश्रांती केंद्रे, मोफत आरोग्य तपासणी. 

> शहरातील दुग्धशाळा (तबेला) साठी पारदर्शक परवानगी धोरण आणि पाण्याच्या दरात सबसिडी. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

