‘संदीप देशपांडेंचा भाजपामध्ये प्रवेश झाला, अशाही...’; 'ठाकरे हा ब्रँड नाही, ठाकरे...'

Sandeep Deshpande On Quiting Raj Thackeray MNS: मागील काही दिवसांपासून सातत्याने संदीप देशपांडे नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु असतानाच आता थेट संदीप देशपांडेंनीही समोर येऊन या विषयावर भाष्य केलंय. ते काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 09:50 AM IST
Sandeep Deshpande On Quiting Raj Thackeray MNS: ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या वाटाघाटीमध्ये काही महत्त्वाच्या जागा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी सोडल्याने नाराज झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी थेट राज ठाकरेंच्या पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने एकच खळबळ उडली आहे. असं असतानाच राज यांचे निकटवर्तीय तसेच मनसेचे नेते संदीप देशपांडेही मनसे सोडून भाजपामध्ये जाणार अशा बातम्या समोर आल्या. संदीप देशपांडे 16 तारखेनंतर म्हणजेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर मनसेला 'जय महाराष्ट्र' करतील असंही बोललं जात आहे. या साऱ्या गोंधळादरम्यान आता संदीप देशपांडेंनीही पत्रकार परिषद घेत या साऱ्याबद्दल भाष्य केलं आहे. 

संतोष धुरी काय बोलतो याला मी...

संदीप देशपांडे मनसेमध्ये नाराज असल्याचं सूचक विधान काही दिवसांपूर्वीच मनसे सोडून भारतीय जनता पार्टीमध्ये दाखल झालेल्या संतोष धुरींनी केलं. याच विधानाच्या आधारे संदीप देशपांडे नक्कीच राज यांची साथ सोडतील अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र आपण कुठेही जाणार नसून मनसेमध्ये काम करणार असल्याचं संदीप देशपांडेंनी स्पष्ट केलं आहे. संतोष धुरींनी केलेल्या दाव्यांबद्दल बोलताना संदीप देशपांडेंनी, "संतोष धुरी काय बोलतो याला मी उत्तर देणं गरजेचं नाही. त्याचा निर्णय त्याने घेतला आणि प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. तो त्याच्या दृष्टिकोनातून बोलला, माझा दृष्टिकोन तसा नाही," असं थेट उत्तर दिलं.

जागावाटपात डावललं गेलं?

संतोष धुरींनी जागावाटपात संदीप देशपांडेसोबत आपल्यालाही डावललं गेलं असं म्हटलं होतं. "2012 ला अनेक जण इच्छुक होते. किल्लेदार, पाटणकर इच्छुक होते. मात्र मला तिकीट दिले, तेव्हा मी विचारलं नाही. आता पक्षाने निर्णय घेतला आहे," असं संदीप देशपांडे जागावाटपात डावलल्याबद्दल म्हणाले.  

भाजपात गेल्याच्या बातम्या...

संदीप देशपांडे यांनी स्वत: ते भाजपामध्ये गेल्याच्या बातम्या पाहिल्याचं पत्रकारांशी बोलताना नमूद केलं. "संदीप देशपांडेंचा भाजपामध्ये प्रवेश झाला, अशाही बातम्या पहिल्या. या गोष्टींना पूर्णविराम दिला पाहिजे. मी मनसेमध्येच आहे. मी पक्षाचं काम करतोय. मुंबईत जास्तीत जास्त जागा निवडून येतील यासाठी काम करणे माझी जबाबदारी आहे," असं संदीप देशपांडेंनी त्यांच्या नाराजीसंदर्भातील बातम्यांबद्दल प्रश्न विचारला असता उत्तर दिलं. 

आम्ही पहिल्यांदा युती केल्याने...

जागावाटपावरुन पक्षात नाराजी असून बंडाळीची चर्चा आहे याबद्दल विचारलं असता संदीप देशपांडेंनी, "युती म्हणल्यानंतर जागावाटप होतं. ज्यात चर्चा होतात, त्यात 100 टक्के समाधानी कोणीही नसते. तो प्रोसेसचा भाग आहे. आम्ही पहिल्यांदा युती केली, त्यामुळे असेल पण कार्यकर्त्यांशी संवाद सुरू आहे. समजावणे सुरू आहे. जी चर्चा व्हायची ती होऊन गेली. आता मनसेचा मुंबई अध्यक्ष म्हणून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचा मी विचार करतो," असं संदीप देशपांडेंनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं.

मी मनात एक बाहेर एक असे...

"ठाकरे हा ब्रँड नाही, ठाकरे विचार आहे. विचार कधी संपत नसतो. मी मनात एक बाहेर एक असे बोलत नाही. मी मोकळं बोलतो. चर्चा झाली आहे. जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायच्या आहेत. याचा विचार महाराष्ट्र सैनिकाने केला पाहिजे. आम्ही पहिल्यांदा युती केल्याने 100 टक्के समाधान होऊ शकत नाही. कुरबुरी आहेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतोय. मी मनसेत आहे, माझ्या पक्षाच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणणे हे सध्या माझ्या पुढे आहे," असं संदीप देशपांडेंनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं.

