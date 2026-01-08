BMC Election : मोठी बातमी! ठाकरेंना धक्का देत DCM शिंदे दगडू सपकाळांच्या भेटीला; लालबाग- परळच्या राजकारणाला नवं वळण?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
BMC Election News 2026 : एक उमेदवारी पुन्हा ठाकरेंचा घात करणार? लालबाग परळमधून आताच्या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी. उपमुख्यमंत्री- दगडूदादांची भेट चर्चेचा विषय...   

सायली पाटील | Updated: Jan 8, 2026, 11:29 AM IST
BMC Election News 2026 : बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच सत्तानाट्यात नवे अंक जोडले जात असल्याचं चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे. ज्या मराठी आणि महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत, त्यात मराठी बहुल आणि मध्यमवर्गीची मोठी वस्ती असणाऱ्या, शहरातील गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लालबाग- परळ इथं येत्या काळात राजकीय समीकरणं बदलू शकतात असं चित्र दाखवणारे संकेत सध्या मिळत आहेत. निमित्त ठरतंय ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी आमदार दगडू सकपाळ यांची भेट. 

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी आमदार आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे संपर्कप्रमुख दगडू सकपाळ यांची नुकतीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह भेट झाली असून, या भेटीदरम्यान निलेश राणे यांचीही उपस्थिती असल्याची माहिती समोर आली आहे. सकपाळ यांच्या निवासस्थानी ही भेट पार पडली. ज्यानंतर आता लालबाग परळमधील राजकारणाला वेगळं वळण मिळणार का? हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत अगदी सुरुवातीपासूनच दगडू सकपाळ यांची मुलगी रेश्मा सकपाळ उमेदवारीसाठी इच्छुक होती. मात्र पक्षानं ही उमेदवारी भारती पेडणेकर यांना दिली. ज्यामुळं अधिकृत उमेदवार निश्चितीनंतरच्या क्षणापासूनच दगडू सकपाळ नाराज असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता. ज्यानंतर आता शिंदेंनी त्यांची भेट घेतल्यानं नवं सत्तासमीकरण पाहायला मिळणार का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राऊत म्हणतात, 'उमेदवारी मिळाली नसेल तर तिथं काही कारणं असतात...'

सकपाळ यांच्या नाराजीच्या चर्चा मुंबईच्या राजकारणात सर्वदूर पाहायला मिळत असतानाच शिवसेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी बुधवार, 8 जानेवारी 2026 ला माध्यमांशी संवाद साधताना याबबात आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'दगडू सकपाळ हे शिवसेनेचे जुने जाणते नेते आहेत पदाधिकारी आहेत आमदार होते त्यांच्या मुलीला उमेदवारी मिळाली नाही. त्याचप्रमाणे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांना उमेदवारी मिळाली नाही, मात्र जर उमेदवारी मिळाली नसेल तर त्यासाठी काही कारणं असतात', असं राऊत म्हणाले. 

 

