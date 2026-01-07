मुंबईत तुम्ही राहता त्या प्रभागात BMC Election च्या रिंगणात कोणते उमेदवार? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

BMC Election 2026: बऱ्याच वर्षांची प्रतीक्षा, राजकीय समीकरणांमध्ये झालेले असंख्य बदल आणि सातत्यानं सुरू असणारी पक्षपक्षांतरं या वातावरणात अखेर बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या वर्षी ही निवडणूक ठाकरेंसाठी महत्त्वाची असणार आहे. कारण ठरतेय ती म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यामध्ये झालेली युती. मुंबई मनपामध्ये अस्तित्त्वाची लढाई म्हणून ठाकरे बंधू या निवडणुकीकडे पाहत असतानाच मराठीचा मुद्दाही त्यांनी उचलून धरला आहे. तर, त्यांना आव्हान देत मुंबईचा महापौर आपलाच असावा यासाठी शिंदेगट आणि भाजपचेही प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत.
निवडणूक तोंडावर असतानाच अखेरच्या क्षणी झालेले पक्षप्रवेश आणि त्यानंतर मिळालेली निवडणुकीची तिकीटं, नेत्यांच्या नातेवाईकांना मिळालेली उमेदवारी, नाराज कार्यकर्ते या आणि अशा अनेक कारणांनी मुंबई महापालिका निवडणूक चर्चेचा विषय ठरत आहे. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असणाऱ्या मुंबई निवडणुकीकडे सध्या मतदारांसह राजकीय वर्तुळातूनही अनेकांचच लक्ष आहे. अशा या निवडणुकीत आपण नेमके कोणत्या प्रभागात आहोत आणि तिथं कोणत्या उमेदवारांमध्ये लढत पाहायला मिळेल? हा प्रश्नसुद्धा सातत्यानं विचारला जात आहे. त्याचबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे...
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षाच्या प्रत्येक उमेदवारांच्या नावांची यादी –
प्रभाग क्रमांक – 1
फोरम जितेन परमार – शिवसेना उद्धव ठाकरे गट
शितल अशोक म्हात्रे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
रेखा राम यादव – शिवसेना शिंदे गट
भाविका श्याम गावकर – अपक्ष (कपबशी)
प्रभाग 2
धनश्री विलास कोलगे – शिवसेना ठाकरे गट
तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर – भारतीय जनता पार्टी
मेनका गिरीष सिंह – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
भाटिया सुनीता – अपक्ष (नारळ)
प्रभाग 3
रोशनी गायकवाड – शिवसेना ठाकरे गट
प्रदिप रमाकांत चौबे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
गौतम पांडुरंग जाधव – बहुजन समाज पार्टी
प्रकाश यशवंत दरेकर – भारतीय जनता पार्टी
मनीष चंद्रकिशोर दुबे – राष्ट्रवादी शरद पवार गट
बबिता राजन मिश्रा – आम आदमी पार्टी
चौथीप्रसाद शोभनाथ गुप्ता – समाजवादी पार्टी
सावंत विजेंद्र नारायण – सनय छत्रपती शासन
रवी जयदीश अदिवल – अपक्ष
मनोज वसंत बामणे – अपक्ष
प्रभाग 4
मंगेश दत्ताराम पांगारे – शिवसेना शिंदे गट
राजु मुल्ला – शिवसेना ठाकरे गट
राहुल रामशंकर विश्वकर्मा – काँग्रेस
प्रभाग क्रमांक 5
संजय शंकर घाडी – शिवसेना शिंदे गट
सुजाता उदेश पाटेकर – शिवसेना ठाकरे गट
डॉ. नरेंद्र कुमार – काँग्रेस
अॅड. श्रीहरि तुकाराम बागल – राष्ट्रीय स्वराज्य सेना
अॅड. गुरुनाथ संभाजी कल्हाटकर – अपक्ष
प्रभाग 6
दीक्षा हर्षद कारकर – शिवसेना
संजना संजय वेंगुर्लेकर – शिवसेना उद्धव ठाकरे
प्रभाग 7
गणेश खणकर – भाजपा
सौरभ घोसाळकर – शिवसेना ठाकरे गट
अॅड. कैलाशचंद्र गौरीदत्त नैलवाल – आप
आशिष फर्नांडीस – काँग्रेस
अॅड. शैलेश किसन ठाकूर – अपक्ष
जोसेफ पास्कल मस्करेनस – अपक्ष
प्रभाग 8
अॅड. रत्नप्रभा धनंजय जुन्नरकर – काँग्रेस
योगिता निलेश पाटील – भाजप
कस्तुरी चंद्रकांत रोहेकर – मनसे
अम्रिता भूपेंद्र कवळी – अपक्ष
प्रभाग 9
सदानंद चव्हाण – काँग्रेस
संजय वामन भोसले – शिवसेना ठाकरे गट
हरेश बाळूराम मनोरिया – बहुजन समाज पार्टी
किरण राम सावंत – बहुजन मुक्ती पार्टी
प्रसाद नं. घोलप – अपक्ष
प्रभाग 10
जितेंद्र अंबालाल पटेल – भाजपा
विजय कृष्णा पाटील – मनसे
डॉ. अविनाश मुकुंद संखे – काँग्रेस
रमेश ठाकरे – अपक्ष
प्रभाग 11
डॉ. अदिती भास्कर खुरसंगे – शिवसेना शिंदे गट
कविता माने – मनसे
प्रभाग 12
सुवर्णा गवस – शिवसेना शिंदे गट
सारिका झोरे – शिवसेना ठाकरे गट
प्रिती चोगले दांडेकर – अपक्ष
वंदना महेश शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 13
राणी द्विवेदी – भाजप
आसावरी पाटील – शिवसेना ठाकरे गट
प्रभाग 14
पूजा कुणाल माईणकर – मनसे
सीमा किरण शिंदे – भाजपा
राणी रामू ओऊळकर – सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी
पूनम प्रमोद शिंदे – संभाजी ब्रिगेड पार्टी
प्रभाग 15
जयश्री प्रवीणकुमार बंगेरा – शिवसेना ठाकरे गट
जिग्नासा निकुंज शाह – भाजपा
प्रभाग 16
श्वेसा शरद कोपरगावकर – भाजपा
स्वाती शंकरराव बोरकर – शिवसेना ठाकरे गट
सुनिता दिनेश यादव – बहुजन समाज पार्टी
मनीषा संतोष गवस – अपक्ष
कामिनी राजीव कुमार राय – अपक्ष
प्रभाग 17
संगीता कदम – काँग्रेस
अश्विनी सरफरे – शिवसेना ठाकरे गट
डॉ. शिल्पा सांगोरे – भाजपा
प्रभाग 18
संध्या विपुल दोशी – शिवसेना शिंदे गट
कुमारी सदिच्छा मोरे – मनसे
प्रभाग 19
मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला)
दक्षता श्रीकांत कवठणकर – भाजप
गुढेकर लीना सुभाष – शिवसेना ठाकरे गट
प्रभाग 20
मस्तान इस्तियाक खान – काँग्रेस
दीपक तावडे – भाजप
अभिषेक दुबे – आप
सिंकदर अहीर – बहुजन समाज पार्टी
दिनेश साळवी – मनसे
अजहर सिद्दिकी – समाजवादी पार्टी
अॅड धर्मराज रामचंद्र जाधव – संभाजी ब्रिगेड पार्टी
कमलेश डायाभाई व्यास – सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी
संदीप अशोक चव्हाण – अपक्ष
दादा बने – अपक्ष
प्रभाग 21
लिना पटेल देहेरकर – भाजपा
स्वाती सूर्यकांत पेडणेकर – बहुजन समाज पार्टी
सोनाली देव मिश्रा – मनसे
प्रभाग 22
प्रदीप गुणवंतलाल कोठारी – काँग्रस
आशिष अरुण पाटील – शिवसेना ठाकरे गट
हेमांशु सुनिल पारेख – भाजपा
अॅड. बाला नायगम – अपक्ष
प्रभाग 23
तिलक चौधरी – आप
किरण जाधव – मनसे
मुरारी झा – राष्ट्रवादी शरद पवार गट
शिवकुमार बासुकीनाथ झा – भाजपा
अॅड. आर.पी पाण्डेय – काँग्रेस
दीपल भोला झा – अपक्ष
संतोष राधेश्याम तिवारी – अपक्ष
अमर प्रताप शंभुनाथ – अपक्ष
ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह – अपक्ष
शिवसहाय एच.सिंह – अपक्ष
प्रतापभाई सुन्दवेशा – अपक्षा
प्रभाग 24 (सर्वसाधारण – महिला)
स्वाती संजय जयस्वाल – भारतीय जनता पार्टी
मुक्ता महेश भ्रासदिया-पटेल – शिवसेना ठाकरे गट
सरोज दिलीप मगर – वंचित बहुजन आघाडी
प्रभाग क्रमांक – 25
निशा परुळेकर-बंगेरा – भारतीय जनता पार्टी
भोईर योगेश जनार्दन – शिवसेना ठाकरे गट
मगन संगमकर – बहुजन समाज पार्टी
डॉ. मनोज कनौजिया – समाजवादी पार्टी
दत्तात्रय आबा ओटवकर – सनय छत्रपती शासन
प्रशांत नरसिंह खरटमल – बहुजन विकास आघाडी
भावेश कालिया – अपक्ष
प्रभाग क्रमांक – 26
कटरमल लखन – बहुजन समाज पार्टी
काळे धर्मेंद्र राजाराम – शिवसेना ठाकरे गट
प्रीतम पंडागळे – भारतीय जनता पार्टी
राजहंस सुरेशचंद्र साहेबराव – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
विलास रोहीमल – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
सुरेंद्र अर्जुन लांडगे – राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
सचिन केळकर – अपक्ष
गालफाडे महादेव लिंबाजी – अपक्ष
प्रभाग 27
नीलम सुनील गुरव – भाजपा
आशा चांदर – मनसे
संगाती दत्तात्रय शिंगाडे – वंचित
अपूर्वा हुडकर – अपक्ष
प्रभाग 28
प्राजक्ता प्रशांत कोकणे – शिवसेना ठाकरे गट
अजंता यादव – काँग्रेस
निशा नितीन विश्वकर्मा – आप
हुंडारे सुरेश – शिवसेना शिंदे गट
यशोदा शिवराज कोंडे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)
प्रियाताई नाडर – अपक्ष
मंडलीक स्वाती संतोष – अपक्ष
रीमा अमरबहाद्दूर यादव – अपक्ष
प्रभाग 28
देव बेचूलाल कनौजिया – काँग्रेस
नितीन चौहान – भाजप
राजबली रामबरन सहानी – आप
गणेश नाडर – अपक्ष
गजानन कोंडे – अपक्ष
भुवनेश पांचाळ – अपक्ष
प्रभाग 29
रितेश पटेल – आप
डॉ. दिवाकर पाटील – शिवसेना ठाकरे गट
धवल वोरा- भाजप
विक्की जैस्वाल – अपक्ष
महेश लालजी पोरीया – अपक्ष
प्रभाग 30
सी.ए. पूजा सहादूर चौहान – बहुजन समाज पार्टी
पूनम आशिष दास – आप
भाग्यलक्ष्मी राजपुरोहित – काँग्रेस
ज्योती मोरे – शिवसेना ठाकरे गट
मनीषा कमलेश यादव – भाजप
चौधरी फर्जाना इस्त्राईल – समाजवादी पार्टी
बीना रामकुबेर सिंह – अपक्ष
प्रभाग 31
भाग्यलक्ष्मी राज पुरोहित- काँग्रेस
ज्योती मोरे - शिवसेना ठाकरे
मनीष यादव- भाजप
प्रभाग 32
सेरिना झिको किणी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
गीता किरण भंडारी – शिवसेना ठाकरे गट
मनाली अजित भंडारी – शिवसेना
रुपाली बि. सिंग – आप
प्रभाग 33
सारीका संदीप पारटे – शिवसेना ठाकरे गट
उज्वला प्रमोद वैती – भारतीय जनता पार्टी
कमरजहाँ मोईन सिद्दीकी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
नौशीन रफीक खलीफा – वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया
राजेश्री जितेश मांजरेकर – अपक्ष
प्रभाग 34
अब्राहम – आम आदमी पार्टी
काशिफ रजां हैदर जेदी – बहुजन समाज पार्टी
जॉन डेनिस – भारतीय जनता पार्टी
विकास दशपूते – शिवसेना ठाकरे गट
विजय सुधाकर महाडीक – शिवसेना
हैदरअली असलम शेख – काँग्रेस
जयनेश शेषमनी मिश्रा – समाजवादी पार्टी
आकिब शेख – वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया
अकबर मोहमदअली शेख – अपक्ष
अरबाज असलम शेख – अपक्ष
प्रभाग 35
वेणुगोपाल – बहुजन समाज पार्टी
दिपक दावल मोरे – शिवसेना ठाकरे गट
वर्मा योगेश राजबहादूर – भारतीय जनता पार्टी
पराग सुरेशचंद्र शाह – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
कपिलदेव काहार – समाजवादी पार्टी
ए.एस. कुमार – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
अतिश संपत कांबळे – अपक्ष
जयराज किरणवाला – अपक्ष
अभिषेक बक्शी – अपक्ष
आयुष दिलीप सिंह – अपक्ष
गणेश बाळू सोनवणे – अपक्ष
प्रभाग 36
भरत नागरेचा - काँग्रेस
प्रशांत महाडिक- मनसे
सिद्धार्थ शर्मा- भाजप
प्रभाग 37
योगिता कदम- शिवसेना ठाकरे
मीना दुबे- काँग्रेस
प्रतिभा शिंदे- भाजप
प्रभाग 38
रिशिचा चाचे- शिवसेना
सुरेखा परब- मनसे
मयुरी स्वामी- एनसीपी
प्रभाग 39
पुष्पा कळंबे- शिवसेना ठाकरे
विनया सावंत- शिवसेना
मधुसिंह- काँग्रेस
सुमन सिंह- एनसीपी
प्रभाग 40
संजय आव्हा- भाजप
विलास घुले - एनसीपी
तुळशीराम शिंदे- शिवसेना ठाकरे
प्रभाग 41
राहुल उगले- काँग्रेस
मानसी पाटील- शिवसेना
तुळशीराम शिंदे- शिवसेना ठाकरे
प्रभाग 42
प्रणिता निकम- शिवसेना ठाकरे
धनश्री भरडकर- शिवसेना
नम्रता शिंदे- आप
प्रभाग 43
विनोद मिश्रा- भाजप
अजित रावराणे- एनसीपी शरज पवार
सुदर्शन सोनी - काँग्रेस
प्रभाग 44
सावित्री यादव - काँग्रेस
संगीता शर्मा- भाजप
सायली सकपाळ- शिवसेना ठाकरे
प्रभाग 45
संजय कांबळे- भाजप
निरव बारोट- शिवसेना ठाकरे
प्रभाग 46
योगिता सुनिल कोळी – भारतीय जनता पार्टी
स्नेहिता संदेश डेहलीकर – मनसे
प्रभाग 47
वेणुगोपाल – बहुजन समाज पार्टी
गणेश शंकर गुरव – शिवसेना ठाकरे गट
चेट्टी भक्तीनाथन अरोक्कियस्वामी – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
तेजिंदर सतनामसिंग तिवाना – भारतीय जनता पार्टी
परमिंदरसिंग भमरा – काँग्रेस
रमेशकुमार – अपक्ष
राजा अरुमुगम काँडेर – अपक्ष
फातिमा अनिस शेख – अपक्ष
भूपेश सत्यवान सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 48
अलमेलकर सलमा सलीम – शिवसेना
सिरील पिटर डिसोजा – राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
लार्जी वर्गीस – आम आदमी पार्टी
अॅड. गणेश शिंदे – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गट
मोहसिन कासिम शेख – बहुजन समाजवादी पार्टी
रफीक इलियास शेख – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
कुरेशी नसीरुद्दीन अल्लाउद्दीन – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन
रिजवाना खान – इंडियन युनियन मुस्लिम लीग
शेख मोहम्मद इस्माइल – समाजवादी पार्टी
अॅडव्होकेट शेख सईद – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
नरेंद्र रमणलाल परमार – अपक्ष
प्रीती बागडे – अपक्ष
अरबाज असलम शेख – अपक्ष
मोहम्मद इरफान शेख – अपक्ष
शेख यासीन अब्दुल मजीद – अपक्ष
सय्यद जुलफीकार आलम – अपक्ष
प्रभाग 49
संगिता चंद्रकांत कोळी – काँग्रेस
सुमित्रा दर्शन म्हात्रे – भारतीय जनता पार्टी
संगिता संजय सुतार – शिवसेना ठाकरे गट
प्रभाग 50
समीर बलराम मुणगेकर – काँग्रेस
राजपूत विक्रम प्रतापसिंह – भारतीय जनता पार्टी
तन्वी दिनेश राव – शिवसेना ठाकरे गट
मयुरेष कृष्णा बडद – अपक्ष
प्रभाग 51
आरती सचिन चव्हाण – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
वर्षा स्वप्निल टेंबवलकर – शिवसेना
रेखा दिलीप सिंग – काँग्रेस
सुशिला संदीप जाधव – अपक्ष
प्रभाग 52
गाढवे सुप्रिया संदिप – शिवसेना ठाकरे गट
प्रिती मनोज सातम – भारतीय जनता पार्टी
स्वाती एकनाथ सांगले – काँग्रेस
संगीता अशोक खुटवड – अपक्ष
प्रियांका बाबू परीट – अपक्ष
प्रभाग 53
खांडवे अशोक बच्चू – शिवसेना
गायकवाड वंदना विष्णू – बहुजन समाज पक्ष
रविंद्र रामु दोडीये – आम आदमी पार्टी
वळवी जितेंद्र हिरालाल – शिवसेना ठाकरे गट
नितीन विठ्ठल वळवी – वंचित बहुजन आघाडी
डॉ. हेमंत नाना ठाकुर – अपक्ष
आकाश लक्ष्मण वळवी – अपक्ष
प्रभाग 54
विप्लव अवसरे – भारतीय जनता पार्टी
अंकित सुनिल प्रभु – शिवसेना ठाकरे गट
महेंद्र मालूसरे भोसले – आम आदमी पार्टी
रेश्मा अबु खान – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
राहुल सुभाष ठोके – वंचित बहुजन आघाडी
अरविंद यशवंत पवार – अपक्ष
बावधाणे सुनिता चंद्रशेखर – अपक्ष
विलास गणेश बाळ – अपक्ष
प्रभाग 55
हर्ष भार्गव पटेल – भारतीय जनता पार्टी
चेतन हरिशंकर भटट् – काँग्रेस
शैलेंद्र अनंत मोरे – मनसे
अॅड. मनोज हळदे – बहुजन समाज पक्ष
जैन राजेंद्र सागरमल – अपक्ष
भरत खिमजी शाह – अपक्ष
प्रभाग 56
देसाई राजुल समीर – भारतीय जनता पार्टी
लक्ष्मी नितिन भाटिया – शिवसेना ठाकरे गट
डॉ. रेवती कृष्णा आळवे – समाजवादी पार्टी
उषा श्याम तिरपुडे – वंचित बहुजन आघाडी
अॅड. सुमय्या खान – अपक्ष
लोचना चंद्रकांत चव्हाण – अपक्ष
प्रभाग 57
आग्रे नंदकिशोर मारुती – बहुजन समाज पक्ष
पिल्ले श्रीकला रामचंद्रन – भारतीय जनता पार्टी
गौरव माधवी अरूण राणे – काँग्रेस
अजय दत्ताराम विचारे – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
रोहन दशरथ शिंदे – शिवसेना ठाकरे गट
मोहम्मद मासूक इलियाज सिद्दीकी – समाजवादी पार्टी
अरुण उत्तम यादव – अपक्ष
संदेश शामराव सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 58
विरेन जाधव – मनसे
सीमा तिवारी – आप
संदीप पटेल – भाजपा
सुर्यकांत लालमनी मिश्रा – काँग्रेस
लालबहादुर राजदेव यादव – समाजवादी पार्टी
स्वाती नाईक – अपक्ष
निलेश प्रभू – अपक्ष
प्रोफेसर मंगल एल सिंह – अपक्ष
प्रभाग 59
राकेश पॅट्रिक कोएल्हो – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
योगीराज दाभाडकर – भारतीय जनता पार्टी
यशोधर (शैलेश) प. फणसे – शिवसेना ठाकरे गट
संधे जयेश रामदास – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
संतोष वसंत यादव – समाजवादी पार्टी
जगन्नाथ गायकवाड – अपक्ष
अल्ताफ पेवेकर – अपक्ष
सुनील केशव बोले – अपक्ष
अॅड. फाल्गुनी ब्रम्हभट्ट – अपक्ष
सचिन कोंडीबा शिवेकर – अपक्ष
रामेश्वर आमरपाल सिंग (पिंटू सिंग) – अपक्ष
प्रभाग 60
सायली रघुनाथ कुलकर्णी – भारतीय जनता पार्टी
मेघना माने – शिवसेना ठाकरे गट
ग्लॅडीस श्रीयान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
कांबळे सोनाली अजय – सनद छत्रपती शासन
डॉ. राखी सुशिल कपूर – अपक्ष
दिव्या ढोले – अपक्ष
प्रभाग 61
आफरिन महोम्मद आसिफ टोळे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
नयन प्रशांत तांडेल – बहुजन समाज पार्टी
राजुल सुरेश पटेल – शिवसेना
सेजल दयानंद सावंत – शिवसेना ठाकरे गट
दिव्या अवनीश सिंह – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
फिरदोस बानो – समाजवादी पार्टी
उर्मिला रविशंकर गुप्ता – अपक्ष
रुपाली अजित दळवी – अपक्ष
प्रभाग 62
अहमद खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अॅड. सैफ आहद खान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
राजेश विठ्ठल गांगुर्डे – बहुजन समाज पार्टी
राजू श्रीपाद पेडणेकर – शिवसेना
जीशान चंगेज मुलतानी – शिवसेना ठाकरे गट
अतिउल्लाह अंग्रेजबहादुर खान – समाजवादी पार्टी
अॅड. मेहबूब खान – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
समीर अब्दुल रहीम खान – पीस पार्टी
अल्तमस शब्बीर मेमन – अपक्ष
हनीफ नूर मोहम्मद शाह – अपक्ष
प्रभाग 63
देवेंद्र (बाळा) आंबेरकर – शिवसेना ठाकरे गट
एम.एम. यादव – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
अॅड. प्रियंका सानप – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
रूपेश गजानन सावरकर – भारतीय जनता पार्टी
शाईन राजमहमद पटेल – समाजवादी पार्टी
बाबू आशप्पा धनगर – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रामदास आठवले)
प्रभाग 64
कुरेशी फैसल – राष्ट्रवादी शरद पवार गट
सान सबा हारुन रशिद – शिवसेना ठाकरे गट
खान हुदा आदम शेख – काँग्रेस
सरीता राजपुरे – भाजपा
शीला अखिलेश यादव – समाजवादी पार्टी
वर्षा वि. कोपरगावकर – अपक्ष
शर्मिला पुंडलिक खरविलकर – अपक्ष
मिनल घागरे – अपक्ष
मोनिका रविंद्र जाधव – अपक्ष
गीता अनूप दास – अपक्ष
सुषमा देशमुख – अपक्ष
संगिता विजय पाटील – अपक्ष
निकीता नितीन मेस्त्री – अपक्ष
प्रभाग 65
प्रसाद आयरे – शिवसेना ठाकरे गट
नारायणन केशव किडाप्पील – कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
बंदेरी विठ्ठल तीप्पाण्णा – भाजपा
हैदर सुफीयान मोहसीन – काँग्रेस
कमलेश घुलघुले – समाजवादी पार्टी
अ. तारीक शेख – ऑन इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
जयंतीलाल गडा – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
श्रीनिवास शाम पुरोहित – सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी
राज पाशा सय्यद – जनता काँग्रेस पार्टी
संजय भिमराव ओर्पे – अपक्ष
प्रभाग 66
खान सनाह मोहम्मद ईसा – शिवसेना ठाकरे गट
आरती उमंग पंड्या – भाजपा
मकवाना खतिजा इस्माईल – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
हैदर मेहर मोहसीन – काँग्रेस
तजईन अब्दुल कादर शेख – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
सफिया परवीन अब्दुल मुनाफ शेख – समाजवादी पार्टी
फराह मेराज खान – अपक्ष
उर्जस्वला पंकज वोरा – अपक्ष
प्रभाग 67
दीपक जयराम कोतेकर – भाजपा
कुशल सुरेश धुरी – मनसे
राजेंद्र केशव भिसे – बहुजन समाज पार्टी
प्रकाश बाबू कोकरे – समाजवादी पार्टी
पीर मोहम्मद शेख – वंचित
सुरेंद्र अरोरा – अपक्ष
चंद्रकांत बच्चाराम देसाई – अपक्ष
कॅ. आदित्य अरुण प्रभुदेसाई – अपक्ष
दीपक वामन सणस – अपक्ष
प्रभाग 68
संदेश देसाई – मनसे
रोहन राठोड – भाजपा
चेतन शेजवळ – समाजवादी पार्टी
गुव्वर परमजीत सिंह – वंचित
रुची मनचंदा – अपक्ष
दीपक रावत – अपक्ष
प्रभाग 69
योगेश गोरे – शिवसेना ठाकरे गट
प्रकाश येडगे – काँग्रेस
सुधा सिंग – भाजप
सुहास बबन कवळकर – अपक्ष
प्रभाग 70
प्रसाद नागावकर – शिवसेना ठाकरे गट
अनिष मकवानी – काँग्रेस
भुपेंद्र शिनगारे – काँग्रेस
उमेश राव कांगोकर – सनय छत्रपती शासन
उमेश ठाकूर – अपक्ष
मंगेश बाईत – अपक्ष
अॅड. नीरज भरत बारीया – अपक्ष
प्रभाग 71
अॅड. श्रद्धा सुभाष घाडगे – काँग्रेस
श्रद्धा प्रभू – शिवसेना ठाकरे गट
सुनीता मेहता – भाजपा
रिटा आखाडे – सनय छत्रपती शासन
अजिता जितेंद्र जानावळे – अपक्ष
शबनम आलमगीर शेख – अपक्ष
प्रभाग 72
गायत्री छबीनाथ गुप्ता – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
मनिषा मनोहर पांचाळ – शिवसेना ठाकरे गट
ममता पंकज यादव – भारतीय जनता पार्टी
प्रभाग 73
अॅड. दिप्ती वायकर पोतनीस – शिवसेना
लोना राजेन्द्रसिंह रावत – शिवसेना ठाकरे गट
कोमल कुंदन वाघमारे – बहुजन समाज पार्टी
स्नेहा मनोज जाधव – वंचित बहुजन आघाडी
श्रीमती स्मिता सुरेश गांगण – अपक्ष
सुहासिनी बबन मोरे – अपक्ष
स्नेहाली सिताराम वाडेकर – अपक्ष
प्रभाग 74
विद्या भरत आर्या- कांगणे – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
समिता नितिन सावंत – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
उज्वला श्रीकृष्ण मोडक – भारतीय जनता पार्टी
रेखा राकेश गुप्ता – बहुजन मुक्ती पार्टी
मर्गज प्रिया प्रविण – अपक्ष
श्रावणी मंदार मोरे – अपक्ष
प्रभाग 75
उमेश सुर्यकांत राणे – भारतीय जनता पार्टी
शेख इम्रान खलील – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
प्रमोद पांडुरंग सावंत – शिवसेना ठाकरे गट
विपीन कुमार – उत्तर भारतीय विकास सेना
विनायक संभाजी सुर्यवंशी – बहुजन मुक्ती पार्टी
सुरेशनाथ तिवारी – अपक्ष
दिनेश राणा प्रताप सिंह – अपक्ष
प्रभाग 76
स्नेहा चंद्रशेखर भाटकर – शिवसेना ठाकरे गट
बबनराव मदने – शिवसेना अजित पवार गट
प्रकाश दौलत मुसळे – भारतीय जनता पार्टी
डॉ. परेश केळसकर – वंचित बहुजन आघाडी
डॉ. रविंद्र नवल महाजन – उत्तर भारतीय विकास सेना
प्रभाग 77
प्रियांका प्रशात आंबोळकर – शिवसेना शिंदे गट
ममता ठाकूर – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
शिवानी परब – शिवसेना ठाकरे गट
साक्षी संजय भोसले – बहुजन समाज पार्टी
मोनिका प्रवीण वाडेकर – काँग्रेस
प्रभाग 78
फरीदा अन्सारी – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
रदबा शेख देऊळकर – राष्ट्रवादी शरद पवार गट
गुलाम अली अस्करी शेख – बहुजन समाज पार्टी
हाजरा आलम शेख – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
शबाना सिद्दीकी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सोफी नाजीदा अब्दुल जब्बर – शिवसेना शिंदे गट
जहाँआरा इरफान शेख – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
सय्यद गुलफाम मोहम्मद सलीम – समाजवादी पार्टी
अकिला बेगम अब्दुल रऊफ कुरेशी – बहुजन मुक्ती पार्टी
गौसिया राजीद अकबर शेख – जन परिवर्तन पार्टी
भक्ती भालचंद्र अंबुरे – अपक्ष
सबा अब्दुल जावेद – अपक्ष
जीनत मोहम्मद यामिन कुरेशी – अपक्ष
अॅड शिल्पा गौतम – अपक्ष
पवार पूर्वा विजय – अपक्ष
शेहनाझ मिस – अपक्ष
अजबिना ताज मोहम्मद – अपक्ष
शेख फरजाना शाहबुद्दिन – अपक्ष
हिना रौफ सोफी – अपक्ष
प्रभाग 79
मानसी मधुकर जुवाटकर – शिवसेना ठाकरे गट
सायली सदानंद परब – शिवसेना शिंदे गट
निशा मळेकर – बहुजन समाज पार्टी
प्रियांका मनिष मिश्रा – काँग्रेस
ट्विंकल रवी परमार – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
पुष्पा वीरेंद्र त्रिपाठी – उत्तर भारतीय विकास सेना
हर्षा विशाल साठ्ये – अपक्ष
प्रभाग 80
तरुणा कुंभार – आप
एकता विनोद चौधरी – शिवसेना ठाकरे गट
दिशा सुनिल यादव – भाजपा
प्रभाग 81
मोहिनी मुकुंद धामणे – शिवसेना ठाकरे गट
केशरबेन मुरजी पटेल – भाजप
सरोज कविता रायसाहब – काँग्रेस
सुनिता राऊत – संभाजी ब्रिगेड पार्टी
एस. व्ही अश्विनी – अपक्ष
प्रभाग 82
अमिन जगदिश्वरी जगदिश – भाजप
समरा फातिमा आरिफ खान – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
पायल संदीप नाईक – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
रुबी दीपक जैस्वाल – अपक्ष
प्रभाग 83
शैलेंद्र एकनाथ कांबळे – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
खान सोहैल अर्षद – आप
क्लाईव्ह डायस – शिवसेना ठाकरे गट
सुभाष जनार्दन पाताडे – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
रितेश कमलेश राय – शिवसेना शिंदे गट
नितीन बंडोपंत सलाग्रे – काँग्रेस
विशाल राजेंद्र पाठक – उत्तर भारतीय विकास सेना
विनित सुरेश सिंह – अखिल भारत हिंदू महासभा, महाराष्ट्र प्रदेश
निकोलस हिल्लरी अल्मेडा – अपक्ष
सागर शिवराम कांबळे – अपक्ष
अमोल जाधव – अपक्ष
चंदन झा – अपक्ष
मोहम्मद समसैद आलम शेख – अपक्ष
शेख वसीम निसार – अपक्ष
सरबजीत सिंग संधू – अपक्ष
प्रभाग 84
अभिजीत श्रीनिवास सामंत – भारतीय जनता पार्टी * अॅड. प्रज्योत प्रकाश दळवी – शिवसेना ठाकरे गट
सुनिल तुकाराम खांदारे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
संजोग प्रल्हाद आहिरे – बहुजन समाज पार्टी
मन्सूर मजीद शेख – वंचित बहुजन आघाडी
गजानन बाळू मोहिते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
राजेंद्र विठ्ठल आडेकर – अपक्ष
प्रभाग 85
चेतन बेलकर – मनसे
मिलिंद शिंदे – भाजप
अय्यनार रामास्वामी यादव – वंचित
माटे सुजित उमाकांत – अपक्ष
प्रभाग 87
संदीप उद्धरकर – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
प्रमोद नार्वेकर – काँग्रेस
कृष्णा (महेश) धोंडु पारकर – भारतीय जनता पार्टी
पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर – शिवसेना ठाकरे गट
मनोहर यशवंत पवार – बळीराज सेना
जितेंद्र पांडुरंग अक्केवार – अपक्ष
अक्षय सुभाष चौधरी – अपक्ष
महेंद्र कृष्णराव पवार – अपक्ष
प्रभाग 88
श्रवरी सदा परब – शिवसेना ठाकरे गट
डॉ. प्रज्ञा प्रसाद सामंत – भारतीय जनता पार्टी
प्रविणा शिवाजी सावंत – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
निधी संदीप मोरे – वंचित बहुजन आघाडी
अश्विनी अजित चव्हाण – अपक्ष
अमृता अनंत बोटले – अपक्ष
वंदना चंद्रिकाप्रसाद शर्मा – अपक्ष
स्नेहल सुहास शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 89
कमलेश जंगबहादूर चौरसिया – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
राजेश प्रकाश नाईक – शिवसेना
गितेश विनायक राऊत – शिवसेना ठाकरे गट
कदम राकेश गोंविद – अपक्ष
हरकचंद लिलाधर गुढका – अपक्ष
संभाजी दत्तू पाटील – अपक्ष
तजेला बाळासाहेब बगाडे – अपक्ष
वर्मा अनिल कुमार – अपक्ष
वेलमणी – अपक्ष
प्रमोद कुमार सिंह – अपक्ष
शिंदे मंगल निलेश – अपक्ष
प्रभाग 90
अन्सारी मसुद अब्दुलकासिम – शिवसेना ठाकरे गट
सुरेशा केशवा आचार्य – आम आदमी पार्टी
ज्योती अनिल उपाध्याय – भारतीय जनता पार्टी
अॅड. तुलिप ब्राईन मिरांडा – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सना अब्बास कुरेशी – समाजवादी पार्टी
गणेश जानाप्पा अन्नारेड्डी – अपक्ष
जॉर्ज अब्राहम – अपक्ष
सुभाष महादेव सावंत – अपक्ष
सिंह विपिनकुमार – अपक्ष
प्रभाग 91
सगुण वसंत नाईक – शिवसेना
म्हाडगुत कृष्णा वासुदेव – शिवसेना ठाकरे गट
शेख मोहम्मद रफीक मुस्तफाहुसेन – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
राज सुर्यकांत हेगिष्ट – अपक्ष
प्रभाग 92
अरुण राजकुमार कांबळे – शिवसेना ठाकरे गट
मो. इब्राहिम कुरेशी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
हाजी सालीम कुरेशी – शिवसेना
युसूफ माडी – नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी
शबाना वकील खान – समाजवादी पार्टी
मोहम्मद यासीन माकनोजिया (अल्ताफ अजवा) – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
सलमान इस्माईल शेख – बहुजन मुक्ति पार्टी
रीशा मोहम्मद रिजवान अन्सारी – अपक्ष
अनिकेत सुरेश खरटमल – अपक्ष
अशोक बैजनाथ गुप्ता – अपक्ष
वैशाली निलेश जाधव – अपक्ष
अलीम दर्गाह – अपक्ष
सचिन जगदीश राठोड – अपक्ष
नाझीम मोहम्मद गौस शेख – अपक्ष
प्रार्थना रमेश शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 93
रोहिणी योगेश कांबळे – शिवसेना ठाकरे गट
डॉ. सचिन गंगाधर तांबे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुमित कुंडलिक वजाळे – शिवसेना
शरद दिनकर शेजवळ – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
कासारे सचिन शांताराम – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
जयेश मालोजी तांबे – अपक्ष
किर्ती शेषराव मेश्राम – अपक्ष
हरिश्चंद्र ज्ञानोबा लांडगे – अपक्ष
सचिन दिगंबर वाघमारे – अपक्ष
प्रभाग 94
सुप्रिया संतोष पाठक – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पल्लवी पै सरमळकर – शिवसेना
प्रज्ञा दीपक भुतकर – शिवसेना ठाकरे गट
मालुसरे रश्मी रुपेश – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मेहजबीन अकबर सय्यद – समाजवादी पार्टी
अनम शेख जावेद अहमद शेख – अपक्ष
आफिया शेख – अपक्ष
प्रभाग 95
आडिवरेकर सुहास राजाराम – भारतीय जनता पार्टी
पाटील अमित अंकुश – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
हरी जगन्नाथ शास्त्री – शिवसेना ठाकरे गट
विनोदकुमार रामचंन्द्र गुप्ता – वंचित बहुजन आघाडी
संदीप मधुकर पाटील – अपक्ष
चंद्रशेखर वासुदेव वायंगणकर – अपक्ष
प्रभाग 96
खान आयेशा शम्स – राष्ट्रवादी अजित पवार गट
सना हाजी हलीम खान – शिवसेना ठाकरे गट
तिबाह तनवीर शेख – शिवसेना शिंदे गट
शबाना जाकीर – काँग्रेस
शाहीन अख्तर सलीम शेख – आप
शेख झवेरिया अब्दुर रऊफ – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
सुमैया शब्बीर शेख – समाजवादी पार्टी
रजिया बेगम मोहम्मद इबराहिम खान – राष्ट्रीय महास्वराज भूमी पार्टी
साजिदा बानो अन्वर शेख – अपक्ष
बिल्कीस बानो हुसैन सैय्यद – अपक्ष
प्रभाग 99
चिंतावणी दत्ताराम निवाटे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
जितेंद्र राऊत – भाजप
सुनीता सुरेश वावेकर – काँग्रेस
आझाद मेहबुब खान – अपक्ष
मदन शामनारायण गिरी – अपक्ष
तिवारी कृष्णा कुमार – अपक्ष
सुरेश गिगा दाबी – अपक्ष
सचिन दत्ताराम दाबेकर – अपक्ष
गणेश गुलाब राजपूत – अपक्ष
प्रभाग 100
स्वप्ना विरेंद्र म्हात्रे – भाजप
साधना चेतन वरसकर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
नीदा शेख – काँग्रेस
उषा दशरथ क्षीरसागर – अपक्ष
प्रभाग 101
अनुश्री गजेंद्र घोडके – भाजप
अक्षता रायन मेनेझेस – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
कॅरन सिसिलीया डिमेलो – काँग्रेस
सोनल सत्यदेव तिवारी – आप
भारती नाईक – अपक्ष
प्रभाग 102
खान जाहीद युनुस – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
खान रेहबर सिराज – काँग्रेस
आनंद चंद्रकांत हजारे – मनसे
निलेश हंडगर – भाजप
अन्शाल एजाज कुरेशी – अपक्ष
नेल्सन फ्रान्सीस कोहेलो – अपक्ष
अशफाक अहमद शेख – अपक्ष
प्रभाग 103(सर्वसाधारण – महिला)
दीप्ती राजेश पांचाळ – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
डॉ. हेतल गाला मोरवेकर – भारतीय जनता पार्टी
मनीषा संतोष सोनावणे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
पल्लवी केशव जोशी – अपक्ष
प्रभाग 104
अडसुळे संतोष घनःश्याम – बहुजन समाज पार्टी
शिवाजी विनायक खडताळे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रकाश काशिनाथ गंगाधरे – भारतीय जनता पार्टी
राजेश विनायक चव्हाण – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
हेमंत बापट – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
नितीन भिकाजी शिंदे – आम आदमी पार्टी
विनोद भाऊराव जाधव – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
अनिल सोनकर – उत्तर भारतीय विकास सेना
पंकज विष्णू चंदनशिवे – अपक्ष
सारंग प्रल्हाद जाधव – अपक्ष
समीरभाई शाह – पाटील – अपक्ष
जयदेश अनिरुद्ध पांडे – अपक्ष
प्रभाग 105
अर्चना नितीन चवरे – शिवसेना ठाकरे गट
अनिता नंदकुमार वैती – भारतीय जनता पार्टी
वैती शुभांगी नवनीत – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
सुजाता राजेश पाठक – अपक्ष
सृष्टी मोहन महाजन – अपक्ष
प्रभाग 106
सत्यवान दळवी – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
विशाल पवार – बहुजन समाज पार्टी
प्रभाकर शिंदे – भारतीय जनता पार्टी
विजय घरत – आम आदमी पार्टी
महेंद्र सोलंकी – राष्ट्रीय समाज पक्ष
संजय बाळशंकर – अपक्ष
शाहिर मांजरेकर – अपक्ष
योगेश नामदेव रहाटे (योगा) – अपक्ष
प्रभाग क्रमांक – 107
डॉ. नील किरीट सोमैया – भारतीय जनता पार्टी
वैशाली संजय सकपाळ – वंचित बहुजन आघाडी
इटोदिया सुनील हस्तीमल – अपक्ष
दिनेश शंकर जाधव – अपक्ष
ठाकरे गणेश प्रकाश – अपक्ष
शाह दिलीप जयंतीलाल – अपक्ष
शिगांडे आनंद लक्ष्मण – अपक्ष
प्रभाग 108
शुभांगी गणेश केणी – शिवसेना ठाकरे गट
दीपिका संदेश घाग – भारतीय जनता पार्टी
स्नेहा शंकर पांचाळ – लोकनेते विनायकराव मेटे विकास आघाडी
अश्विनी श्रीकांत पोचे – वंचित बहुजन आघाडी
गायत्री बाबू संसारे – अपक्ष
प्रभाग 109
अजय केशवप्रसाद पटेल – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
शहजादा याकूब मलिक (सज्जू) – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राजश्री राजेंद्र मांदविलकर – शिवसेना
सुरेश आत्माराम शिंदे – शिवसेना ठाकरे गट
ॲड. शिरसाट प्रदीप शिवशंकर – बहुजन समाज पार्टी
सरिता संतोष उतेकर – राष्ट्रीय समाज पक्ष
काळे संतोष नामदेव – अपक्ष
कांबळे संतोष जगन्नाथ – अपक्ष
कुंभार संदीप भगवान – अपक्ष
दीपाली दीपक गोसावी – अपक्ष
गणेश श्रीधर जाधव – अपक्ष
विनोद भानुदास पाईकराव – अपक्ष
प्रभाग 110
आशा सुरेश कोपरकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
खान रुखसार अंजुम मुस्तकिम – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
चिराथ हरिनाक्षी मोहन – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
आम्रपाली नरेश झारे – बहुजन समाज पार्टी
जेनी संदीप शर्मा – भारतीय जनता पार्टी
प्रिया संजीवकुमार – जनता दल (सेक्युलर)
प्रभाग 111
सारिका मंगेश पवार – भारतीय जनता पार्टी
धनंजय सदाशिव पिसाळ – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रणित गणेश म्हात्रे – बहुजन समाज पार्टी
दीपक राजाराम सावंत – शिवसेना ठाकरे गट
अॅड. रितेश दत्ताराम केणी – वंचित बहुजन आघाडी
पालेकर दत्ताराम धर्मा – अपक्ष
प्रभाग 112
जयस्वाल मंजु रविंद्र – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
किरण जयेश जैन – आम आदमी पार्टी
साक्षी दिपक दळवी – भारतीय जनता पार्टी
दिपा अनंत शेटे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
श्रेया राकेश शेट्टी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सुलभा अशोक चव्हाण – अपक्ष
प्रभाग 113
शोभा रत्नाकर जाधव – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रुपेश अशोक पाटील – शिवसेना शिंदे गट
दिपमाला बबन बढे – शिवसेना ठाकरे गट
सूर्यकांत शंकर आमणे – वंचित
सुरेंद्र काशिराम गावडे – अपक्ष
महेश गोळे – अपक्ष
सुवर्णा शैलेंद्र विजय – अपक्ष
प्रभाग 114
सुप्रिया धुरत – शिवसेना शिंदे गट
राजुल पाटील – शिवसेना ठाकरे गट
सीमा इंगळे – वंचित
दीक्षा माने – रिपब्लिकन सेना
दीक्षा कदम – अपक्ष
अनिषा माजगावकर – अपक्ष
प्रभाग 115 (सर्वसाधारण – महिला)
सपना कृष्णा जाधव – आम आदमी पार्टी
स्मिता संजय परब – भारतीय जनता पार्टी
फ्रांसिस सुगंधी – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
राजभोज ज्योती अनिल – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
नेहा नंदकुमार पाटकर – अपक्ष
प्रभाग 116 (सर्वसाधारण – महिला)
श्रद्धा शरद उत्तेकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
संगिता प्रितम तुळसकर – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
जागृती प्रतिक पाटील – भारतीय जनता पार्टी
हेलोडे प्रिती प्रकाश – बहुजन समाज पार्टी
सरदार राजकन्या विश्वास – वंचित बहुजन आघाडी
प्रभाग 117 (मागासवर्ग प्रवर्ग – महिला)
करंजे सुवर्णा सहदेव – शिवसेना
कोमल संतोष पाटील – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
श्वेता राजेश पावसकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
वृषाली कांचन किर्लोस्कर – अपक्ष
प्रभाग 118 (अनुसूचित जाती – महिला)
तेजस्वी उत्तम गाडे – शिवसेना
डॉ. मंगला जाधव – बहुजन समाज पार्टी
सुनिता चंद्रशेखर जाधव – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
अॅडव्होकेट वैशाली जी – देश जनहित पार्टी
अॅड. ढाले गाथा राजा – भारतीय मानवतावादी पार्टी
सुनिता अंकुश वीर – वंचित बहुजन आघाडी
अॅड. माया प्रकाश हिरे – बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी
कल्पना सतीश दोडके – अपक्ष
संगिता सुभाष पेवेकर – अपक्ष
प्रभाग 119(सर्वसाधारण)
विश्वजीत शंकर ढोलम – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
डॉ. योगेश सुरेश भालेराव – आम आदमी पार्टी
मनिषा रहाटे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राजेश पंढरीनाथ सोनावळे – शिवसेना
फरहीन मोहमद जमशेद खान – समाजवादी पार्टी
चेतन चंद्रकांत अहिरे – वंचित बहुजन आघाडी
प्रितम रघुनाथ गाडे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)
राधेश्याम रामजीलाल शर्मा – अखिल भारतीय सेना
अॅड. सुसॅन विलसन – पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी
अन्सारी अब्दुलरेहमान अब्दुलगफ्फार – अपक्ष
ज्योती संतोष कोकणे – अपक्ष
संदीप हनुमंत खरात – अपक्ष
श्रुती विनोद घोगळे – अपक्ष
चंद्रपाल मुलकितसिंग तांडे – अपक्ष
चंद्रिका राकेश पाण्डेय – अपक्ष
प्रभाग 120 (सर्वसाधारण)
आढाव प्रशांत बाबासाहेब – आम आदमी पार्टी
खांडेकर हर्षवर्धन नवनाथ – बहुजन समाज पार्टी
खुशबू राजेश गुप्ता – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
राजराजेश्वरी अनिल रेडकर – शिवसेना
विश्वास तुकाराम शिंदे – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
विजय सखाराम कांबळे – अपक्ष
प्रभाग 121 (अनुसूचित जमाती – महिला)
प्रतिमा शैलेश खोपडे – शिवसेना
सुरेश भोपी – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
ठाकरे प्रियदर्शनी नागेश – भारताचा कम्युनिष्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
सेजल दीक्षिता दिनेश विघ्ने – वंचित बहुजन आघाडी
जयश्री पुरुषोत्तम वळवी – अपक्ष
सुलोचना चंद्रकांत वावरे – अपक्ष
प्रभाग 122 (सर्वसाधारण)
हरी गाडगे – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
शर्मा चंदन चित्तरंजन – भारतीय जनता पार्टी
शबाना अनवर शेख – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
विलास आ. साळवे – बहुजन समाज पार्टी
निलेश ज्ञानदेव साळुंखे – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
विशाल विठ्ठल खंडागळे – वंचित बहुजन आघाडी
डॉक्टर प्रशांत जी – देश जनहित पार्टी
ठाकूर प्रशांत कमलेश सिंह – अपक्ष
प्रभाग 123 (सर्वसाधारण)
अनिल निवृत्ती निर्मळे – भारतीय जनता पार्टी
डॉ. भारती सुबोध बावदाणे – नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी
सुनील सयाजी मोरे – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
यादव रामगोविंद बलधर – वंचित बहुजन आघाडी
अहिरे नवनाथ प्रकाश – अपक्ष
महेश कुंजु आचारी – अपक्ष
निलिमा शांताराम चव्हाण – अपक्ष
आरती पोपट बागुल – अपक्ष
मुरलीधर शंकर मांडवकर – अपक्ष
संतोष शेट्टी – अपक्ष
प्रभाग 124 (सर्वसाधारण – महिला)
ज्योती हारुन खान – शिवसेना
जाहिदा सिराज अहमद शेख – नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी
सकिना आयुब शेख – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
हीना रुस्तम सोहराब खान – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन (AIMIM)
रीता सुहास भोसले – वंचित बहुजन आघाडी
फलक मोहम्मद शफी कुरेशी – अपक्ष
फौजीया अय्याज पठाण – अपक्ष
महिमा बाबुलनाथ शर्मा – अपक्ष
प्रभाग 125 (सर्वसाधारण)
सुरेश ज्ञानु आवळे – शिवसेना
अॅड. मॉटू जोशी – आम आदमी पार्टी
हरिश्चंद्र बाबलिंग जंगम – नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी
सतिश सीताराम पवार – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
सनी राहुल सावंत – बहुजन समाज पार्टी
संकेत विश्वनाथ अहिरे – जनता दल (सेक्यूलर)
तुरेराव कुणाल भगवान – ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
सुमेध रमेश कासारे – वंचित बहुजन आघाडी
राजेंद्र कृष्णा गांगुर्डे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
राहुल विलास बर्वे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
अभय सदाशिव गावडे – अपक्ष
कल्लू चुन्नीलाल गुप्ता – अपक्ष
जाधव राजेश रमेश – अपक्ष
शहाजीराव धोंडीबा थोरात – अपक्ष
विक्की विजय वाघमारे – अपक्ष
विजय बबन वाघमारे – अपक्ष
मनजितसिंह दलबीरसिंह विर्क – अपक्ष
सुशिल रामकृष्ण शिंदे – अपक्ष
हुसैन लालमहोम्मद शेख – अपक्ष
विनोद दगडू साळवे – अपक्ष
निशा भारत सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 126 (सर्वसाधारण – महिला)
शाजीदा नासीर खान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
प्रतिक्षा राजू घुगे – नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी
अर्चना संजय भालेराव – भारतीय जनता पार्टी
शिल्पा अजय भोसले – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
अनिता राजेंद्र केदारे – अपक्ष
राहत हैदर सय्यद – अपक्ष
अक्षता दिनेश पावडे – अपक्ष
प्रभाग 127 (सर्वसाधारण – महिला)
स्वरुपा तुकाराम (सुरेश) पाटील – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
अलका गणेश भगत – भारतीय जनता पार्टी
वर्षा कैलास थोरात – वंचित बहुजन आघाडी
सुनिता नागेश टिकारे – अपक्ष
वैष्णवी हरेश धांद्रुत – अपक्ष
मोनाली समाधान शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 128 (मागासवर्ग प्रवर्ग – महिला)
शिके सई सनिल – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
अश्विनीताई दिपकबाबा हांडे – शिवसेना
निधी राजेश आडकर – अपक्ष
सारिका प्रदिप पावडे – अपक्ष
प्रभाग 129 ( मागासवर्ग प्रवर्ग – महिला)
विजया भिवा गीते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
कांचन प्रशांत बढे – नॅशनलिस्ट कॉग्रेस पार्टी
अश्विनी भरत मते – भारतीय जनता पार्टी
प्रा. तृप्ती अमोल मातेले – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
वंदना ज्ञानेश्वर जाधव – अपक्ष
प्रभाग 130 ( मागासवर्ग प्रवर्ग)
करकेरा हरिष वासु – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आनंद अनिल कोठावदे – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
धर्मेश भुपत गिरी – भारतीय जनता पार्टी
खैरनार युवराज जनार्दन – अपक्ष
विकास अशोक गायकवाड – अपक्ष
संदीप तानाजी भोज – अपक्ष
प्रभाग 131
स्निता परशुराम खातू – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
वृषाली विशाल चावक – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
राखी हरिश्चंद्र जाधव – भारतीय जनता पार्टी
मनीषा सत्यम लोखंडे – बहुजन समाज पार्टी
धनश्री अजय बागल – अपक्ष
नीता विठ्ठल शितोळे – अपक्ष
प्रभाग 132
रितू राजेश तावडे – भारतीय जनता पार्टी
क्रांती सुरेश मोहिते – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
प्रभाग 133
निर्मिती बिभिषण कानडे – शिवसेना
भाग्यश्री अविनाश कदम – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
रश्मी अनिल शिंदे – बहुजन समाज पार्टी
प्रतिश्रा किशोर जाधव – राष्ट्रीय समाज पक्ष
सुप्रिया मनोज जाधव – वंचित बहुजन आघाडी
प्रणाली विशाल टपाल – भूमी अधिकार पार्टी
सुनिता तानाजी गायकवाड – अपक्ष
ऋतुजा शंकर मोरे – अपक्ष
साक्षी नामदेव साठे – अपक्ष
प्रभाग 134
कुरेशी समीरा – शिवसेना
नसरीन साजिद खान – आम आदमी पार्टी
खान शमीम बानो – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
बेनजीर इरफान दिवटे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शबाना रशीद शेख – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मेहजाबीन अतिक अहमद खान – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
खान शायरा शाफद – समाजवादी पार्टी
आयशा कादरी – अपक्ष
आयशा युसूफ कुरेशी – अपक्ष
डॉ. जैनबबी इरफान खान – अपक्ष
नुरजहान शेरु गुलामरसुल खान – अपक्ष
पार्वती सुरेश देवर – अपक्ष
नसरीन बानो हजरत अली शेख – अपक्ष
सबिया सईद खान – अपक्ष
सय्यद कनिजफातमा नजीर हुसैन – अपक्ष
प्रभाग 135
वसंत नावदेव कुंभार – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अक्षय मोहन पवार – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
महेंद्र लक्ष्मण पाटील – बहुजन समाज पार्टी
नवनाथ उत्तम बन – भारतीय जनता पार्टी
सनीक्षा दीपक सक्रे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
आरिफ अन्सारी – समाजवादी पार्टी
इरशाद खान – ऑन इंडिया मजलिस इत्तेबदुल मुस्लिमीन
गिरीश शहाजी नरवडे – बहुजन विकास आघाडी
निरजकुमार हरिभाऊ राठोड – जनला दल (सेक्यूलर)
प्रकाश विष्णू कुंभार – अपक्ष
पिंजारी सविता आप्पा – अपक्ष
मिजान निसार बरमारे – अपक्ष
मोहन ज्ञानू मस्कर – अपक्ष
रणजीत रामकुमार वर्मा – अपक्ष
धनाजी बाळू शेळके – अपक्ष
प्रभाग 136
पाटील नरेश जनार्धन – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
निजाम जैनुददीन शेख – शिवसेना
साहेबे आलम अब्दुल कय्युम सावंत – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
मो. जमिर कुरेशी – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
रुक्साना नाझीम सिद्धीकी – समाजवादी पार्टी
राजेंद्र रमेश फणसगांवकर – अपक्ष
प्रभाग 137
आंबेकर महादेव रामराव – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
निजामुद्दीन मो. शफी राइन – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आयेशा रफीक – शिवसेना
अहाद मोहम्मद युनुस कुरेशी – समाजवादी पार्टी
पटेल शमीर रमझान – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
प्रभाग 138
डॉ. अमोल आंबेकर – शिवसेना
वनू सुफियान निजाज अहमद – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अर्जुन आनंद शिंदे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
शेख मोहम्मद महफूज मनसूर अहमद – समाजवादी पार्टी
रोशन इरफान शेख – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
बायाक्का सिद्धू दुधाळ – ओबीसी बहुजन आघाडी
नुमान शेख – अपक्ष
प्रभाग 139
जरीना अख्तर कुरेशी – शिवसेना
नायाब उस्मान गनी खान – आम आदमी पार्टी
शिरोमणी येशू जगली – मनसे
बनकर नागरत्ना संदीर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
तसनीम मोहम्मद सिराज – समाजवादी पार्टी
शबाना आतिफ शेख – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
पुष्पाबाई समाधान जाधव – रिपब्लिकन सेना
स्नेहल अरुण सोहनी – वंचित बहुजन आघाडी
धोत्रे वीणा प्रमोद – अपक्ष
बनसोडे रेखा विशाल – अपक्ष
शमीम मुसा सय्यद – अपक्ष
प्रभाग 140
सिद्धार्थ कडाजी उस्तुरे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
संजय भिमराव कांबळे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
खैरे रुपेश अशोक – बहुजन समाज पार्टी
सोनाली संजय जाधव – शिवसेना
झाडे महेंद्र नामदेव दगडूबाई – आम आदमी पार्टी
ज्योती नजमा खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रज्योती चंद्रकांत हंडोरे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
विजय तातोबा उबाळे – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
आम्रपाली विद्याधर डावरे – समाजवादी पार्टी
भरत दिनकर मनोहर – लोक हिंदू पार्टी (अपक्ष)
विशाल मोरे – रिपब्लिकन सेना
सोहन दादु सदामस्त – वंचित बहुजन आघाडी
अर्जुन जयवंत सावंत – पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटीक)
अरुण विश्वनाथ कांबळे – अपक्ष
सुरेखा सुरेश जाधव – अपक्ष
प्रज्ञा राहुल प्रभुलकर – अपक्ष
प्रभाग 141
श्रुतिका किशोर मोरे – भारतीय जनता पार्टी
विठ्ठल गोविंद लोकरे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सौरभ गुलाल साठे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुनिल आनंद कदम – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
कांबळे संबोधी रामचंद्र – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदुल मुस्लिमीन
जायदा इनायतुल्ला कुरेशी – समाजवादी पार्टी
कॉम्रेड बबन ठोके – अपक्ष
तांबे विकास शामराव – अपक्ष
सुनिता मोहन तुपसौंदर्य – अपक्ष
शिवाजी वामन भोसले – अपक्ष
गौरव संभाजी वाघमारे – अपक्ष
प्रभाग 142
बाळाबाई रामचंद्र कोडग – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अपेक्षा गोपाळ खांडेकर – शिवसेना
सुनंदा विठ्ठल लोकरे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
चांदणी अजय श्रीवास्तव – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
ज्योती लक्ष्मण गुडगे – समाजवादी पार्टी
सुरेखा रमेश कदम – भूमी अधिकार पार्टी
वैजयंता दिलीप गायकवाड – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटीक)
ढेरंगे सुनंदा रोहिदास – अपक्ष
सायराबानो नासिर मो. शेख – अपक्ष
प्रभाग 143
संगीता मोहन कांबळे – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
रेहमत फातिमा फिरदौस खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
रचना रविंद्र गवस – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
शोभा दिनकर जायभाये – शिवसेना
प्रांजल प्रशांत राणे – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
नाझनीन मोहम्मद हसन शाह – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शबाना मोहम्मद फारुक काजी – ऑल इंजिया मजलिस इत्तेबहदुल मुस्लिमीन
आयेशा रहेमतउल्ला सय्यद – समाजवादी पार्टी
तरन्नूम मोहम्मद अली – अपक्ष
स्वाती अनिल उंब्राटकर – अपक्ष
प्रियांरा भारत कांबळे – अपक्ष
ऋतुजा हृदयनाथ तारी – अपक्ष
अश्विनी विराग पावसकर – अपक्ष
केशर सदाशिव बालगुडे – अपक्ष
हलिमा बी कलीमुद्दीन शेख – अपक्ष
शोभा सिद्धार्थ सुरडकर – अपक्ष
जरीना बेगम साहूल – अपक्ष
अंजुम आरा अकबर हुसैन – अपक्ष
प्रभाग 144
दिलीप हरिश्चंद्र पाटील – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
पाटील शशिकांत वसंत – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
दिनेश बबलु पांचाळ – भारतीय जनता पार्टी
भोसले निमिष जनार्दन – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
खंडू नाना खांडेकर – लोकनेते विनायकराव मेटे विकास आघाडी
त्रिपाठी ओमकार दिनानाथ – उत्तर भारतीय विकास सेना
पुनम स्वराज टांक – अपक्ष
भंडारी ममता मधुकर – अपक्ष
प्रभाग 145
शब्बीर सिद्दीक खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अॅड. सुफियान अब्दुल मुबीन – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
अरुण गोविंद हुले – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
खैरनुसा अकबर हुसेन – ऑल इंजिया मजलिस इत्तेबहदुल मुस्लिमीन
दीपक रामनिवास फालोड – अपक्ष
आनस इब्राहिम शाबाद – अपक्ष
शेख मो. फारुख अब्दुल रज्जाक -अपक्ष
शहनवाज सरफराज हुसेन – अपक्ष
शबाना मुमताज शेख – अपक्ष
प्रभाग 146
रमेश बाबुराव आहिवळे – बहुजन समाज पार्टी
समृद्धी गणेश काते – शिवसेना
भाग्यश्री राजेश केदारे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राजेश बाबुराव पुरभे – मनसे
सतिश वामन राजगुरु – वंचित
आनंद अशोक इंगळे – अपक्ष
अनिजा जितेश काटकर – अपक्ष
अॅड. महेंद्र तुळशीराम भिंगारदिवे – अपक्ष
भाऊसाहेब रंगनाथ वरठे – अपक्ष
आकाश गौतम वाघमारे – अपक्ष
सोनु बाळू शार्दुल – अपक्ष
प्रभाग 147
अनुपमा आनंद केदारे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
अंकिता संदीप द्रवे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
आकांक्षा संजय लांडगे – आम आदमी पार्टी
जयश्री अमित शिंदे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
प्रज्ञा सुनील सदाफुले – शिवसेना
निकिता अमित पोळ – रिपब्लिकन सेना
नागावकर हर्षदा विजय – अपक्ष
पुष्पा प्रकाश भोसले – अपक्ष
प्रभाग 148
नाईक अंजली संजय – शिवसेना
सोमू चंदू पवार – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राजेंद्र जगन्नाथ माहुलकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
प्रमोद वसंत शिंदे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
महेश आप्पा सावंत – बहुजन समाज पार्टी
नीता सुखठणकर – आम आदमी पार्टी
यादव साक्षी सुनील – समाजवादी पार्टी
यासीन मोहम्मद शेख – ऑल इंजिया मजलिस इत्तेबहदुल मुस्लिमीन
अहजद खान जुम्मा खान पठाण – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
राठोड अभिजीत बाळासाहेब – अखिल भारतीय सेना
नरेंद्र हनुमान सिंह राठोड – उत्तर भारतीय विकास सेना
नविता रवि लोखंडे – बहुजन मुक्ती पार्टी
बाळकृष्ण यशवंत जाधव – अपक्ष
नागेश अप्पास ढवळे – अपक्ष
प्रकाश जानबा बावनथडे – अपक्ष
अजिज शेख – अपक्ष
आसिफ गणी शेख – अपक्ष
सतिश बाळासाहेब सातपुते – अपक्ष
सुवर्णा सतिश सातपुते – अपक्ष
प्रभाग 149
गणेश रामरुप अवस्थी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
निखिल विलास बिलये – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
अविनाश सत्यवान मयेकर – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
सुषम गोपाळ सावंत – भारतीय जनता पार्टी
प्रभाग 150
वनिता गोविंद कोकरे – भारतीय जनता पार्टी
सविता ज्ञानदेव थोरवे – मनसे
वैशाली अजित शेंडकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
अन्सारी आयशा जोहर अली – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
आरती विकी मोरे – अपक्ष
प्रभाग 151
सोनिया राजू थोरात – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
कशिश राजेश फुलवारिया – भाजपा
संगिता सुभाष भालेराव – काँग्रेस
वंदना गौतम साबळे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
ज्योती विजय क्षीरसागर – आप
प्रियांका गिरीश आढाव – अपक्ष
रुपिका संतोष कोंडगेकर – अपक्ष
प्रभाग 152
कांबळे लहु बापू – बहुजन समाज पक्ष
लक्ष्मण श्रीरंग गायकवाड – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पक्ष
सुधांशू कर्णा दुनबळे – मनसे
शशिकांत भगवान बनसोडे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
आशा सुभाष मराठे – भारतीय जनता पार्टी
दीक्षा दीपक सोनावणे – आप
पवार शरद कृष्णा – बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी
विवेक विलास काकडे – अपक्ष
काळू रंगनाथ पवार – अपक्ष
प्रभाग 153
तन्वी तुषार काते – शिवसेना
मिनाश्री अनिल पाटणकर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
स्नेहा आशिष गडकरी – अपक्ष
प्रभाग 154
आशिष किशोर गडकरी – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
शेखर विष्णू चव्हाण – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
मुरलीकुमार चलपन पिल्ले – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
महादेव शंकर शिवगण – भारतीय जनता पार्टी
कमल कुमार मोहनलाल वर्मा – अखिल भारत हिंदू महासभा
प्रभाग 155
वर्षा श्रीकांत शेट्ये – भाजप
स्नेहल विष्णू शिवकर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
अलका महेंद्र अहिरे – रिपब्लिकन सेना महाराष्ट्र राज्य
ज्योती स्वप्नील वाघमारे – वंचित
प्रतिक्षा मंगेश कांबळे – अपक्ष
सोनल निखिल भोईटे – अपक्ष
प्रभाग 156
संजना संतोष कासले – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सविता शरद पवार – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अश्विनी अशोक माटेकर – शिवसेना
नेहा राठोड – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
शिल्पा कैलास वाघमारे – बहुजन समाज पार्टी रूचिता निलेश काशिद – अपक्ष
बिंदू बालकिशन गौड – अपक्ष
रश्मी राजेश चिंदरकर – अपक्ष
प्रभाग 157
माधवी अशोक गायकवाड – बहुजन समाज पार्टी
आशा ईश्वर तायडे – भारतीय जनता पार्टी
डॉ. सरिता रविंद्र म्हस्के – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
शिवशरण संगीता गौतम – आम आदमी पार्टी
रीना कृष्णा सिंह – समाजवादी पार्टी
सोनाली शंकर बनसोडे – वंचित बहुजन आघाडी
केवट सुशिला चोहारे – अपक्ष
नुरबानो सुलेमान मुल्ला – अपक्ष
प्रभाग 158
वर्षा एकनाथ तुळसकर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राधिका संतोष पवार – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आकांक्षा संजय शेट्ये – भारतीय जनता पक्ष
सांगळे चित्रा सोमनाथ – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
प्रभाग 159
जहिद (सोनी) अहमद शमशाद अहमद खान – बहुजन समाज पक्ष
उस्मान मलिक – समाजवादी पार्टी
माने आशिष महोदव – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मोरे प्रकाश देवजी – भारतीय जनता पार्टी
श्रीप्रकाश श्यामनारायण शुक्ला – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
प्रल्हाद (भाऊ) शेट्टी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अजय दुखराज तिवारी – अपक्ष
पार्वती शरद भानुशाली – अपक्ष
अॅड. शोभा सुनील यादव-साळगावकर – अपक्ष
प्रभाग 160
राजेंद्र (राजू दादा) पाखर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
प्रदिप सत्यवान पोखरकर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
किरण (भाऊ) लांडगे – शिवसेना
अरविंद वसंत काटे – ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
सिद्दीकी स्वालेहा तुफेल अहमद – राष्ट्रीय महास्वराज्य भुमी पार्टी
गौतम भिमराव हराळ – वंचित बहुजन आघाडी
प्रमोद सोपान गायकवाड – अपक्ष
गुरुप्रसाद घेराउलाल गुप्ता – अपक्ष
राहुल नारायण चव्हाण – अपक्ष
प्रभाग 161
मोहम्मद इमरान अबुल हसन खान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अॅड. संदीप (भाऊ) तुळसाबाई रामचंद्र जाधव – बहुजन समाज पार्टी
विजयेंद्र (विजू) ओंकार शिंदे – शिवसेना
इरशाद नबी सय्यद – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
अजमल जमाल खान – समाजवादी पार्टी
सबर आलम वकील शाह – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
प्रदीप मनोहर बंड – अपक्ष
श्रीकांत गणपत शिरसाट – अपक्ष
लीना हरिष शुक्ला – अपक्ष
हैदर अली मेहर अली शेख – अपक्ष
अनिल संमदडे – अपक्ष
प्रभाग 162
अण्णामलाई एस – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
वाजीद कुरेशी – शिवसेना
अमिर नसीम खान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी
संतोष जगन्नाथ गवळी – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
आरिफ करीम सय्यद – आप
रविंद्र भिमराव लोहार – राष्ट्रीय समाज पक्ष
शुभम अरविंद सिंह – संभाजी ब्रिगेड पार्टी
तोफीक अहमद अन्सारी – अपक्ष
जितेंद्र गायकवाड – अपक्ष
राजन सुर्यकांत गुप्ता – अपक्ष
अंकुश सुरेश पार्टे – अपक्ष
सुमीत बारस्कर – अपक्ष
सुदाम साहिल – अपक्ष
सुमित सुदाम साहिल – अपक्ष
अॅड उत्तमकुमार नकुल सजनी साहू – अपक्ष
प्रभाग 163
सोनू एस जैन – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
शैला दिलीप लांडे – शिवसेना
संगीता चंदन सावंत – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
रीतादेवी वशिष्ठ सिंग – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
युसुफजहॉ अयुब खान – समाजवादी पार्टी
नजमा मोहम्मद यासीन कुरेशी – पीस पार्टी
हाजरा बेगम हैदर अली शेख – अपक्ष
डॉ. शाहाना बेगम गफ्फार सय्यद – अपक्ष
प्रभाग 164
साईनाथ सहदेव कटके – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
हरिष भांदिर्गे – भाजप
सतीशचंद्र यादव – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रणवीस भजन सिंह – बहुजन समाज पार्टी
अब्दुल रहमान खान – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
इश्तियाक शेख – समाजवादी पार्टी
आशिष प्रभू जाधव – वंचित
शमा मोहम्मद मोबीन शेख – पीस पार्टी
अशोक कांबळे – अपक्ष
मोहम्मद इसहाक मन्सूरी – अपक्ष
प्रभाग 165
अन्सारी मोहम्मद नबिल अहमदुल्लाह – बहुजन समाज पार्टी
अशरफ आजमी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
अभिजित दिलीप कांबळे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
रुपेश नारायण पवार – भाजपा
कप्ता मलिक – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
कलाम खान – पीस पार्टी
आसिफ खान – अपक्ष
गॅब्रियल डिमेलो – अपक्ष
इस्मत बानो शेख – अपक्ष
प्रभाग 166
राजन मधुकर खैरनार – मनसे
प्रकाश ज्ञानदेव चौधरी – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मीनल संजय तुर्डे – शिवसेना
तेजस आत्माराम तुपे – आप
घनश्याम नानासाहेब भापकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
रुबीना अरशद सैय्यद – समाजवादी पार्टी
दिलशाद अहमद हाश्मी – पीस पार्टी
मोहन काशिनाथ आंबेकर – अपक्ष
कोठारे मच्छिंद्र कृष्णा – अपक्ष
विकास कुलदिप दास – अपक्ष
निलेश महादेव म्हस्के – अपक्ष
अनिल महादेव मांडवकर – अपक्ष
नाजिया खातून अब्दुल सत्तार शेख – अपक्ष
दशरथ दि. सकपाळ – अपक्ष
राजेश शिवाजी साळे – अपक्ष
रेखा रामकिसन हरिजन – अपक्ष
प्रभाग 167
डॉ. समन अरशद आजमी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
सुवर्णा विलास मोरे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
तबस्सुम हारुन रशीद – समाजवादी पार्टी
शितल निलेश झंजे – पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी
जयश्री किशोर सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 168
खातू सुधीर पांडुरंग – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सईदा खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अनुराधा महेश पेडणेकर – भाजप
भोसले नितीन गंगाराम – बहुजन समाज पक्ष
अक्षय कचरु सानप – आप
वसीम अहमद सिद्दिकी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
मोहम्मद मुद्दसर राशिद अहमद शेख – समाजवादी पार्टी
कमाल अहमद शाह – पीस पार्टी
दौलत बबन जाधव – अपक्ष
यादव ज्ञानदेवी मुकेश – अपक्ष
अजय पंढरीनाथ समगिर – अपक्ष
प्रभाग 169
जय मंगेश कुडाळकर – शिवसेना
चंदन पाटेकर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रविणा मनिष मोरजकर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
मो. अकबर खान – समाजवादी पार्टी
मोहम्मद रफीक शेख – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
स्वप्निल राजेंद्र जवळगेकर – वंचित
प्रमोद शिवाजी पाटील – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
मोहम्मद कॉसम शेख – पीस पार्टी
कमलकर शांताराम नाईक – अपक्ष
लोहार जाफर हुसेन – अपक्ष
वाजिद मोहम्मद राशिद शेख – अपक्ष
अमित शेलार – अपक्ष
प्रभाग 170
रुही मदन खानोलकर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार
रंजिता केतन दिवेकर – भाजपा
बुशरा नदीम मलिक – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मोमीन रेश्मा तबरेज – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
शाह आसमा जहाँ – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
फरजाना शफी खान – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मिल्लत
सोनाली स्वप्नील म्हात्रे – अपक्ष
प्रभाग 171
संतोष गंगाराम जाधव – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
तांडेल सान्वी विजय – शिवसेना
मृणालिनी तुषार म्हसकर – आप
दिशा दिगंबर म्हात्रे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राणी स्वप्निल येरुणकर – शिवसेना
एमडी मुजाहिद मजमत कुरेशी – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
फरजाना शफी खान – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इनक्लाब-ए-मिल्लत
अमोल अंकुश खाडे – अपक्ष
प्रभाग 172
माधुरी प्रशांत भिसे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
राजेश्री राजेश शिरवडकर – भाजपा
नंदा शिवकर – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोरिपा)
प्रभाग 173
प्रणिता वाघधारे - शिवसेना उबाठा
पूजा कांबळे - शिवसेना
सुगंधा सोंडे- वंचित बहुजन आघाडी
प्रभाग 174
कनोजिया साक्षी अनिल – भारतीय जनता पार्टी
खान शबाना परवीन अब्बास – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
ईश्वरी के. वेलू – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
इंदु मानस रॉय – आम आदमी पार्टी
पद्मावती मनोहर शिंदे – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
आस्मा इमाद ठाकूर – समाजवादी पार्टी
शेख बिस्मील्ला फकरुद्दीन – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
यास्मिन शमशेर खान – भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
शेख शबनम – पीस पार्टी
शबनम मोहम्मद सईद कुरैशी – अपक्ष
जयागौरी जगदीसन नादर – अपक्ष
मासाळ मनिषा हनुमंत – अपक्ष
प्रभाग 175
राजलक्ष्मी पनिरसेलवम – आम आदमी पार्टी
अर्चना दिपक कासले – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
आरती राजेश देवेंद्र – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
वासंती मुरगेश देवेंद्रर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
ललिता कचरू यादव – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सातमकर मानसी मंगेश – शिवसेना
रेणुका गणेश साठे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोरिपा)
भाग्यश्री रंगण देवेंद्र – अपक्ष
वेणीला देवेंद्र – अपक्ष
समिक्षा प्रतिक मोहिते – अपक्ष
गौसीया सय्यदअली लांडगे – अपक्ष
सना बानो शेख – अपक्ष
प्रभाग 176
रुपाली मदन खळे – बहुजन समाज पार्टी
हर्षदा गजानन पाटील – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
अनिता किरण पाटोळे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
रेखा आर.के. यादव – भारतीय जनता पार्टी
अनिता संतोष गुप्ता – अपक्ष
प्रभाग 177
कल्पेशा जेसल कोठारी – भारतीय जनता पार्टी
हेमाली परेश भन्साली – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
कुमुद विकास वरेकर – वंचित बहुजन आघाडी
नेहल अमर शाह – अपक्ष
प्रभाग 178
अमेय अरुण घोले – शिवसेना
रघुनाथ धर्मा थवई – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बजरंग लक्ष्मण देशमुख – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
नानजीभाई राघुभाई सोलंकी – बहुजन समाज पार्टी
प्रभाग 179
दिपाली सचिन खेडेकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
भारती पांडे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
आयशा सुफियान वनू – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
रेहाना आरिफ सय्यद – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सरदार शमाबी यासीन – शिवसेना
अहमेदजी तैबा अहमदजी काझीम – समाजवादी पार्टी
रौबा रहीम शेख – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोरिपा)
सबा नियाज अन्सारी – अपक्ष
शालिनीबाई वसंत वाघमारे – अपक्ष
प्रभाग 180
स्मिता गावकर- शिवसेना उबाठा
संगीता अविनाश जाधव- आप
तृष्णा विश्वासराव - शिवसेना शिंदेगट
प्रभाग 181
अनिलभाई ताराबाई लक्ष्मण कदम – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
पुष्पा कृष्णा कोळी – शिवसेना
अहमदउल्ला – बहुजन समाज पार्टी
पप्पु यादव – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सज्जन अली साबीर अली शाह – ऑल इंडिया इत्तेहदूल मुस्लिमीन
डॉ. अरशद एम शेख – समाजवादी पार्टी
आयेशा शेख – इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग
मो. शब्बीर अन्सारी – पीस पार्टी
बापुसाहेब काळे – रिपब्लिकन पार्ट ऑफ इंडिया (आठवले)
प्रकाश भास्कर केदारे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोरिपा)
गर्जे प्रवीण पांडुरुंग द्रुपती – अखिल भारत हिंदू महासभा, महाराष्ट्र
अजिंक्य पगारे – वंचित बहुजन आघाडी
अनिल दादेश अढांगळे – अपक्ष
मनोज मोहन गायकवाड – अपक्ष
प्रथमेश अनंत जाधव – अपक्ष
तौफिक रशिद शेख – अपक्ष
शेख मकसूद आलम – अपक्ष
अनिकेत मनोज संसारे – अपक्ष
प्रभाग 182
राजन सुरेश पारकर – भारतीय जनता पार्टी
मिलिंद दत्ताराम वैद्य – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
महेश सुशिला सुभाष धनमेहेर – अपक्ष
वैद्य मिलिंद हरेश्वर – अपक्ष
प्रभाग 183
पारुबाई दत्तू कटके – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
आशा दिपक काळे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
राजश्री गणेश खाडे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मंगल शिवाजी भगत – बहुजन समाज पार्टी
शेवाळे वैशाली नवीन – शिवसेना
स्वाती गणेश देवळेकर – उत्तर भारतीय विकास सेना
ॲड. उत्तरा मनोहर खैरे – अपक्ष
प्रभाग 184
सुनीता उमेशचंद्र कोरी – बहुजन समाज पार्टी
खान इशरत खान – आम आदमी पार्टी
साजिदाबी बब्बु खान – काँग्रेस
कोमल प्रवीण जैन – शिवसेना
वर्षा वसंत नकाशे – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
अन्सारी फातमा बेगम – समाजवादी पार्टी (ऑल इंडिया)
आमिना आरिफ सय्यद – मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन
शमा बानो उस्मान खान – पीस पार्टी
अॅड. प्राची संतोष शर्मा – उत्तर भारतीय विकास सेना
आशा विलास बागडे – अपक्ष
मौर्या रिमा चंद्रशेखर – अपक्ष
आफरिना मोहम्मद इद्रिस शेख – अपक्ष
राबीया जाहीद शेख – अपक्ष
सना मोहम्मद अवैस शेख – अपक्ष
प्रभाग 185
कमलेश लालजी चीत्रोडा – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
टी. एम. जगदीश – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
पॉल राफेल – आम आदमी पार्टी
रवी राजा – भारतीय जनता पार्टी
इमरान मोहम्मद शेख – बहुजन समाज पार्टी
नाडार मायकल सेलवन – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
स्वाती यल्लाप्पा कुंचिकोरवे – भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
निर्मल रामदुलारे मेवालाल – समाजवादी पार्टी
सुशीलकुमार सिंह – उत्तर भारतीय विकास सेना
ज्योती क्षत्रिय – रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)
पाक्कियराज अनबालगन – अपक्ष
मोहम्मद इरफान इस्तियाक खान – अपक्ष
कमलेश मुरजी नडीयापारा – अपक्ष
पोन्नारसी शेखर नाडार – अपक्ष
सुभाष पार्वती कृष्णा पांढरे – अपक्ष
विकास मारुती रोकडे – अपक्ष
प्रभाग 186
अरुणा दीपक खंदारे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
जाधव नेहा सुनिल – बहुजन समाज पार्टी
अर्चना अविरत शिंदे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सदिच्छा मनोज शिंदे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
नीला जितू सोनावणे – भाजपा
स्नेहा सिद्धार्थ कासारे – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
माधुरी मंगेश गायकवाड – अपक्ष
अर्चना विलास पवार – अपक्ष
मिना गिरीराज शेरखाने – अपक्ष
स्वाती राजू शेरखाने – अपक्ष
सुर्यवंशी अंजली राजेंद्र – अपक्ष
डॉ. रेणुका गणेश सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 187
जोसेफ मनवेल कोळी – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
आयेशा अस्लम खान – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
मुस्कान समीर शेख – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
शेख वकील – शिवसेना
अॅड. साम्या कोरडे – भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
भूषण सुभाष नागवेकर – अपक्ष
फरहान शेख – अपक्ष
प्रभाग 188
अॅड. मंजुळा कदिरवेळ – आप
खान तन्वीर अब्दुल खालीप – बहुजन समाज पार्टी
मरिअम्मल मुतुरलिंगम तेवेर – काँग्रेस
नंदेपल्ली खुशी निरंजन – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
आरिफ शेख – मनसे
भास्कर आर. शेट्टी – शिवसेना
गौस मौहीदिन – समाजवादी पार्टी
अली मुनावर सय्यद – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
ईश्वर विलास ताथवडे – रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)
रॉबिनसन मारन नायगम – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
फारुकी मो. अलकमा – पीस पार्टी
दानियाल फारुकी – भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
खान अताऊल – अपक्ष
अजय रामचंद्र देठे – अपक्ष
निर्मला बेन मगनभाई वाघेला – अपक्ष
जाहीद अली शेख – अपक्ष
सैफ अहमद शेख – अपक्ष
सोलोमोन सुंदरम – अपक्ष
संजय भिमराव सोनवणे – अपक्ष
शिवकुमार महादेव सोनावणे – अपक्ष
प्रभाग 189
मंगला विष्णू गायकवाड – भाजपा
आशा परशुराम भालेराव – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
श्रृती अनिल भंडारे – बहुजन समाज पार्टी
हर्षला आशिष मोरे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
वैशाली राजेश वाघमारे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
रुचिताताई महादेव – बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी
पुष्पा महेंद्र साळवे – अपक्ष
प्रभाग 190
शितल सुरेश गंभीर – भारतीय जनता पार्टी
वैशाली राजेश पाटणकर – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
यादव दयाशंकर रामगोपाल – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
प्रणाली गिरीश राऊत – आप
रामनाथ रामलाल कोरी – अखिल भारत हिंदु महासभा
मनोहर बबन डोंगरे – बळीराज सेना
शेख यास्मीन मो. हनीफ – बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी
अनिलकुमार गुप्ता – अपक्ष
फर्नान्डीस रेनल – अपक्ष
हुसेना बानो मुबारक शाह – अपक्ष
फारूक सलिम सय्यद – अपक्ष
हफीज सैय्यद – अपक्ष
प्रभाग 191
विशाखा शरद राऊत – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
प्रिया सरवणकर गुरव – शिवसेना
प्रभाग 192
अतुल शिवाजी काळे – आप
यशवंत मारुती किल्लेदार – मनसे
प्रिती प्रकाश पाटणकर – शिवसेना
दीपक भिकाजी वाघमारे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
सारा दीपक वाडेकर – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुर्यकांत जनार्दन सोनावणे – बहुजन समाज पार्टी
राजू बाळू पवार – संभाजी बिग्रेड पार्टी
सुनील बापू शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 193
नागवेकर अभिजीत उल्हास – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रल्हाद कमलाकर वरळीकर – शिवसेना
वरळीकर हेमांगी हरेश्वर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
भूषण चंद्रशेखर नागवेकर – वंचित बहुजन आघाडी
कोळी सूर्यकांत लहू – अपक्ष
आनंद बाबुराव मयेकर – अपक्ष
प्रभाग 194
पवार पुजा विजय – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
निशीकांत गोविंद शिंदे – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
समाधान सदा सरवणकर – शिवसेना
सुहासिनी रविंद्र कांबळे – सनय छत्रपती शासन
शंकर उर्फ अशोक गुजेट्टी (स्वामी) – वंचित बहुजन आघाडी
प्रशांत अजित कांबळे – अपक्ष
योगेश अनंत खताते (पप्पू) – अपक्ष
धनंजय तुकाराम खाटपे – अपक्ष
रघुनाथ सुदर्शन चिन्नम – अपक्ष
अक्षदा सुरेश भरेकर – अपक्ष
आर. डी. सोनकर – अपक्ष
प्रभाग 195 ( मागासवर्ग प्रवर्ग)
कांगणे राजेश रामचंद्र – भारतीय जनता पार्टी
भणगे विजय जगन्नाथ – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
ओमकार मोहन पवार – वंचित बहुजन आघाडी
लोखंडे परशुराम बाबुराव – अपक्ष
प्रभाग 196 (सर्वसाधारण महिला)
कांबळे निलम प्रकाश – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
चेंबुरकर पद्मजा आशिष – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
सावंत सोनाली दिपक – भारतीय जनता पार्टी
अॅड. रचना अविनाश खुटे – वंचित बहुजन आघाडी
संगीता विकास जगताप – अपक्ष
दळवी मानसी मधुकर – अपक्ष
परब प्रतिभा मनोज – अपक्ष
प्रभाग 197 (सर्वसाधारण – महिला)
नरवणकर वनिता दत्ताराम – शिवसेना
आसिया अनीस शेख – आम आदमी पार्टी
फरीन इम्तीयाज खान – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रचना विकास साळवी – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
शेख शबाना इम्तियाज अहमद – समाजवादी पार्टी
अस्मिता शांताराम डोळस – वंचित बहुजन आघाडी
रेणुका धनंजय तांबे – अपक्ष
देसाई श्रावणी परशुराम – अपक्ष
पवार मनिषा प्रकाश – अपक्ष
प्रभाग 198 (मागासवर्ग प्रवर्ग – महिला)
अबोली गोपाळ खाडये – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
गवळी वंदना प्रदिप – शिवसेना
प्रभाग 199 (सर्वसाधारण महिला)
कुसळे रुपल राजेश – शिवसेना
शशिकला अखिलेश जैसवार – बहुजन समाज पार्टी
किशोरी किशोर पेडणेकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
नंदिनी गौतम जाधव – वंचित बहुजन आघाडी
निलम सुभाष चिपळूणकर – अपक्ष
अवंती संतोष तळेकर – अपक्ष
साक्षी सचिन पाटोळे – अपक्ष
पूजा पांडे – अपक्ष
शिला मल्हारी शिंदे – अपक्ष
संगिता तेजकुमार शीतोळे – अपक्ष
अंजली संतोष साखरे – अपक्ष
प्रभाग 200
सुरेश पांडुरंग काळे – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
बाळकृष्ण विश्राम कांबळे – बहुजन समाज पार्टी
संदीप चंद्रकांत पानसांडे – भाजपा
उर्मिला उल्हास पांचाळ – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
आशिष हस्तीमल बाफना – रिपब्लिकन सेना
अॅलेक्स जोई सिरिल कस्तान्हा – अपक्ष
सिद्धेश राजेंद्र कोयंडे – अपक्ष
अबु तालिब खान – अपक्ष
ज्योती मनोज माने – अपक्ष
शैलेंद्र दत्ताराम मोरे – अपक्ष
प्रभाग 201
कांबळे रेखा मयूर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
पायल राजेंद्र खरे – बहुजन समाज पार्टी
पल्लवी महेंद्र मुणगेकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
मोरे सु्प्रिया सुनील – शिवसेना
शेख रुमाना अनवर अली – ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहदूल मुस्लिमीन
इरम साजिद अहमद सिद्दीकी – समाजवादी पार्टी
खान नसरीन मोहसीन – अपक्ष
अंकिता रोहन तांबे – अपक्ष
असिफा शकील पन्दलेकर – अपक्ष
मयुरी नंदू भालेराव – अपक्ष
शमीम ऐजाझ शेख – अपक्ष
हमरा कुतबुद्दीन सैय्यद – अपक्ष
प्रभाग 202
प्रतिक धनराज कांबळे – बहुजन समाज पार्टी
श्रद्धा श्रीधर जाधव – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
पार्थ हरिश्चंद्र बावकर – भाजप
प्रमोद नाना जाधव – वंचित
विजय जयरान इंदुलकर – अपक्ष
अजित गंगाराम धोत्रे – अपक्ष
अजित मधूसुदन मुणगेकर – अपक्ष
प्रभाग 203
श्रद्धा श्रीधर पेडणेकर – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
समिधा संदीप भालेकर – शिवसेना
दिव्या दीपक बडवे – अपक्ष
विनिता देवेंद्र राणे – अपक्ष
संगिता तेजकुमार शितोळे – अपक्ष
प्रभाग क्रमांक – २०४
अवधुत नरेंद्र राजाराम – काँग्रेस
अनिल सदाशिव कोकीळ – शिवसेना
किरण प्रभाकर तावडे – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सुदेश श्रीकांत साळगावकर – अपक्ष
प्रभाग 205
रुपाली मदन खळे – बहुजन समाज पार्टी
सुप्रिया दिलीप दळवी – मनसे
वर्षा गणेश शिंदे – भाजपा
अपूर्वा प्रवीण सालिस्तेकर – काँग्रेस
जान्हवी जगदिश राणे – अपक्ष
प्रभाग 206
संदीप भिकाजी आंग्रे – बहुजन समाज पार्टी
संजय नाना गजानन आंबोले – शिवसेना
अशोक रामदुलार उपाध्याय – आप
सचिन पडवळ – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
मुराई रामवचन सीताराम – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मनोजकुमार श्यामदेव यादव – भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)
सुनील बद्रीप्रसाद यादव – काँग्रेस
प्रभाग 207
जैसवार मुसकान कृपाशंकर – बहुजन समाज पार्टी
पेडणेकर सौरभ चारुदत्त – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
लोखंडे रोहिदास मधुकर – भारतीय जनता पार्टी
शलाका दिलीप हरयाण – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
मोहम्मद शकील कुरेशी – समाजवादी पार्टी
चंद्रशेखर अशोक कानडे – वंचित बहुजन आघाडी
योगिता अरुण गवळी – अखिल भारतीय सेना
मुरलीधर शंकर मांडवकर – भारतीय मानवतावादी पार्टी
व-हाडी गिरीश दिलीप – सनय छत्रपती शासन
अमित शामराव कुंभीरकर – अपक्ष
देशमुख रोहित सर्जेराव – अपक्ष
नितीन गोविंद व्यास – अपक्ष
डॉ. मयुरी संतोष शिंदे – अपक्ष
प्रभाग 208
खांडगे सतीश शिवाजी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अॅड. मंगेश गंगाधर बनसोड – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रहाटे रमाकांत सखाराम – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
विजय (दाऊ) लिपारे – शिवसेना
अरुणा मनोहर जैतपाळ – अपक्ष
प्रभाग 209 (सर्वसाधारण – महिला)
यामिनी यशवंत जाधव – शिवसेना
डामुडी रफीया अब्दूल रशीद – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
स्नेहा विपुल भोसले – आम आदमी पार्टी
हसिना माहिमकर – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
हर्षदा हर्षल सुर्वे – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सिमा इमरान मुल्ला – समाजवादी पार्टी
सुनिता किशोर कोळी – अपक्ष
सलमा साजिद खान – अपक्ष
बाप्तिस्टा रेनिये गेरार्ड – अपक्ष
लक्ष्मी दादासाहेब जाधव – अपक्ष
निशरीन फकरुद्दीन बगसरावल्ला – अपक्ष
मुकादम परवीनबानो अब्दुल्ला सुहेल – अपक्ष
साबिरा कादर (शब्बो बाजी) – अपक्ष
समीनाबानो शाहिद अख्तर सिद्दिकी – अपक्ष
नसरीन रिफाकत हुसैन – अपक्ष
प्रभाग 210
अब्बास एफ. छत्रीवाला – आम आदमी पार्टी
सोनम मनोज जामसुतकर – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
अनिल तुकाराम वाजे – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
संतोष सुरेश राणे – भारतीय जनता पार्टी
दिनेश बाळाराम सरोदे – बहुजन समाज पार्टी
मोहम्मद साजीद कुरेशी – समाजवादी पार्टी
जावेद इकबाल अहमद – अपक्ष
काईदजोहर स. मिठाईवाला – अपक्ष
हुजेफा एसुफअली सलाकार – अपक्ष
प्रभाग 211
मोहम्म्द शाकीर मोहम्मद अन्सारी – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
वकार खान – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
असलम मर्चट – आम आदमी पार्टी
एजाज अहमद (अज्जू) – समाजवादी पार्टी
माहम्मद जासीम मोहम्मद युनुस शेख – जनता दल (सेक्यूलर)
वहीद अहमद अब्दुल जलील कुरेशी – बहुजन मुक्ती पार्टी
अन्सारी शमसुद्दीन गुलाम दस्तगीर – अपक्ष
अब्दुल हकीम मोहम्मद उमर खान – अपक्ष
फारुक सय्यद – अपक्ष
प्रभाग 212
अ. नाझिया सिद्दीकी – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
हळदणकर श्रावणी विनय – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
अब्रहानी अमरीन शेहझाद – समाजवादी पार्टी
गीता अजय गवळी – अखिल भारतीय सेना
साळवी स्मिता संतोष – संभाजी ब्रिगेड पार्टी
मुस्कान मेराज शेख – अपक्ष
प्रभाग 213
नसीमा जावेद जुनेजा – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आशा परमेश मामिडी – शिवसेना
निशात नदीम सिद्दीकी – आम आदमी पार्टी
श्रध्दा अमोल सुर्वे – शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)
जेबुनिसा (झेबा) मलिक – समाजवादी पार्टी
निझामी शहेदा इद्रीस – अपक्ष
अलिया फातिमा सरदार – अपक्ष
प्रभाग 214
महेश सुनिता शांताराम गवळी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
अजय किसन पाटील – भारतीय जनता पार्टी
अॅड मुकेश सुखदेव भालेराव – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
तुषार भास्कर प्रभु – अपक्ष
शेख करीम फक्रुद्दीन – अपक्ष
प्रभाग 215(अनुसूचित जाती)
भावना कोळी – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
संतोष – भारतीय जनता पार्टी
अरुणा वालजी – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
किरण गणपत बाळसराफ – अपक्ष
प्रभाग 216
अॅड. गौरी राजेंद्र नरवणकर – भारतीय जनता पार्टी
राजश्री दिलीप नागरे – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
भाटणकर राजेश्री महेश – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
प्रभाग 217
शैलेश सिताराम कावणकर – बहुजन समाज पार्टी
गौरंग नुतन चेतन झवेरी – भारतीय जनता पार्टी
बावकर रवि – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
निलेश शशिकांत शिरधनकर – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
धर्मेंद्र मेहेता – अपक्ष
अक्षय सिंह – अपक्ष
प्रभाग 218
गीता निलेश (बाळा) अहिरेकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
रेखा रविंद्र ठाकुर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
स्नेहल गौरव तेंडुलकर – भारतीय जनता पार्टी
नयना प्रमोद देहेरकर – अपक्ष
अॅड. आरती नरेश लोटणकर – अपक्ष
प्रभाग 219
अनुराधा कशेळकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
राजेंद्र बाबुराव गायकवाड – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
सन्नि रवींद्र सानप – भारतीय जनता पार्टी
संजय रामचंद्र शिर्के – अपक्ष
प्रभाग 220 (स्त्रियांसाठी – सर्वसाधारण)
रशिदा हुजेफा खंबाटी – नॅशनॅलिस्ट (राष्ट्रवादी) काँग्रेस पक्ष
सोनल महेश परमार – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
संपदा वैभव मयेकर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
दिपाली मंगेश मालुसरे – भारतीय जनता पार्टी
नाज़ खान – समाजवादी पार्टी
शहाना मोहम्मद हारुन मन्सुरी – अपक्ष
शिफा राठोड – अपक्ष
प्रभाग 221
जुनैद जमील खान – आम आदमी पार्टी
अभिजीत दत्तात्रय गुरव – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
पृथ्वी जैन – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
आकाश राज के. पुरोहित – भारतीय जनता पार्टी
गुलाम नबी युसुफ मन्सुरी – समाजवादी पार्टी
विजय महेंद्र पंडया – अपक्ष
प्रभाग 222
संपत सुदाम ठाकूर – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
विजय यशवंत प्रभुलकर – इंडियन नॅशनल काँग्रेस
रीटा भरत मकवाना – भारतीय जनता पार्टी
किरण रविंद्र शिंदे – नॅशनॅलिस्ट (राष्ट्रवादी) काँग्रेस पार्टी
प्रभाग 223
गांधी प्रशांत विजय – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
ज्ञानराज यशवंत निकम – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
प्रिया रुपेश पाटील – शिवसेना
आफरीन जावेद शेख – समाजवादी पार्टी
झाकिर हुसैन मुसा – अपक्ष
प्रभाग 224
पारक रुक्साना नुरुल अमीन – भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सादिया अस्लम मर्चेंट – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रुकसाना ईस्माईल मेसानिया – आम आदमी पार्टी
रुचि आशिष वाडकर – शिवसेना
सानिया काशिफ शाह – नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
रुबिना जफर टीनवाला – समाजवादी पार्टी
प्रभाग 225
अजिंक्य अशोक धात्रक – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
हर्षिता अश्विन नार्वेकर – भाजप
सानप सुजाता दिग्विजय – शिवसेना
दीपक सिलन -आप
विशाल राहुल जौंजाळ – वंचित
प्रवीण नरेंद्र कोलाबकर – अपक्ष
जॉन अॅन्थोनी मायकल डिसूझा – अपक्ष
टोनी लुईस फर्नांडिस – अपक्ष
दिनेश वल्लभदास सामय्या – अपक्ष
स्नेहा दीपक विसारीया – अपक्ष
मोहम्मद असलम शेख – अपक्ष
प्रभाग 226
अॅड मकरंद सुरेश नार्वेकर – भाजपा
तेजल दीपक पवार – अपक्ष
प्रभाग 227
डॉ. गौरवी शिवलकर-नार्वेकर – भाजप
रेहाना गुफर शेख – शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
सुषमा भगवान साळवी – जनता दल (सेक्यूलर)
डॉ. लोरा तिमोठी जिसुजा – अपक्ष