'मी कुठे चुकले? खोट्या...'; उमेदवारी न मिळाल्यानं BJP च्या महिला कार्यकर्त्यांने स्टेजवर तेजस्वी घोसाळकरांसमोरच सगळाच हिशोब काढला

BMC Election 2026: दहिसर विधानसभा (Dahisar Constituency) मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तेजस्वी घोसाळकर यांना प्रभाग क्रमांक 2 उमेदवारी देण्यात आली. ही उमेदवारी घोषित होणार हे जवळपास स्पष्ट होतं. मात्र एबी फॉर्मच्या वाटपानंतर चित्र अधिकच स्पष्ट झालं आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये संतापासह नाराजीचीसुद्धा लाट उसळल्याचं पाहायला मिळालं. नुकत्याच पार पडलेल्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्या मेळाव्यामध्ये एका महिला कार्यतर्त्यांनी मनातील ही खदखद व्यासपीठावर जाहीरपणे बोलवून दाखवत ज्या नेत्यांवर विश्वास ठेवला, त्यांनी आपला विश्वासघात केल्याचं वक्तव्य केलं आणि अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या मनातील नाराजीला वाचा फोडली. या महिला कार्यकर्त्यांचा अवघ्या 4 ते 5 मिनिटांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांच्या याच भावना असल्याच्या प्रतिक्रिया त्यावर देण्यात येत आहेत.
आमदार मनिषा चौधरी आणि खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासह घोसाळकर यांच्याही उपस्थितीत भाजपच्या या महिला कार्यकर्त्यांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. नाराजी व्यक्त करत त्या म्हणाल्या, 'आज कार्यकर्ता मेळावा आहे . तेजस्वी घोसाळकर यांचं मी अभिनंदन करते पक्षाने त्यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. पक्षाचा निर्णय मला मान्य आहे. पण कार्यकर्ता काय असतो? ऑन रेकॉर्ड करा सगळे, मला काही फरक पडत नाही, मी काम केलंय आणि मी बोलणार. कार्यकर्ता काय असतो? आपण, तुम्हीआम्ही सगळेच कार्यकर्ते आहोत. मीही एक कार्यकर्ती आहे. आपण युतीचे कार्यकर्ते आहोत. मी गेली 10 वर्षे दहिसर विधानसभेत काम करत आहे. मनिषा चौधरी आमदार यांनी मला ज्या संधी दिल्या त्या संधीचं मी सोनं केलं. तुम्हीही त्याला नकार देऊ शकत नाहीत. माझ्या महिलांनीही रात्रंदिवस काम केलं, पण कुठे चुकली ओ मी?', असा सवाल त्यांनी उपस्थित महिलांसह व्यासपीठावरील नेत्यांना विचारला.
आपण कुठेही चुकलो नसून पक्षाने जो उमेदवार दिला आहे त्याला आपण बहुमतानं निवडून आणायचं आहे आणि पक्षाचा मला आदर आहे असं त्या महिला कार्यकर्त्या म्हणाल्या. मात्र, आपली नेमकी चूक झाली कुठे? असा सवाल करत याचं उत्तर मला आमदार मनिषा चौधरी आणि खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्याकडून पाहिजे आहे असा सूर या कार्यकर्त्यांनी आळवला.
'मी ज्यांना गुरू मानलं त्यांनी मला अंधाराची दिशा दाखवली. त्याबद्दल मी सक्त नाराज आहे, पक्ष वेगळा आणि गुरू मानणं वेगळं, हे तुम्हालाही पटेल. कार्यकर्ता काय असतो? ते एका पक्षासाठी समर्पण असतं, कार्यकर्ता कायम समर्पित असतो पक्षासाठी. सामाजिक, राजकीय सर्व वर्तुळात काम करत असतो. महिला गॅस बंद करून पक्षासाठी पळतात, पुरूष नोकऱ्या सोडून यांच्यामागे पळतात. काय केलं यांनी आपल्या सोबत? खोट्या मुलाखती, खोटे फॉर्म भरून घ्यायचे... मी बोलणार मला कोणी थांबवायचं नाहीय', असं म्हणताना त्यांच्या शब्दांतून नेत्यांबाबतची नाराजी आणि मनातील भावना स्पष्टपणे व्यक्त होत होत्या.
'मी बोलणार मी कोणाला शिवीगाशळ करत नाही. मी चुकीचं बोलत असेन तर मला थांबवा', असं आवाहन त्यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना करत पक्षाची पोलखोल केली आणि नेतेमंडळींचे चेहरे पाहण्याजोगे होते. 'सगळं खोटं होतं. यांची- त्यांची मुलाखत.... बुथमध्ये सर्वांनी काम केलं. आज कोण समाधानी नाही. कार्यकर्ते म्हणून आपण एकनिष्ठ आहोत, पक्ष बहुमतानं निवडून येईलही, पण माझी व्यथा ही आहे की मी चुकले कुठे? तुमचा आदर करून मी चुकले? बे बघा, पक्षाची रोटी ही माझी रोटी नाही... मी पैसे विचारून टाकले, मी लोकांना घेऊन फिरले. इतकी मेहनत करुन आमची फसवणूक झाली तर दु:ख होणारच...कायम थांबा थांबा शांत राहा असंच सांगत आले हे. यांनी तेच केलं जे यांना करायचं होतं. मी खोट्या नेत्यांच्या मागे कधीच उभी राहणार नाही' असं म्हणत आपण 10 वर्षे पक्षासाठी काम केलं मात्र आपल्या पदरी निराशाच आल्याचं त्या म्हणाल्या आणि एका अर्थी सर्वच कार्यकर्त्यांच्या नाराजीला वाचा फोडली.