निष्ठावंत कार्यकर्ते राहिले बाजूला! यंदा मुंबई महानगरपालिकेत घराणेशाहीचं दर्शन, पाहा यादीच

मुंबई महानगरापालिका निवडणुकांच्या उमेदवारीमध्ये यंदा गोंधळ पाहायला मिळत आहे. यंदाची निवडणुक ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. यामध्ये नाराज झालेले निष्ठावंत कार्यकर्ते अन् आयाराम या गोष्टी चर्चेचा विषय होताच. या दरम्यान घराणेशाही हा मुद्दा देखील तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे. यामध्ये कोणताच पक्ष मागे राहिलेला नाही. सर्वच पक्षांनी घराणेशाहीला महत्त्व देत उमेद्वारांची यादी जाहीर केली आहे. राज्यभरातील २९ महापालिकांमध्ये उमेदवार पाहिले तर सर्वपक्षीय नेत्यांनी कार्यकत्यपिक्षा नातेवाईकांना संधी दिली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करून पक्षातून बाहेर पडलेल्या काही नेतेमंडळींनी तोच पाढा गायिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत मुंबईतून खासदार रवींद्र वायकर, सदा सरवणकर यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष भाजपचे राहुल नार्वेकर यांच्या घरातील तीन सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नवाब मलिक यांच्या घरातील तीन सदस्यांना उमेदवारी मिळाली आहे. मुंबईत हे चित्र कुठे आहे ते पाहूया.
जोगेश्वरीत खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती अमेय वायकर - पोतनीस लढत आहे. तर दादरमधून सदा सरवणकर यांचा मुलगा माजी नगरसेवक समाधान सरवणकर आणि मुलगी प्रिया सरवणकर देखील या यादीत आहे. तसेच पूर्व उपनगरात माजी खासदार राहुल शेवाळे यांची वहिनी वैशाली शेवाळे उमेदवार म्हणून उभी आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत, मुलगी हर्षदा या दोघांनाही उमेदवारी दिलेली आहे. आमदार प्रदीप जैस्वाल यांचा मुलगा ऋषीकेश जैस्वाल देखील या यादीत आहे.
भाजपने या आधी अनेकदा घराणेशाहीला विरोध केला आहे. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत भाजपही घराणेशाहीला प्राधान्य देत असल्याच दिसत आहे. तसेच यामध्ये बाहेरून आलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी दिल्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. कुलाबा मतदारसंघात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर आणि दुसऱ्या भावाच्या पत्नी हर्षिता नार्येकर यांना संधी दिली आहे. तसेच प्रभाग 227 मधून बहीण गौरवी शिवलकर दिली आहे. किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील यांना उमेदवारी दिली आहे. सुरेश गंभीर यांची कन्या शीतल गंभीर यांना उमेदवारी दिली आहे. राज के. पुरोहित यांचे पुत्र आकाश पुरोहित यांना देखील उमेदवारी दिली आहे. पुण्यात वडगाव शेरी मतदारसंघातून 'तुतारी' चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदार बापू पठारे यांनी भाजपकडून चिरंजीव सुरेंद्र, त्यांची पत्नी ऐश्वर्या, भाचेसून तृप्ती भरणे या कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी दिली आहे.
मालाडमधील आमदार अस्लम शेख यांच्या नातेवाईकांसाठी चार प्रभाग सोडण्यात आले आहेत. मुलगा हैदर अस्लम शेख, बहीण कमरजहाँ सिद्दीकी, मेहुणा सैफ अहद खान, भाचा रफीक शेख यांना मालाड आणि वर्सोवामध्ये उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे घराणेशाहीला सगळ्यांनीच पाठिंबा दिल्याच दिसत आङे.
ठाकरे गट
आशिष चेंबुरकर, सुनील प्रभू, सुनील शिंदे यांच्या नातेवाईकांना संधी. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी आमदार अंबादास दानवे यांचे बंधू राजेंद्र तसेच माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा पुतण्या सचिन रिंगणात.
राष्ट्रवादी अजित पवार गट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते नवाब मलिक यांच्या घरातीलही तीन सदस्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यात नवाब मलिक यांचे बंधू कप्तान मलिक, बहीण डॉ. सईदा खान आणि कप्तान मलिक यांची सून बुशरा नदीम मलिक यांचा समावेश आहे.