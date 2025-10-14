मतदार यादी लपवण्यात छुपा हेतू की दबाव? मविआच्या शिष्टमंडळाकडून आयुक्तांना निवेदन सादर, केली 'ही' मोठी मागणी...

Political News : (BMC Election) आगामी पालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर सध्या अनेक राजकीय समीकरणं बदलत असतानाच तत्पूर्वी याच निवडणूक प्रक्रियेवर शंका असल्याने त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मंगळवार, 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भेटीस पोहोचलं. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड यांचा या शिष्टमंडळात सहभाग पाहायला मिळाला. मविआ नेत्यांसोबत राज ठाकरेही सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळालं. लोकशाही बळकट व्हावी, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा हा भेटीचा मुख्य उद्देश असल्याचं मविआ नेत्यांनी सांगितलं. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मविआच्या वतीनं आयुक्तांना एक निवेदन सादर केलं.
सदर बैठकपर भेटीमध्ये राज ठाकरे यांनी आयुक्तांपुढे अनेक प्रश्न उपस्थित केले. जिथं, दोन दोन ठिकाणी मतदारांचे नाव कसं? वडिलांचं वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी कसं? असे सवाल केले. तर, विधानसभा निवडणुकीआधी 18 नोव्हेंबरला आम्ही आयोगाला पत्र देत खोटे मतदार नोंदणी झाल्याची बाब अधोरेखित करत त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याचा सूर आळवला. यावेळी शिष्टमंडळाकडून VVPAT उपलब्ध नाहीत, मग बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्या अशी मागणीसुद्धा केली.
'येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांबाबत सामान्य माणसाच्या मनात खूपच शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे शंका उत्पन्न होत आहे. असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असं आम्ही मानतो आणि त्यामुळं राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे', असा आग्रही सूर निवेदन पत्रात मांडण्यात आला.