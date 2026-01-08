English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BMC Election : श्रीमंत महापालिकेचे उमेदवारही श्रीमंत; काहींचा पैसा झाला 9 पटींनी मोठा; Top 10 नावं पाहाच!

BMC Election च्या उमेदवारांचा ‘पैसा झाला 9 पटींनी मोठा’; नावं आणि संपत्ती किती कोटींनी वाढली याचा आकडा पाहून सामान्य मतदारही होतील अवाक्.   

सायली पाटील | Updated: Jan 8, 2026, 01:51 PM IST
BMC Election News 2026 : बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक अवघी काही दिवसांवर आलेली असतानाच मुंबई शहरात मतदार, पक्षांचे कार्यकर्ते, नेत्यांचे समर्थक अशा साऱ्यांचाच उत्साहसुद्धा शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. एकिकडे शिंदे आणि ठाकरें बंधूंमध्ये मुंबई मनपात अटीतटीचा सामना असेल, तर हा गड जिंकण्यासाठी भाजपसुद्धा सर्व ताकद पणाला लावताना दिसत आहे. अशा या मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी काही पक्षांनी अनुभवी नगरसेवकांना या रिंगणात उतरवलं आहे, तर काहींनी नव्या चेहऱ्यांना संधीसुद्धा दिलेली आहे. उमेदवारीचं हे तिकीट देत असताना नाराजीनाट्यही अनेक भागांमध्ये दिसून आली. मात्र त्याहूनही लक्ष वेधणारा मुद्दा ठरत आहे ती म्हणजे मुंबईच्या या निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या उमेदवारांची एकूण संपत्ती. 

उपलब्ध माहितीनुसार मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलं असून, त्यांच्या संपत्तीचाच विषय सध्या चर्चेत आहे. माजी महापौरांसह माजी नगरसेवकांच्या संपत्तीमध्ये झालेली वाढ सध्या सामान्यांचं डोकंही संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रावत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे संपत्तीत झालेली ही वाढ अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्नही उपस्थित करून जात आहे. 

कोणाची श्रीमंती सर्वाधिक? कोणता प्रभाग सधन?

BMC निवडणुकीमध्ये 227 प्रभागांसाठी एकूण 1700 उमेदवार रिंगणात असून, यामध्ये सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार म्हणून शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाचे समाधान सरवणकर या उमेदवारांचं नाव पुढे येत आहे. प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार सरवणकर याच्याकडे 46 कोटी 59 लाख रुपये इतकी संपत्ती आहे. त्यांच्यामागोमाग येणारं नाव आहे ठाकरेंच्या शिवसेनेतील उमेदवार आणि मुंबईच्या माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांचं. अधिकृत माहितीनुसार जाधव यांची एकूण स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे 46 कोटींची. 

फक्त संपत्तीच अधिक नाही तर, या नेतेमंडळींच्या संपत्तीत झालेली वाढसुद्धा तितकीच मोठी आहे. ज्यामुळं आशिया खंडातील श्रीमंत अशा महापालिका अशी ओळख असणाऱ्या या मुंबई महानगरपालिकेचे काही उमेदवारही गडगंज श्रीमंत आहेत हेच प्रतिज्ञापत्रांमुळं लक्षात येत आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे काहींच्या संपत्तीत मोठी वाढही झाली आहे. ज्यात काही प्रसिद्ध नावांचा समावेश पाहायला मिळतो. 

हेसुद्धा वाचा : BMC Election : मोठी बातमी! ठाकरेंना धक्का देत DCM शिंदे दगडू सकपाळांच्या भेटीला; लालबाग- परळच्या राजकारणाला नवं वळण? 

 

कोणाची संपत्ती वाढली?

मुंबई शहराच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची सध्याची संपत्ती 5 कोटी 26 लाख इतकी असून, 2017 मध्ये हा आकडा 1 कोटी 61 लाख 53 हजार रुपये इतका होता. तर, माजी महापौरपद भूषवणारं आणखी एक नाव म्हणजे ज्या श्रद्धा जाधव यांची सध्याची संपत्ती 46 कोटी आहे (स्थावर आणि जंगम), त्यांनी 2024 मध्ये विधानसभा निवडणूकही लढवली होती, त्यावेळी हा आकडा 44 कोटी असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. म्हणजेच त्यांच्या संपत्तीत 2 कोटींची वाढ झाली. 

संपत्तीत वाढ झालेले इतर उमेदवार 

माजी महापौर विशाखा शरद राऊत (प्रभाग 191)
स्थावर - जंगम मालमत्ता: 21 कोटी 83 लाख
2017 मधील संपत्ती : 14 कोटी 37 लाख, राऊतांच्या संपत्तीतील एकूण वाढ 7 कोटी रुपये. 

यामिनी जाधव (प्रभाग 209)
एकूण मालमत्ता : 14 कोटी 17 लाख
2024 विधानसभा निवडणूकीवेळीची संपत्ती : 10 कोटी 10 लाख, वर्षभरात 4 कोटींची वाढ

नील किरीट सोमय्या (प्रभाग 107)
एकूण मालमत्ता : 9 कोटी
2017 मधील संपत्ती : 1 कोटी 99 लाख, 8 वर्षांतील वाढ 7 कोटी रुपये

तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर (प्रभाग 2)
एकूण मालमत्ता : 5 कोटी
2017 मधील संपत्तीचा आकडा : 25 लाख, 8 वर्षांत झालेली वाढ 4.75 कोटी रुपये

रवी राजा - 10 कोटी 12 लाख 17 हजार
2017 मधील संपत्ती - 5 कोटी 12 लाख 84 हजार

शैलेश फणसे - 25 कोटी
दीप्ती वायकर - 22 कोटी 1 लाख 71 हजार
यशवंत किल्लेदार-  7 कोटी 5 लाख
प्रभाकर शिंदे - 17 कोटी 63 लाख रुपये

