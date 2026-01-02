English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • BMC Election : उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांना नार्वेकरांनी धमकावलं? अडचणी वाढणार, खरं-खोटं उघड होणार, आरोपांची आयोगाकडून दखल

BMC Election : उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांना नार्वेकरांनी धमकावलं? अडचणी वाढणार, खरं-खोटं उघड होणार, आरोपांची आयोगाकडून दखल

BMC Election News : राहुल नार्वेकरांच्याच घरात निवडणुकीची तीन तिकीटं आणि खुद्द नार्वेकरांकडे विधानसभा अध्यक्षपद, कुटुंबासाठी खरंच इच्छुकांना धमकावलं?   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 10:20 AM IST
BMC Election : उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्यांना नार्वेकरांनी धमकावलं? अडचणी वाढणार, खरं-खोटं उघड होणार, आरोपांची आयोगाकडून दखल
bmc election news rahul narwekar reacts on threatening allegations mahapalika nivadnuk latest update

BMC Election News : महापालिका निवडणुकांची रणधुमारी संपूर्ण राज्यात पाहायला मिळत असून प्रत्येक महापालिकेत आता राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. त्यातच मुंबई मनपावर साऱ्यांच्याच नजरा. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असणाऱ्या या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. नाही म्हणता म्हणता भाजपकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याच घरात तिघांना उमेदवारीचं तिकीट देण्यात आलं आणि इथं अनेक चर्चांनाच पूर्णविराम मिळाला. मात्र आता याच नार्वेकरांच्या अडचणी काहीशा वाढण्याची शक्यता आहे. 

BMC Election 2026 साठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी विरोधी पक्षातील उमेदवारांना धमकावत अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप राहुल नार्वेकर यांच्यावर करण्यात आला आहे. नार्वेकरांनी या इच्छुकांना धमकावरं आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज घेण्यास नकार दिल्याबाबतच्या काही पोस्ट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आल्या. ज्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली. 

कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 225, 226 आणि 227 मध्ये नार्वेकरांच्या कुटुंबीयांनाच निवडणुकीची तिकीटं गेली असून, यामध्ये नार्वेकरांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरवी शिवलकर नार्वेकर आणि वहिी हर्षिता नार्वेकर यांचा समावेश आहे. या तिघांचेही अर्ज दाखल करतेवेळी खुद्द नार्वेकर हजर असून, त्यांनी तिथं विरोधी उमेदवारांना धमकावल्याचा आरोप केला गेला. ज्यानंतर आता नार्वेकरांवरील आरोपांनी दखल निवडणूक आयोगकडून घेण्यात आली. 

आयोगानं मागवला अहवाल... 

विधानसभा अध्यक्षपदी असणाऱ्या नार्वेकर यांच्यावर हे आरोप करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांकडून त्याबाबतचा अहवाल मागवला आहे. ज्याअंतर्गत निवडणूक आयोगाकडून चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही चित्रणही मागवण्यात आल्याची माहिती आहे. ज्यामुळं खरं काय आणि खोटं काय हे समोर येणार आहे, ज्यामुळं नार्वेकरांचं नाव मात्र चर्चांमध्ये आलं आहे. 

राजकीय पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी..

दरम्यान, महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर शुक्रवार, 2 जानेवारी 2026 हा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. दुपारी 3 वाजेपर्यंत इच्छुकांना अर्ज मागे घेता येणार आहे. या काळात सर्वच राजकीय पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली असून, आता याचा फटका बसू नये म्हणून अर्ज माघारी घेण्यासाठी बड्या नेत्यांद्वारे बंडखोर नेत्यांची समजूत काढली जात आहे. अर्ज माघारीसाठी नाना परिंनी प्रलोभनं दाखवली जात आहेत, इतकंच काय तर मनधरणी करत काही प्रकरणांमध्ये दबावही आणला जातोय. त्यामुळे अर्ज माघारीनंतरच ख-या लढतीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे, थोडक्यात कोणकोण उमेदवारी अर्ज माघारी घेतात याची उत्सुकता आता लागून राहिली आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

