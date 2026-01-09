हिशोब मांडला! मुंबईची संपत्ती जातेय कुठे? गुजरात आणि अदानींच्या नावानं राज ठाकरेंनी पाढाच वाचत म्हटलं...

Raj Thackeray Uddhav Thackeray interview: ठाकरे बंधूंनी आपले पक्ष युतीच्या निमित्तानं मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढवणार असल्याचं सांगितल्यानंतरच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी नुकतीच एक संयुक्त मुलाखत दिली. शिवसेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत आणि सिनेनिर्माते, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देत, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र आणि भारतातील राजकीय डावपेचांपासून व्यवसायाच्या मुद्द्यांपर्यंत या मुलाखतीतून भाष्य करण्यात आलं. जिथं राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या संपत्तीबाबत वक्तव्य करताना प्रश्नाच्या उत्तरातून पंतप्रधान मोदी आणि उद्योजक गौतम अदानी यांच्यावर टीका केल्याचं पाहायला मिळालं.
'आज मुंबईची संपूर्ण संपत्ती ही मराठी माणसाच्या हाती नाही, आज मुंबईची संपत्ती ही विशिष्ट वर्गाकडे असून ती सातत्यानं गुजरातला पळवण्याचा प्रयत्न होत आहे, याचा अर्थ असा की मुंबईचा जमिनीचा तुकडा तुमच्याकडे मात्र संपत्ती आमच्याकडे?' असा प्रश्न केला असता राज ठाकरेंनी या गणिताची स्पष्टच फोड करून सांगितली.
सध्याची स्थिती पाहता मुंबईचा तुक़डा आणि संपत्तीसुद्धा गुजरातला हवीय अशा संदर्भाचं स्पष्ट निरीक्षण त्यांनी अधोरेखित केलं. 'हा विषय फक्त संपत्तीचा नाहीय. नीट पाहिलं तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीदरम्यानही मुंबईतील अमराठी धनदांडगेच मागणी करत होते की मुंबई ही गुजरातलाच द्या. आजही तिच परिस्थिती आहे. त्यावेळची 5 लोकं आज 500 झाली आहेत. ज्या प्रकारे मुंबईतील गोष्टी केंद्र आणि राज्य (सरकार)मार्फत केल्या जात आहेत ते पाहता हा धोका सर्वाधिक वाटतोय जो याआधी इतका कधी जाणवला नव्हता', असं राज ठाकरे म्हणाले.
सध्या नियोजनबद्धरित्या मुंबई तोडण्याचा प्रयत्न सुरू असून MMR क्षेत्रातील अनेक गोष्टींकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. यावेळी वाढवण बंदराचं उदाहरण देत तिथं विमानतळाची गरज काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शहरात मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई विमानतळ असतानाही आताच्या मुंबई विमानतळावरील कार्गो वाढवण विमानतळाकडे नेत हळुहळू मुंबईतील स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचा कारभार नवी मुंबईकडे वळवणार ही बाब राज ठाकरेंनी प्रकर्षानं मांडली.
'आताचं विमानतळ हे अदानींकडे आहेच. या विमानतळाचं साधारण क्षेत्रफळ पाहिल्यास त्यामध्ये कमीत कमी 50 शिवाजी पार्क मैदानं बसतील इतकं मोठं ते क्षेत्रफळ आहे. उद्या हे सगळं नवी मुंबईकडे वळवायचं आणि जुनं विमानतळ, त्यासह हा संपूर्ण भाग विकायला काढायचा', असा गंभीर आरोप ठाकरेंनी केला.
हे सर्व मोदी आल्यानंतर झालं आहे का? असं विचारलं असता, 'हे त्यानंतरच तर झालं ना..!' असं ठाम मत त्यांनी मांडलं. यावेळी आपल्या हल्लीच्यात एका संभाषणाचा संदर्भ देत राज ठाकरेंनी सांगितलं, 'अदानी आणि अंबानी यांच्यातील फरक पाहायचा असल्यास, व्यवसाय- चोऱ्यामाऱ्या सगळेच करक असतील. मात्र अदानी आणि अंबानी यांच्यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे, मोदी मोठे व्हायच्या आधीपासून अंबानी मोठे होते. पण, अदानी मात्र मोदी मोठे झाल्यावरच मोठे झाले आहेत. अदानींचा विस्तार मोदी मोठे झाल्यानंतरचाच आहे.'
आपल्या या वक्तव्याला आधार ते ठाकरेंनी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळावर उजेड टाकला, जेव्हा अदानींना मुंद्रा बंदल ताब्यात मिळालं होतं. मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर तर अदानींना अनेक गोष्टी मिळाल्या असा नाराजीचा तीव्र सूर आळवत, 'त्या जागी काँग्रेस किंवा इतर कोणत्या पक्षाती सत्ता असती आणि त्यांनी एकाच उद्योगपतीवर मेहेरबानी केली असती, तर भाजपनं तशी प्रतिक्रिया दिली असती? आज हे होताना भाजपची लोकं हवालदिल का आहेत?' असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. ही सगळी बसवली माणसं असून बसलेल्या माणसांना दूर करण्यात आल्याचा घणाघात ठाकरेंनी करत शिवराज सिंह चौहान, नितीन गडकरी यांची नावं घेत लक्षवेधी वक्तव्य केली आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर जहरी कटाक्ष टाकला.