30 डिसेंबरला दुपारी 4 नंतर काय घडलं? राऊतांनी राहुल नार्वेकरांचं नाव घेत उघडकीस आणली पडद्यामागची गोष्ट!

BMC Election News : उमेदवारी अर्ज, धमकी आणि... 30 डिसेंबरला दुपारी 4 नंतर काय घडलं? राऊत नाव घेत थेट म्हणाले... मुंबई मनपा निवडणुकीसंदर्भातील मोठी बातमी.   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 10:32 AM IST
BMC Election News : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना धमकावल्याचा आरोप केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगानंही या आरोपांची दखल घेतली आहे. राज्यात सध्या मनपा निवडणुकीच्या धर्तीवर सुरू असणाऱ्या या राजकीय नाट्यावर शिवसेना UBT पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2025 रोजी काही परखड मतं मांडली. माध्यमांशी संवाद साधताना राऊतांनी नार्वेकरांचं नाव घेत काही गोष्टी उघडकीस आणत थेट सवालही केले. 

DCM शिंदेंच्या घराबाहेर अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांची रांग...

DCM शिंदेंच्या घराबाहेर अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांची रांग लागत असल्याचं सांगताना राऊत म्हणाले, 'महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू आहे पण, ठाण्यातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्या लागत आहेत. त्यात आरओ होते, कशाकरता? आचारसंहिता आहे ना? अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेचं पालन केलं नाही तर ते कोणत्या अधिकारानं उमेदवारांना सांगताय आचारसंहिता पाळली पाहिजे? या सगळ्या RO चे फोन रेकॉर्ड तपासले पाहिजेत आयोगानं. त्यांना कोणत्या मंत्र्यांचे, डीसीएमचे कधी फोन गेले आणि त्यानुसार कोणते उमेदवारी अर्ज बाद केले? उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी या आरओंच्या माध्यमातून दबाव आणला जात आहे'. 

'राहुल नार्वेकरांचा विषय अतिशय गंभीर'

विरोधी पक्षातील उमेदवारांना नार्वेकरांनी धमकावण्याच्या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना हे अतिश. गंभीर प्रकरण असल्याचं म्हणत राऊतांनी, 'राहुल नार्वेकरांचा विषय अतिशय गंभीर आहे, जरी त्यांनी उत्तर वगैरे दिलं म्हटलं, ते काय उत्तर देणार? शिवसेनेतूनच त्यांचा प्रवास सुरू झाला होता आम्हाला माहितीये' असं स्पष्ट केलं. अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या तारखेचा उल्लेख करत ते म्हणाले, '30 डिसेंबरचं 4 वाजल्यानंतरचं सीसीटीव्ही फुटेज काढा. माझ्या माहितीप्रमाणे 4 नंतरचं सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांचं फुटेज कसं गायब होतं? भूषण गगराणी हे पालिकेचे आयुक्त आहेत, तेही या कटकारस्थानात सहभागी झाले आहेत का?'. 

नार्वेकरांवरील आरोपांप्रकरणी आयोगानंही चौकशी सुरू केली आहे, विधानसभा अध्यक्षांनी धमक्या दिल्या, सीसीटीव्ही फुटेज गायब केलं... ही यंत्रणा यांची? असा खोचक टोला लगावत राऊतांनी मनपा आयुक्तांनी याचं उतत्तर दिलं पाहिले, त्या विभागाच्या आरओंची टचौकशी व्हायला हवी अशा वक्तव्यांसह यंत्रणेला फैलावर घेतलं.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

