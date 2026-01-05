BMC Election 2026 : कुलाब्यातील उमेदवारी अर्जांच्या गोंधळावरून अहवाल सादर; राहुल नार्वेकरांनी...

BMC Election 2026 : निवडणूक अधिकाऱ्याची कृती अयोग्यच होती, असं म्हणत कुलाब्यातील उमेदवारी अर्जांच्या गोंधळावरून अहवाल सादर केला आहे. निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज दाखल करून न घेणे अयोग्य असल्याचं अहवालामध्ये म्हटलं गेल्यानं आता आयोग या प्रकरणावर काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 'निवडणूक अधिकाऱ्यांची कृती कायदेशीर असली तरी अव्यवहरिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य', म्हणत टोकन क्रमांक मिळूनही अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिल्याने उमेदवारांकडून निवडणूक अधिकारी कृष्णा जाधव यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचा उमेदवारांचा आरोप. सत्ताधारी नेत्यांच्या सांगण्यावरूनच अर्ज फेटाळले गेल्याचा इतर उमेदवारांचा दावा आहे. त्यामुळं कुलाब्यातील हे प्रकरण सध्या मुंबई मनपा निवडणुकाच्या दृष्टीनं अनेकांच्याच नजरा वळवत आहे.
महापालिका निवडणुकांचा अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी, जे उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी कुलाब्यात गेले होते, त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून वेळ संपल्याचं कारण देत तुम्ही 5 वाजल्यानंतर आलात असं म्हणत अर्ज दाखल करण्यास नकार देण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या या सर्व कृतीविरोधात उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली होती. ज्यानंतर याबाबतचा अहवाल पाठवण्यात आला असून, अधिकाऱ्यांची कृती कायदेशीररित्या योग्य मात्र तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य होती असं म्हटलं गेलं आहे.
सदर घटनेतील आणखी एक बाब म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार राहुल नार्वेकर हेसुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्या दबावामुळं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही कृती केल्याचा आरोप काही उमेदवारांनी केला होता, त्याबाबतचे काही व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाले होते. या सर्व अनुषंगानं आता हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ज्यावर आता निवडणूक आयोग त्यावर कोणती कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
दरम्यान, नार्वेकरांचं नाव असणारी आणखी एक घटना सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. जिथं, निवडणूक आयोगावरील आरोपावरुन जेडीएसचा यूटर्न. राज्य निवडणूक आयुक्तांना जेडीएसचं पत्र. गैरसमज दूर, आयुक्त दिनेश वाघमारेंना पत्र. कुठलीही तक्रार नसल्याचं जेडीएसचं स्पष्टीकरण येताच राजकीय वर्तुळात अनेकांनी भुवया उंचावल्या. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांविरोधात तक्रार केली. प्रत्यक्षात हरिभाऊ राठोडांकडून नार्वेकरांविरोधात तक्रार राठोड यांचा मुलगा जेडीएसकडून अर्ज भरणार होता. मात्र अवघ्या दोनच दिवसात जेडीएसचा यूटर्न पाहायला मिळत आहे.