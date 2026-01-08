English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ते 2000 कोटी रुपये आले कुठून? राज ठाकरेंना भलतीच शंका, म्हणाले, 'राजकारणात वाढलेला...'

BMC Election Raj Thackeray Uddhav Thackeray Interview: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये एकत्र लढत असलेल्या ठाकरे बंधुंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला असून राज ठाकरेंनी तर थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांना लक्ष्य केलंय

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 07:53 AM IST
थेट नाव घेत साधला निशाणा (फोटो प्रातिनिधिक)

BMC Election Raj Thackeray Uddhav Thackeray Interview: 'मी विकासाबद्दल बोलतोय,' असं म्हणत प्रचार करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी यांनी खोचक शब्दांमध्ये निशाणा साधला आहे. 'सामना'ला राज आणि त्यांचे बंधू तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान ठाकरे बंधूंनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं.  

भ्रष्टाचाराचं फडणवीसांनी बोलू नये

खासदार संजय राऊत आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये राज ठाकरेंनी फडणवीसांना, 'बसवलेला माणूस' असं म्हणत निशाणा साधला. "फडणवीसांसारखी बसवलेली माणसं आहेत. धन्याच्या सांगण्यांनुसार बोलावं," असं राज मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावताना म्हणाले. "भ्रष्टाचाराचं त्यांनी बोलू नये अजितदादांविरोधात बैलगाडीभर पुरावे घेऊन गेले होते. तुमच्याकडं काय चालू आहे ते पाहा," असा खोचक ,सल्ला राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना दिला. 

2 हजार कोटी... कुठून आले?

"50 खोके म्हणजे 50 कोटी, 40 आमदार म्हणजे 2 हजार कोटी... कुठून आले? बँकेतून तर नाही आले. हे भ्रष्टाचारामुळं आले," असं राज यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधताना म्हटलं आहे. "ड्रग्जविरोधातल्या धाडी बंद झाल्यात. 10 वर्षांत धाडीच नाहीत. राजकारणात वाढलेला पैसा आणि रस्त्यावर विकले जाणारे ड्रग्ज याचा संबंध आहे का हे तपासलं पाहिजे," असं राज ठाकरे म्हणाले.

नियोजनशून्य विकास

उद्धव ठाकरेंनी मुंबईतील विकासप्रकल्पांवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं. "मुंबईत विनाशाची गती आहे. नियोजनशून्य विकास सुरु आहे. रस्ते सगळीकडं खोदलेत. मुंबईच्या खर्चाचा ताळमेळ नाहीये. कोस्टल रोड आम्हीच केलाय. वेडेवाकडे पूल केलेत," असं उद्धव म्हणाले. यावर राज यांनीही, "ठाणे पनवेलमध्ये रिडेव्हपमेंटची कामं सुरु आहेत," असं म्हटलं. 

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरुन हल्लाबोल

उद्धव ठाकरेंनी, "विकासाच्या नावाखील खारफुटीची मोबदला म्हणून चंद्रपूरला झाडं लावणार हे कसं? ठेकेदारासाठी गारगाई पिंजाळ प्रकल्प पुन्हा सुरु केला. आरे कारशेड हट्टानं सुरु केलं," असं म्हणत पर्यावरणाच्या विषयावरुन सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. हा मुद्दा पकडत राज ठाकरेंनी, "मुंबईतल्या सरकारी जागांवर अतिक्रमण होऊ देणार नाही," असा इशारा दिला आहे.

ड्रग्ज प्रकरणावरुन सवाल

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांवर निशाणा साधताना, "ऊठसुठ मुख्यमंत्री क्लीन चिट देतात. साता-यातील फॅक्ट्री कुणाची आहे ते तरी सांगा. त्यांच्या आजुबाजुला कोण अंगतपंगत करत बसलं?" असा सवाल ड्रग्ज प्रकरणावरुन उपस्थित केला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

