Mumbai Mayor Salary : 74000000000000 चं बजेट, पण अतिश्रीमंत पालिकेच्या महापौरचा पगार मात्र... पाहा किती आकड्याचा पगार?

महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांचे निकाल हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. त्यापैकी, देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबईला नवीन महापौर मिळणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत, बीएमसीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थेकडे प्रचंड शक्ती आहे. ही बीएमसी निवडणूक इतकी खास का आहे? बीएमसीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महापौरांचे वेतन आणि अधिकार काय आहेत? चला जाणून घेऊया:
29 महानगरपालिका असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. हा एक बहुचर्चित मुद्दा आहे. या महानगरपालिकेवर कोणताही राजकीय पक्ष नियंत्रण मिळवतो तो केवळ शहरालाच नाही तर सत्ता, पैसा आणि संधी देखील मिळवतो. बीएमसी निवडणुका ही देशातील सर्वात मोठी शहरी राजकीय स्पर्धा मानली जाते. बीएमसीचे वार्षिक बजेट जितके मोठे असेल तितके महापौरांचे पगार जास्त. जर तुम्हाला असे वाटत असेल तर वास्तव अगदी उलट आहे.
बीएमसी महापौरांना नियमित पगार मिळत नाही; त्याऐवजी त्यांना मानधन दिले जाते. मुंबई महापौरांचा मूळ पगार दरमहा अंदाजे ₹६,००० आहे, ज्यामध्ये अनेक भत्ते समाविष्ट आहेत. सरासरी मासिक उत्पन्न अंदाजे ₹५५,००० आहे. बीएमसी महापौरांचे वार्षिक उत्पन्न ₹६,००० ते ₹६.५० लाखांपर्यंत असू शकते. मुंबई महापौरांना निश्चित पगार नसल्याने, वाढ करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. महापौरांचे पगार आणि भत्ते राज्य सरकार आणि महानगरपालिका ठरवतात.
मुंबई महापौरांच्या पगाराकडे पाहता, तुम्हाला प्रश्न पडेल की खाजगी नोकरीत नवीन आलेला किंवा सरकारी कार्यालयात काम करणारा लिपिक इतका कमावतो का. पगार कमी असला तरी, यामुळे महापौरांची शक्ती कमी होत नाही. बीएमसी महापौरांना एक अधिकृत निवासस्थान, एक सरकारी गाडी, एक ड्रायव्हर आणि कर्मचारी मिळतात. त्यांना बैठका, अधिकृत भेटी आणि कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी भत्ते देखील मिळतात.
मुंबईच्या महापौरांचे वेतन कमी असूनही, त्यांना "मुंबईचे बॉस" म्हटले जाते. त्यांना मुंबईचे "प्रथम नागरिक" मानले जाते आणि संपूर्ण शहरावर त्यांचे नियंत्रण असते. चांगले आरोग्य, शिक्षण, पाणी, सांडपाणी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी बीएमसीची आहे. महापौर मुंबईतील रस्ते, उड्डाणपूल आणि पदपथांची देखभाल आणि देखभाल देखील करतात, ज्यामध्ये ड्रेनेज साफसफाई आणि मान्सूनपूर्व पूर नियंत्रण यांचा समावेश आहे.
जनतेकडून गोळा केलेले कर हे बीएमसीच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाणी आणि सांडपाणी शुल्क, इमारत परवाना शुल्क आणि जाहिरात कर यासारख्या स्रोतांमधून गोळा केलेले पैसे महापालिकेच्या तिजोरीत जातात. याशिवाय, बीएमसीकडे मोठा महसूल आधार आणि मुदत ठेवी आहेत, जे तिच्या प्रचंड बजेटमध्ये योगदान देतात.