BMC Election Result : आदित्य ठाकरेंच्या वरळीत थेट शिंदेंशी सामना; संघर्ष निकाली निघण्यापूर्वी एक नजर तुल्यबळ लढतींवर, कोणाचं पारडं जड?

मनश्री पाठक, झी मीडिया, मुंबई : (BMC Election Result Worli constituency) मुंबईत मनपा निवडणुकांमध्ये ही लढाई कोणासाठी अस्तित्वाची तर कोणासाठी प्रतिष्ठेची असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अशा या शहरात काही मतदारसंघांवर संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेलं. त्यातलाच एक मतदारसंघ म्हणजे (Aditya Thackeray) आदित्य ठाकरे यांना आमदारकी देणारा त्यांचा होमग्राऊंड अर्थात वरळी मतदारसंघ.
वरळी विधानसभा क्षेत्रात अनेक राजकीय घडामोडी आणि नाट्यांनंतर महापालिका निवडणूक संघर्षाला पूर्णविराम मिळणार आहे. वरळीकरांनी निवडून दिलेले नगरसेवक कोण? हे आज स्पष्ट होणार असून इथं यंदा ठाकरे विरुद्ध शिंदे असा थेट सामना रंगला होता. त्यामुळं वरळीतील मतदारांच्या विभागणीवर ही लक्ष टाकणं महत्त्वाचं.
वरळीतील स्थानिक वर्ग धार्मिक बलाबल
मराठी भाषिक : 55–60%
मुस्लिम : 20–25%
उत्तर भारतीय / गुजराती / इतर : 15–20%
वॉर्ड 193
वरळीतील मुख्य लढत, ही तिरंगी असून वरळी कोळीवाड्यात हेमांगी वरळीकर यांचं पारडं जड असून, त्या नगरसेविका आहेत, माजी उप महापौर आहेत. असं असलं तरीही वरळीकर यांच्यावर कोस्टल प्रोजेक्टमुळे नाराज आहेत ही वस्तूस्थिती. इथं सूर्यकांत कोळी हे नावही नवं नसून गेली 15 वर्ष शाखा प्रमुख आहेत. सुरुवातीपासूनच त्यांनी जनसंपर्क दांडगा ठेवला आहे.
राहिला प्रश्न वरळीकरांच्या आणि त्याहूनही येथील सामान्यांच्या समस्यांचा, तर पुनर्विकास प्रश्न, आणि झोपडपट्टी माफियांचा हैदोस, त्यामुळे कोळीवाड्यात इतर धर्मीय आणि प्रांतीय आक्रमण असे कैक मुद्दे इथं प्रकर्षानं पुढे येत राहिले.
वॉर्ड 195
वरळीच्या प्रभाग 195 मध्ये संतोष खरात माजी नगरसेवक असले तरीही यंदा उमेदवारी नसल्यानं आणि आरक्षण बदलामुळे त्यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला. इथून विजय भणगे ठाकरेंचे शाखा प्रमुख रिंगणात असून राजेश कांबळे हे भाजपकडून निवडणुकीच्या रिंगणार आहेत.
या प्रभागात मतदारांचा मराठी टक्का 65%, गुजराती 25% आणि इतर भाषिक तेलगू 9 हजार असून हा मतदार भाजपकडे वळलेला आहे. इथं राजेश कांबळे भाजपचा सक्रिय कार्यकर्ता असून त्यांच्या प्रभावात अप्पर वरळी, लोवर परळ म्हणून ओळखला जाणारा भाग आहे.
मध्यमवर्गीय आणि उच्चभ्रू परिसर अशी संमिश्र वस्ती असणाऱ्या या भागात गिरणी कामगार राहतात , bdd वसाहतही याच मतदारसंघात आहेत, महत्त्वाची बाब म्हणजे इथं BDD पुनर्विकास सुरू असल्यामुळं श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे.
वॉर्ड 196
वरळीतील सर्वाधिक चुरस असलेला मतदारसंघ म्हणजे प्रभाग 196 असून, या मतदारसंघात मराठी टक्का सर्वाधिक 70% आहे, मुस्लिम 15% आहेत. प्रेम नगर, सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्प असे इथले महत्त्वाचे प्रश्न असून, पोलिस वसाहत, सरकारी वसाहती आणि उरलेला सगळा भाग उच्चभ्रू वस्तीचा, उंच इमारतींचा आहे .
वॉर्ड 197
दत्ता नरवणकर मनसेतून ठाकरेंकडे आले होते, आता शिंदे सेनेतून त्यांच्या पत्नी वनिता दत्ता नरवणकर उभ्या आहेत.
मनसे कडून रचना विकास साळवी
श्रावणी देसाई ठाकरे सेनेची बंडखोर, पूर्ण शाखेने इथे बंडखोरी केलीय
जिजामाता नगर परिसराच्या या भागात मराठी बरोबरच मुस्लिम मतदार असून, मतांची विभागणी खालीलप्रमाणे
मराठी 60%
मुस्लिम 20%
बाकी उत्तर भारतीय
पुनर्विकास, रेसकोर्स विकास, मद्रास वाडी, महात्माफुले नगर पुनर्विकास असे इथले महत्त्वाचे प्रश्न.
वॉर्ड 198
या प्रभागात चाळींच्या पुनर्विकासाचा मुख्य प्रश्न असून, दोन्ही उमेदवार बाहेरचे आहेत. डिलाईल रोड bdd चाळ भाग, पुनर्विकास प्रश्न, गिरणी कामगारांचा भाग हे येथील महत्त्वाचे मुद्दे असून हा महत्त्वाचा असा मराठी बहुल मतदारसंघ.
वॉर्ड 199
राजेश कुसले आधी शाखा प्रमुख होते आणि आता शिंदे सेनेत आहेत हा मराठी बहुल भाग असून तिथं काही उत्तर भारतीय आहेत. इथं धोबी घाट पुनर्विकास, चाळ पुनर्विकास असे प्रश्न महत्वाचे असून किशोरी पेडणेकर माजी महापौर आहेत, तर कुसळे 23 वर्षे शाखा प्रमुख असल्यानं त्यांचंही प्रश्न आहे.