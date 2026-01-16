ठाकरें पराभव! 25 वर्षांची सत्ता हातातून गेली, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आजपर्यंतचा सर्वात धक्कादायक निकाल

BMC Election 2026 Result LIVE: महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आजपर्यंताच सर्वात धक्कादायक निकाल मुंबई महापालिकेत लागला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. भाजपच्या महापौरपदाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण जागा 227 जागांसाठी मतदान झाले. मुंबई महानगरपालिकेतील (बीएमसी) ठाकरे कुटुंबाचे 25 वर्षांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. मुंबईत ठाकरे बंधूचा युतीला पराभवाचा फटका बसला आहे.
मुंबईत 224 जागांचे निकाल जाहीर झाले. महायुती 115 तर ठाकरे बंधू,शरद पवार गट 71 जागांवर विजयी झाले.
भाजपा 88
शिवसेना शिंदे 27
शिवसेना युबीटी 64
मनसे 6
काँग्रेस 24
एमआयएम 9
समाजवादी पार्टी 2
राष्ट्रवादी अजित पवार 3
राष्ट्रवादी शरद पवार 1
मुंबई महापालिकेच्या निकालात सुरुवातीपासूनच चुरस पहायला मिळाली. सकाळी मतमोजनी सुरु झाल्यावर महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर होते. यानंतर दुपार नंतर ठाकरे बंधूंनी मुसंडी मारली. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास भाजपने पत्रकार परिषद घेतली आणि निकालाचा सस्पेंस वाढला. संपूर्ण आकडे मोड बदलली. एकीकडे ठाकरे बंधू मुसंडी मारत असताना महायुतीच्या उमेदवारांचा आकडा देखील वाढू लागला. शेवटच्या काही मिनिटांत अचानक काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांचा आकडा वाढला आणि निकाल पूर्णपणे फिरला.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. 20 वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आले. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची शिवसेना (Shivsena UBT) आणि राज ठाकरे (MNs Raj Thackeray) यांचा मनसेने युतीने निवडणूक एकजुटीनं लढली. ठाकरे बंधूनी महायुतीला आव्हान दिले. शिवसेनेच्या शिंदे पक्षासह भाजप (Shivsena Shinde, BJP) आणि महायुतीतील (Mahayuti) इतर पक्षांनी तितक्याच ताकदीने ही निवडणूक लढली. मुंबई मनपावर झेंडा रोवण्यासाठी प्रत्येक पक्षानं प्रयत्नांची पराकाष्टा केली.