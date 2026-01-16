BMC Election च्या महाविजयानंतर फडणवीसांचा पहिला फोन कोणाला? ‘या’ व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्या

Mumbai Municipal Corporation BMC Election 2026 Result LIVE Updates in Marathi (बृहन्मुंबई महानगर निवडणूक निकाल लाइव्ह): मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेनंतर अखेर मतमोजणीचा दिवस उजाडला आणि मतपेट्या उघडल्या क्षणापासून अनेक प्रभागांमध्ये भाजपचेच उमेदवार कलांमध्ये आघाडीवर पाहायला मिळाले. पाहता पाहता विजयी उमेदवारांचे आकडे समोर येण्यास सुरुवात झाली आणि महायुतीचं पारडं यामध्ये जड होताना दिसून आलं. ठाकरेंच्या उबाठा पक्षानंही या निवडणुकीच चिवट झुंज दिली असली तरीही बहुमताच्या दिशेनं मात्र भाजपचा चाललेला रथ अडवणं इतर कोणाला जमलं नसल्याचच स्पष्ट झालं.
मुंबई मनपामध्ये एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या महायुतीच्या या यशानंतर भाजपच्या गोटात एकच जल्लोष पाहायला मिळाला आणि या विजयी माहोलात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका खास व्यक्तीशी संपर्क साधला.
मुंबईतील महाविजयानंतर भाजपत जल्लोषाला सुरुवात झालेली असतानाच ज्या व्यक्तीचं, ज्या नेत्याचं फडणवीसांनी कौतुक केलं ती व्यक्ती म्हणजे पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम. खुद्द फडणवीसांनी साटम यांचं अभिनंदन केलं. अमित साटम यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांचा फोनद्वारे संवाद पार पडला असून मुंबई महापालिकेत भाजपला मिळालेल्या यशानंतर या दोन्ही नेत्यांमध्ये फोनद्वारे संवाद झाल्याची माहिती आहे. साटम यांच्यासमवेत रवींद्र चव्हाण, भाजपच्या या प्रदेशाध्यक्षांचंही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केलं आहे.
फक्त फोनवरील संवाद नव्हे, तर निकालाआधी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एकिकडे मुंबईतील फॅमिली बिझनेस संपुष्टात येणार अशा आशयाची पोस्ट केली असतानाच या प्रचंड यशानंतर ‘आता भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुंबईकर घेणार मोकळा श्वास. मुंबईचे सेवक हेच मुंबईचे नगरसेवक.’अशी बॅनरबाजी भाजपकडून प्रदेश मुख्यालयात करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं.