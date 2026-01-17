मुंबईतील सर्वात श्रीमंत नगरसेवक 125 कोटींचा मालक! एवढी संपत्ती आली कुठून? 'या' नेत्याशी खास कनेक्शन

BMC Election Results 2026 : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडली असून या निवडणुकीत मोठा पक्ष ठरला आहे तो म्हणजे भाजप. ठाकरेंची शिवसेना शहराती दुसऱ्या क्रमांकाचा विजयी उमेदवार असणारा पक्ष असून, मुंबईच्या पालिकेवर आता स्पष्टपणे महायुतीचाच झेंडा असणार आहे. या साऱ्यामध्ये मुंबईतून निवडून आलेल्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे व्हिडीओ आणि फोटोच सर्वांचं लक्ष वेधत आहेत. यातच चर्चेत आलेलं एक नाव आहे, ते एका अशा नेत्याचं, ज्यानं मुंबईच्या अतिशय उच्चभ्रू अशा प्रभागातून विजय मिळवला.
आश्चर्याची बाब म्हणजे दक्षिण मुंबईतील तीन प्रभागांमध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी मिळाली आणि भाजपच्या जागांवर निवडणूक लढवत हे तिन्ही उमेदवार विजयी होत आता नगरसेवक झाले आहेत. हे आहे नार्वेकर कुटुंब आणि यातूनही चर्चेत असणारं नाव आहे प्रभाग 226 मधून विजयी झालेल्या मकरंद नार्वेकर यांचं. मनपा निवडणुकीत सर्वात श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत मकरंद नार्वेकर या नावानं सातत्यानं लक्ष वेधलं. यामागे कारण ठरलं ती म्हणजे नार्वेकरांची श्रीमंती.
124.4 कोटी रुपये अर्थात साधारण 125 कोटी रुपये इतकी संपत्ती असणारे मकरंद नार्वेकर हे भाजप नेते आणि विधानसभा (BJP Leader Rahul Narwekar) अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू. यंदाच्या मनपा निवडणुकीत मुंबईतून नगरसेवकपदाच्या शर्यतीत नार्वेकरांच्या कुटूंबातील तीन सदस्यांचा सहभाग होता. ज्यामध्ये मकरंद नार्वेकर, हर्षिता नार्वेकर (प्रभाग 225) आणि गौरवी शिवालकर नार्वेकर (प्रभाग 227) यांचा समावेश असून या तिघांनीही विजयी पताका उंचावली.
भाजपच्या तिकीटावर मकरंद नार्वेकर यांनी प्रभाग 226 मधून निवडणूक लढली. ते तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या जाहिरनाम्यात दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण मुंबईतील कुलाबा इथं त्यांचा 7.99 कोटी रुपयांचा एक आलिशान फ्लॅट आहे, तर अलिबागमध्ये एका मोठ्या शेतजमिनीची मालकी त्यांच्याकडे आहे. या 29 जमिनींपैकी 27 त्यांच्या नावे आणि 2 त्यांच्या पत्नीच्या नावे आहेत. नार्वेकर यांच्या जाहिरनाम्यानुसार ऑक्टोबर 2022 आणि नोव्हेंबर 2025 दरम्यान त्यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. या शेतजमिनी वेगवेगळ्या गावांमध्ये असल्याचं सांगण्यात येतं.
पेशानं वकील असणाऱ्या मकरंद नार्वेकर यांच्या 124.4 कोटींच्या संपत्तीतील 32.14 कोटींची संपत्ती चल आणि 92.32 कोटींची संपत्ती अचल आहे. मागील 9 वर्षांमध्ये त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या संपत्तीचा आकडा मिळून साधारण 1868 टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती आहे.