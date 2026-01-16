English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • BMC Election Result 2026 : 22 महापालिकांमध्ये शून्य अन् मुंबईत दहाचा आकडा पार करताना मनसेची दमछाक

BMC Election Results 2026:  महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांमध्ये, ज्यामध्ये बीएमसीचा समावेश आहे, एकूण २,८६९ जागांसाठी निवडणुका झाल्या. भाजप १,०६४ वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे, तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना २८२ जागांवर आघाडीवर आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 10:22 PM IST
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप युती दणदणीत विजयाकडे वाटचाल करत आहे. पहिल्यांदाच, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) भाजप बहुमत मिळवण्याच्या तयारीत आहे. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षांनी निराशाजनक कामगिरी केली. बीएमसी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि त्यांच्या युतीने निर्णायक आघाडी मिळवली. राज ठाकरे यांचा पक्ष (मनसे) दुहेरी आकड्यापर्यंतही पोहोचण्याची शक्यता कमी दिसते. शिवाय, २२ शहरांमध्ये पक्ष आपले खाते उघडू शकला नाही.

भाजपकडे मोठे बहुमत

मराठी माणसाबद्दल बोलणारे राज ठाकरे निवडणुकीत पूर्णपणे नामशेष झाले. महाराष्ट्रातील बीएमसीसह 29 महानगरपालिकांमध्ये एकूण 2869 जागांसाठी निवडणुका झाल्या. भाजप 1064 वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 282 जागांवर आघाडी आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस 222 जागांवर पुढे आहे, तर राज ठाकरे यांचा पक्ष 12 जागांवर पुढे आहे.

मुंबईतील 227 जागांपैकी मनसे फक्त 5 जागांवर पुढे आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील 122  जागांपैकी राज ठाकरे फक्त ४ जागांवर पुढे आहेत. येथे, भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने लक्षणीय आघाडी कायम ठेवली आहे. दरम्यान, ठाण्यातील 131 जागांपैकी राज ठाकरे यांच्या पक्षाला फक्त एका जागेवर आघाडी आहे. नाशिकमध्ये एकूण 122 जागांवर मनसे आघाडीवर आहे. नवी मुंबईतील एका जागेवर, अहिल्यानगरमध्ये तीन जागांवर आणि उल्हासनगरमध्ये एका जागेवर राज ठाकरे यांचा पक्ष पुढे आहे.

22 शहरांमध्ये राज ठाकरेंचा पक्ष शून्य

राज ठाकरेंच्या पक्षाला पुणे, संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली-मिरज, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी, पनवेल, नागपूर, परभणी, जालना, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, मालेगाव, जळगाव, धुळे, इचलकरंजी, नांदेड, लातूर, अमरावती, अकोला आणि चंद्रपूर येथे एकही जागा जिंकण्याची अपेक्षा नाही.

या निवडणुकीत ठाकरे बंधू बऱ्याच काळानंतर एकत्र आले. मनसेने 29 शहरांमधील काही महत्त्वाच्या जागांवरच उमेदवार उभे केले. शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसेने बीएमसीच्या 227 वॉर्डांमध्ये एकत्र निवडणूक लढवली. मनसेने लढवलेल्या जागांपैकी काही जागांवरच त्यांनी जोरदार प्रचार केला. येथे पक्षाला फक्त पाच जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. राज ठाकरेंनी त्यांचे गड मानले जाणारे पुणे आणि नाशिकवर जास्त लक्ष केंद्रित केले होते. येथेही पक्षाला फक्त 2 जागा मिळत असल्याचे दिसून येते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

