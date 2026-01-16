BMC Election Results 2026: कट्टर! लालबाग- परळची साथ ठाकरेंनाच; शिंदे गटात गेलेल्या अनिल कोकिळांना दणका

BMC Election Results 2026: मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्या क्षणापासून या निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असंख्य राजकीय घडामोडीना वेग आल्याचं पाहायला मिळालं. यातच एकाएकी काही निष्ठावंतांनी आपल्या पक्षाला ठोकलेला रामराम भुवया उंचावून गेला आणि यातलं एक नाव होतं, शिवसेना (उबाठा) स्वत:ला एकनिष्ठ म्हणवणारे अनिल कोकीळ यांचं.
मुंबईतील प्रभाग 204 मध्ये उमेदवारी न दिल्यानं नाराजी असणाऱ्या माजी नगरसेवक अनिल कोकीळ यांनी पक्षाशी बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आणि मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारीसुद्धा मिळवली. ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र लालबाग- परळकरांनी ठाकरेंची साथ सोडली नाही, हेच नुकत्याच हाती आलेल्या निकालानं सिद्ध केलं. कारण, मतदारांनी ऐन निवडणुकीच्यास तोंडावरल पक्षाची साथ सोडणाऱ्या कोकीळ यांना दणका दिला.
मुंबईचा राजा गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष आणि शिवेसेना उबाठाचे उमेदवार किरण तावडे यांनी कोकीळ यांना पराभूत केलं. या प्रभागातून काँग्रेसचे नरेंद्र अवधूतसुद्धा रिंगणात असले तरीही खरी लढत ही कोकीळ आणि तावडे यांच्यातच होती. अखेर लालबागमध्ये फक्त ठाकरेच! मतदारांनी सिद्ध केलं.
गिरणगाव आणि मध्यमवर्गीय मराठी बहुल लोकसंख्या असणाऱ्या परळ आणि लालबाग या भागामध्ये सुरुवातीपासूनच वर्चस्व होतं आणि हे अस्तित्वं 2026 च्या निवडणुकांमध्येसुद्धा ठाकरेंचं वर्चस्व या मतदारसंघावर अबाधित असल्याचं पाहायला मिळालं. 203 आणि 204 या प्रभागांमध्ये शिवसेना (उबाठा) साठी उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांना कायमच मताधिक्य मिळालं आहे. काळात मागे डोकावून पाहिल्यास, नारायण राणेंपासून ते अगदी शिंदेंपर्यंत ठाकरेंच्या पक्षात झालेली बंडाळीसुद्धा लालबाग -परळचं आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नातं तोडू शकली नाहीत. यावेळीसुद्धा कोकीळांचं बंड इथं अपवाद ठरलं नाही. बंडखोरीची दृष्ट लागलेल्या लालबागमधीत मतदार आणि कट्टर शिवसैनिकांनी हा गड खऱ्या अर्थानं राखला असं म्हणायला हरकत नाही.