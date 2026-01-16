English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जोगेश्वरीत मशाल धगधगली! रवींद्र वायकरांच्या मुलीचा पराभव; लोना रावत विजयी

जोगेश्वरीतील वॉर्ड क्रमांक 73 मधून उद्धव ठाकरेंची मशाल धगधगली आहे. या प्रभागातून शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादी(SP) यांच्या लोना रावत या उमेदवार विजयी झाल्या आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 01:16 PM IST
मुंबईत महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी सुरु झाली आहे. जोगेश्वरीतील वॉर्ड क्रमांक 73 मधून उद्धव ठाकरेंची मशाल धगधगली आहे. या प्रभागातून शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादी(SP) यांच्या लोना रावत या उमेदवार विजयी झाल्या आहे. शिंदे गटाच्या खासदार रविंद्र वायकर यांची कन्या दीप्ती वायकर-पोतनीसचा पराभव झाला आहे. 

जोगेश्वरीच्या प्रभाग क्रमांक 73 मधून शिवसेनेच्या दीप्ती वायकर यांना 10293 मते मिळाले आहेत. तसेच लोना रावत (उद्धव ठाकरे) 13424 मते मिळाली आहेत. दरम्यान रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती वायकर पराभूत झाल्या आहेत. त्यामुळे रवींद्र वायकर यांना धक्का बसला आहे. 

शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार लोना राजेंद्रसिंह रावत यांनी शिंदे गटाच्या दिप्ती वायकर यांचा  पराभव केला. रविंद्र वायकर यांचा लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या 48 मतांनी विजय झाला होता. त्यानंतर विधानसभेत पत्नी आणि आता बीएमसीमध्ये मुलगी पराभूत झाली. 

पत्नीचाही पराभव 

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत रवींद्र वायकर यांच्या पत्नी मनीषा वायकर यांचाही याच परिसरात अत्यंत निसटता पराभव झाला होता. दीप्ती वायकर यांच्या रूपाने वायकर कुटुंबाने पुन्हा एकदा या मतदारसंघावर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मतदारांनी त्यांना कौल दिला नाही.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

