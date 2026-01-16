English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकर विजयी

Tejasvi Ghosalkar: ठाकरे गटाच्या उमेदवार धनश्री कोलगे यांचा पराभव केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 11:49 AM IST
मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकर विजयी
तेजस्विनी घोसाळकर

Tejasvi Ghosalkar: दहिसर विधानसभा (Dahisar Constituency) मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तेजस्वी घोसाळकर यांना प्रभाग क्रमांक 2 उमेदवारी देण्यात आली. दहिसर वार्ड क्रमांक 2 मधून भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी ठाकरे गटाच्या उमेदवार धनश्री कोलगे यांचा पराभव केलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ (BMC Ward No. 2) मधील निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपच्या तिकिटावर विजय मिळवला. या प्रभागात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) कडून धनश्री कोलगे यांचा पराभव झाला. ही लढत खूप रोचक आणि भावनिक होती, कारण तेजस्वी यांनी नुकताच ठाकरे गट सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

तेजस्वी घोसाळकर यांना उमेदवारी

तेजस्वी घोसाळकर या माजी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) च्या नगरसेविका होत्या. त्या अब्दुल्ला घोसाळकर यांच्या विधवा आहेत, ज्यांची २०२४ मध्ये गोळीबारात हत्या झाली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी ठाकरे गट सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ (Gaondevi - Dahisar East भाग) मधून भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली. ही जागा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक ताकद होती, पण आता पक्ष बदलामुळे नवीन आव्हान उभे राहिले.

कोण होते स्पर्धेत 

या प्रभागात तेजस्वी घोसाळकर (भाजप) विरुद्ध धनश्री कोलगे (शिवसेना उद्धव ठाकरे गट) यांची थेट लढत होती. धनश्री कोलगे या पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत होत्या, पण त्या तेजस्वींच्या जुन्या मैत्रिणी होत्या. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः प्रचार करून धनश्रींना पाठिंबा दिला. काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारही रिंगणात होते, पण मुख्य लढत दोघी महिलांमध्येच होती. ही लढत कुटुंब आणि पक्ष फुटीमुळे भावनिक बनली होती.

विजय आणि पराभवाचे निकाल

१५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मतदानानंतर १६ जानेवारीला मतमोजणीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपच्या झेंड्याखाली विजय मिळवला. ठाकरे गटाच्या धनश्री कोलगे यांचा पराभव झाला. सुरुवातीला काही वेळा धनश्री पुढे होत्या, पण शेवटी तेजस्वींनी बाजी मारली. हा निकाल भाजपसाठी उत्तर मुंबईत मोठा फायदा ठरला, कारण घोसाळकर कुटुंबाचा प्रभाव असलेल्या भागात त्यांनी मजबूत पकड दाखवली.

कुटुंबात फूट 

तेजस्वींचा पक्ष बदल आणि विजय यामुळे शिवसेना (उद्धव गट) ला उत्तर मुंबईत मोठा धक्का बसला. घोसाळकर कुटुंबातील फूट स्पष्ट दिसली. ही घटना BMC निवडणुकीत पक्षांतरांचे उदाहरण ठरली. तेजस्वींनी विकासकामे आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या नव्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे भाजपचा प्रभाव वाढला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महानगर पालिका निवडणूक निकाल 2026Tejasvi GhosalkarMaharashtra Municipal exit poll marathi newsmumbai pollsuddhav thackeray

इतर बातम्या

...तर मुंबईत ठाकरेंचा महापौर होणार, निकाल सुरु होताच संजय र...

महाराष्ट्र बातम्या