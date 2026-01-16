मुंबईत ठाकरेंना मोठा धक्का, भाजपमध्ये गेलेल्या तेजस्वी घोसाळकर विजयी

Tejasvi Ghosalkar: दहिसर विधानसभा (Dahisar Constituency) मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तेजस्वी घोसाळकर यांना प्रभाग क्रमांक 2 उमेदवारी देण्यात आली. दहिसर वार्ड क्रमांक 2 मधून भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी ठाकरे गटाच्या उमेदवार धनश्री कोलगे यांचा पराभव केलाय.
दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ (BMC Ward No. 2) मधील निवडणुकीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपच्या तिकिटावर विजय मिळवला. या प्रभागात शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) कडून धनश्री कोलगे यांचा पराभव झाला. ही लढत खूप रोचक आणि भावनिक होती, कारण तेजस्वी यांनी नुकताच ठाकरे गट सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
तेजस्वी घोसाळकर या माजी शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) च्या नगरसेविका होत्या. त्या अब्दुल्ला घोसाळकर यांच्या विधवा आहेत, ज्यांची २०२४ मध्ये गोळीबारात हत्या झाली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी ठाकरे गट सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. दहिसर विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक २ (Gaondevi - Dahisar East भाग) मधून भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली. ही जागा त्यांच्या कुटुंबाची पारंपरिक ताकद होती, पण आता पक्ष बदलामुळे नवीन आव्हान उभे राहिले.
या प्रभागात तेजस्वी घोसाळकर (भाजप) विरुद्ध धनश्री कोलगे (शिवसेना उद्धव ठाकरे गट) यांची थेट लढत होती. धनश्री कोलगे या पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत होत्या, पण त्या तेजस्वींच्या जुन्या मैत्रिणी होत्या. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः प्रचार करून धनश्रींना पाठिंबा दिला. काँग्रेस आणि अपक्ष उमेदवारही रिंगणात होते, पण मुख्य लढत दोघी महिलांमध्येच होती. ही लढत कुटुंब आणि पक्ष फुटीमुळे भावनिक बनली होती.
१५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मतदानानंतर १६ जानेवारीला मतमोजणीत तेजस्वी घोसाळकर यांनी भाजपच्या झेंड्याखाली विजय मिळवला. ठाकरे गटाच्या धनश्री कोलगे यांचा पराभव झाला. सुरुवातीला काही वेळा धनश्री पुढे होत्या, पण शेवटी तेजस्वींनी बाजी मारली. हा निकाल भाजपसाठी उत्तर मुंबईत मोठा फायदा ठरला, कारण घोसाळकर कुटुंबाचा प्रभाव असलेल्या भागात त्यांनी मजबूत पकड दाखवली.
तेजस्वींचा पक्ष बदल आणि विजय यामुळे शिवसेना (उद्धव गट) ला उत्तर मुंबईत मोठा धक्का बसला. घोसाळकर कुटुंबातील फूट स्पष्ट दिसली. ही घटना BMC निवडणुकीत पक्षांतरांचे उदाहरण ठरली. तेजस्वींनी विकासकामे आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. स्थानिक मतदारांनी त्यांच्या नव्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे भाजपचा प्रभाव वाढला.