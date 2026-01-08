पालिका निवडणुकीनंतरही राज ठाकरेंसोबतची युती राहणार की तुटणार? उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर

5 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले. आपण एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी असं त्यावेळी सांगितलं होतं. पण ही युती पालिका निवडणुकीनंतरही राहणार का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आला. सत्ताधारी पक्ष आरोप करत आहेत की, हे दोन्ही भाऊ अस्तित्वाच्या प्रश्नावरुन आता एकत्र आले आहेत. आणि मराठीचा मुद्दा पुढे करत आहेत. त्यामुळे ही युती महापालिका निवडणुकीनंतर नसेल असा प्रचार करत आहेत. तर या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे यांनी 'टू द पॉईंट' या मुलाखतीत स्पष्टच सांगितलं आहे.
झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारण्यात आला की, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे म्हणून एकत्र आले का? त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं की, आम्ही एकाच घरण्याचे वारस आहोत. त्यामुळे आम्ही एकत्र आलो. आमच्यात कोणतेही मोठे मतभेद नव्हते.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि मराठी प्रेम आमच्या रक्तात आहे. आमचे आजोबा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत पहिल्या 5मध्ये होते. माझे वडील बाळासाहेब आणि राजचे वडील श्रीकांत हे त्यावेळी आजोबांसोबत होते. त्यामुळे आम्ही तो वारसा जपत आहोत.
या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारण्यात आला की, तुम्ही दोघे पालिकेच्या निवडणुकीनंतरही एकत्र राहणार का? यावर उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सूर्य उगवला तेव्हा त्याला कुणी विचारलं नाही की, उद्या उगवणार का? अगदी तसंच आम्ही आज आलोय म्हणजे उद्यापण राहणार. तसेच उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आमच्याप्रमाणेच मराठीच्या मुद्द्यावर इतर भाषिक देखील येऊ इच्छित असतील तर येऊ शकतात. शंका कुशांक मनात ठेवू नका. आपण मराठी माणसं यामध्येच गुंततो आणि आपला विनाश होतो. मराठी माणसाने एकत्र आलो नाही तर आता संपाल असं उद्धव ठाकरे या मुलाखतीत म्हणाले. नाहीतर हे सगळं बळकावतील. कायदेशीर कोणतेही अधिकार राहणार नाही. पुन्हा ते संयुक्त महाराष्ट्राच वातावरण. त्यामुळे आताच मराठी माणसाने एकत्र येणं गरजेचं आहे.