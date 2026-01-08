English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पालिका निवडणुकीनंतरही राज ठाकरेंसोबतची युती राहणार की तुटणार? उद्धव ठाकरेंनी दिलं उत्तर

झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारण्यात आला की, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे म्हणून एकत्र आले का? त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं की, आम्ही एकाच घरण्याचे वारस आहोत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 8, 2026, 07:14 PM IST
5 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले. आपण एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी असं त्यावेळी सांगितलं होतं. पण ही युती पालिका निवडणुकीनंतरही राहणार का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांना विचारण्यात आला. सत्ताधारी पक्ष आरोप करत आहेत की, हे दोन्ही भाऊ अस्तित्वाच्या प्रश्नावरुन आता एकत्र आले आहेत. आणि मराठीचा मुद्दा पुढे करत आहेत. त्यामुळे ही युती महापालिका निवडणुकीनंतर नसेल असा प्रचार करत आहेत. तर या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे यांनी 'टू द पॉईंट' या मुलाखतीत स्पष्टच सांगितलं आहे. 

अस्तित्वाचा प्रश्न आहे म्हणून एकत्र आले...

झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारण्यात आला की, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे म्हणून एकत्र आले का? त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं की, आम्ही एकाच घरण्याचे वारस आहोत. त्यामुळे आम्ही एकत्र आलो. आमच्यात कोणतेही मोठे मतभेद नव्हते. 

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि मराठी प्रेम आमच्या रक्तात आहे. आमचे आजोबा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत पहिल्या 5मध्ये होते. माझे वडील बाळासाहेब आणि राजचे वडील श्रीकांत हे त्यावेळी आजोबांसोबत होते. त्यामुळे आम्ही तो वारसा जपत आहोत. 

(हे पण वाचा -'भाजप हा वांझोटा पक्ष', उद्धव ठाकरेंची भाजपवर सडकून टीका) 

कशी खात्री द्याल की, ही युती टिकेल 

या मुलाखतीत उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारण्यात आला की, तुम्ही दोघे पालिकेच्या निवडणुकीनंतरही एकत्र राहणार का? यावर उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सूर्य उगवला तेव्हा त्याला कुणी विचारलं नाही की, उद्या उगवणार का? अगदी तसंच आम्ही आज आलोय म्हणजे उद्यापण राहणार. तसेच उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आमच्याप्रमाणेच मराठीच्या मुद्द्यावर इतर भाषिक देखील येऊ इच्छित असतील तर येऊ शकतात. शंका कुशांक मनात ठेवू नका. आपण मराठी माणसं यामध्येच गुंततो आणि आपला विनाश होतो. मराठी माणसाने एकत्र आलो नाही तर आता संपाल असं उद्धव ठाकरे या मुलाखतीत म्हणाले. नाहीतर हे सगळं बळकावतील. कायदेशीर कोणतेही अधिकार राहणार नाही. पुन्हा ते संयुक्त महाराष्ट्राच वातावरण. त्यामुळे आताच मराठी माणसाने एकत्र येणं गरजेचं आहे. 

 

