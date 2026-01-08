'भाजप हा वांझोटा पक्ष', उद्धव ठाकरेंची भाजपवर सडकून टीका

महानगरपालिका निवडणुका 2026 च्या पार्श्वभूमीवर झी 24 तासने 'टू द पॉईंट'मध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी महापालिकेच्या तोंडावर भारतीय जनचा पार्टी या पक्षामध्ये इतर पक्षातील उमेदवारांनी पक्षप्रवेश केला. याबाबत प्रश्न विचारला असता, उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर सडकून टीका केली.
उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले की, शिवसेना संपली, उद्धव ठाकरे संपले तरी यांना माणसं का चोरावी लागतात? असा थेट सवाल केला. पुढे उद्धव ठाकरे म्हणाले की, भाजप हा वांझोटा पक्ष आहे. यांना राजकारणात पोरंच होत नाहीत. भाजप म्हणजे कचरा उचलणारी गाडी आहे. इतर पक्षातील कचरा उचलण्याच काम भाजप करत आहे. त्यांच्याकडे माणसंच नसल्यामुळे ते इतर पक्षातून उमेदवार जजमा करत आहेत. पक्षातून माणसं फोडणं हा एक राजकारणातील भाग आहे, हे मी समजू शकतो. पण त्यांचा याच्यातही कस लागतो. कारण त्यांच्याकडे माणसंच नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी या मुलाखतीत भाजपवर आणखी एक टीका केली. त्यांनी असा सवाल केला की, भाजपला उमेदवारांची यादी जाहीर करायला उशिर का लागला? कारण त्यांच्याकडे माणसंच नाही. त्यामुळे आमची माणसं चोरुन उमेदवार उभे केले आहेत.
मनसेचे कार्यकर्ते देखील मनसे सोडताना शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंवर आरोप करत असल्याचा सवाल या मुलाखतीत विचारण्यात आला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पक्षात सर्व पद मिळाली अगदी कंटाळा येईपर्यंत मंत्रीपद अनुभवली आणि आता पक्ष सोडला. त्यांच्याबद्दल काय बोलायचं?
पेग्विन वरुन टीका करतात पण मला त्याचा अभिमान आहे. कारण मुंबईकर दुवा देत आहे. मुंबईकरांना फिरायला कुठे जायचं हा प्रश्न होता. ते राणीच्या बागेनिमित्ताने सोडवण्यात आला. पण राणीच्या बागेत लोकं तिकीट काढून पेंग्वीन बघायला येतात, यांच्या सभांना लोकं पैसे देऊन आणावा लागत आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे आपला बालेकिल्ला वाचवत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे. याबाबत मुलाखतीत विचारण्यात आलं. त्यावर उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मुंबईत एकच मोठी जाहीर सभा होणार आहे. रविवारी दादर शिवाजी पार्कमध्ये ही सभा घेतली जाणार आहे. यानंतर मी आणि राज दोघंही नाशिक, संभाजीनगर, मुंबई, ठाणे या ठिकाणी सभा घेणार आहोत. मुंबई देशाचं आर्थिक केंद्र आहे. हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मुंबई वाचवली आहे, ती यांच्या घशात जाता कामा नये, असं उद्धव ठाकरे यांनी या मुलाखतीत म्हटलं आहे.