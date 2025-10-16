BMC कडून 426 घरांसाठी लॉटरी, आजपासून करता येणार अर्ज, घरांची किंमत अन् प्राइम लोकेशन एकदा पाहाच

BMC Housing Lottery: मुंबई महापालिकेने मुंबईकरांना दिवाळीचे गिफ्ट दिले आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावरील निवासी प्रकल्पातून मुंबई महापालिकेला 426 घरे मिळाली होती. आता घरांसाठी ऑनलाइन सोडत काढण्यात येणार आहे. आजपासून या घरांसाठी अर्ज करण्याची प्रकिया सुरू होणार आहे तर 20 नोव्हेंबरला ऑनलाइन सोडत काढण्यात येणार आहे.
मुंबईतील अत्यल्प व अल्प गटासाठी 270 ते 489 चौरस फुटांची ही घरे भांडुप, जोगेश्वरी, कांदिवली, गोरेगाव, भायखळा या ठिकाणी आहे.या घरांसाठी आजपासून 14 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे. त्यानंतर पात्र अर्जदारांची अंतिम यादी 18 नोव्हेंबरला काढण्यात येणार आहे. तसंच, सोडतीतून यशस्वी व प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारांची नावे 21 नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजता प्रसिद्ध होणार आहे. अर्जदार संकेतस्थळांवरच ही यादी पाहू शकणार आहेत.
अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या पालिकेच्या या घरांची किंमत 54 लाख 27 हजार ते एक कोटीवर घरांची किंमत आहे. जोगेश्वरीत असणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या घराची किंमत 54 लाख 27 हजार तर भायखळा येथे एक कोटी रुपयांवर किंमत आहे. अल्प उत्पन्न गटासाठी घराची किंमत 78 लाख 50 हजार ते जास्तीत जास्त 97 लाख 86 हजार असणार आहे. सर्वाधिक किंमतीची घरे कांदिवली परिसरात असून त्यांची किंमत एक कोटींपर्यंत आहे. तर सर्वात कमी किंमतीची घरे जोगेश्वरी पूर्वेत असून त्यांची किंमत 54 लाखापर्यंत आहे.
कांदिवली येथे 4 घरे असून त्यांची किंमत 81,79,217 इतकी आहे.
कांजूर येथे 27 घरे असून त्यांची किंमत 97,86,392 इतकी असेल.
मरोळ, अंधेरी (पू) येथे 14 घरे असून 78,50,910 इतकी किंमत आहे.
एलबीएस मार्ग, भांडुप (प) 240 घरे तर किंमत 63,50,986
वाढवण, कांदिवली पूर्व 30 घरे तर किंमत 63,77,162
दहिसर 04 घरे तर किंमत 66,40,090
प्रेस्टिज, भायखळा 42 घरे तर किंमत 1,01,25,109
जोगेश्वरी पूर्व 46 घरे तर किंमत 54,27,404
पिरामल नगर गोरेगाव 19 घरे तर किंमत 59,15,602