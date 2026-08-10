सफाई कर्मचाऱ्यांना मुंबईत मिळणार हक्काचं घर,कुठे आणि किती फुटांची घरे? A टू Z माहिती!

मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या आश्रय योजनेला वेग आला आहे. जुन्या आणि धोकादायक वसाहतींचा पुनर्विकास करून सफाई कामगारांना आधुनिक सुविधा असलेली घरे देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 3107 सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कुठे आणि किती फुटांची घरे मिळणार आहेत? सविस्तर जाणून घ्या.
मुंबईतील सफाई कामगारांच्या जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आश्रय योजना हाती घेतली आहे. या संपूर्ण योजनेत सुमारे 12 हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. विशेषतः अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या आणि धोकादायक झालेल्या जुन्या वसाहतींच्या जागी नव्या इमारती उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
आश्रय योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील विविध भागांमध्ये 3107 सदनिकांचे काम पूर्ण झाले आहे. या घरांचा आकार 300 चौरस फूट असून त्यामध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जुन्या आणि असुरक्षित वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या सफाई कामगारांना अधिक चांगल्या घरांचा पर्याय मिळणार आहे. या घरांचे वितरण लवकरच सुरू करण्याचे महापालिकेचे नियोजन असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
या 3107 घरांचे बांधकाम मुंबईतील विविध भागांमध्ये करण्यात आले आहे. राजवडकर स्ट्रीट, सरदार नगर, रावली कॅम्प, कल्पक, यारी रोड, ए.बी. नायर रोड, मिठा नगर, आकुर्ली रोड, बांभई नाका, चिराग नगर, एन.एम. जोशी मार्ग, प्रगती नगर, जे.पी. नगर आणि वामनवाडी या ठिकाणी सदनिका उपलब्ध झाल्या आहेत. यापैकी प्रगती नगरमध्ये सर्वाधिक 821 घरे, तर बांभई नाका येथे ५५ घरे आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार राजवडकर स्ट्रीट येथे 140, सरदार नगर 112, रावली कॅम्प १६०, कल्पक 144, यारी रोड 274 आणि ए.बी. नायर रोड येथे 141 सदनिका आहेत. मिठा नगरमध्ये ४५५, आकुर्ली रोड 204, चिराग नगर 115, एन.एम. जोशी मार्ग 82, जे.पी. नगर 220 आणि वामनवाडी येथे 184 सदनिका आहेत. या सर्व घरांचे वितरण पात्र सफाई कामगारांना करण्यात येणार आहे.
आश्रय योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील काही प्रकल्पांना मात्र प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दादरमधील गौतम नगर, हसनाबाद लेन, देवनार ट्रान्झिट कॅम्प आणि कुर्ल्यातील लायन्स गार्डन येथील कामे विविध आवश्यक परवानग्या आणि NOC न मिळाल्याने रखडल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये गौतम नगरमधील 577, हसनाबाद लेनमधील 743 आणि देवनार ट्रान्झिट कॅम्पमधील 424, अशा एकूण 1744 सदनिकांचे काम प्रभावित झाले आहे.
महापालिकेच्या या योजनेतील घरांच्या वितरणाबाबत उपलब्ध वृत्तात मुदतीबाबत विसंगती दिसते. बातमीच्या सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यातील घरे लवकरच वितरित होणार असल्याचे म्हटले आहे; मात्र पुढील माहितीत सन 2027 अखेरीस वितरण करण्याचा उल्लेख आहे. त्याचबरोबर स्वतंत्र यादीचे शीर्षक ‘सन 2026 अखेरीस उपलब्ध होणारी घरे’ असे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वितरणाची अंतिम तारीख महापालिकेकडून अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्यानंतरच निश्चित मानणे योग्य ठरेल.