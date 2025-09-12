प्रत्येकाला पगार + 50 हजार रुपये द्या! HC चा BMC ला दणका; 'या' कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ

Bombay High Court Order To BMC: स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे वेतन रखडवणे मुंबई महापालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. प्रदीर्घ लढाईनंतर महापालिकेच्या 580 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवेत परत घेण्यात आले आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना थकबाकीही दिली नाही. यावर पालिकेने लवकरच वेतन आणि थकबाकी देण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने प्रत्येक कामगाराला 50 हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिलेत.
8 नोव्हेंबर 2023 रोजी, उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. औद्योगिक न्यायालयाने 580 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याचा आणि त्यांना दोन महिन्यांत पगार देण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेचे अपील फेटाळल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचे चार महिन्यांत पालन करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने सफाई कामगार उच्च न्यायालयात गेले. 580 पैकी 217 कामगारांना सेवेत घेतल्यासंदर्भात पत्रे देण्यात आली आहेत. त्यांचे पगार गेले दोन महिन्यांपासून थकले आहेत. 363 कामगारांना सेवेत घेतल्याची पत्रे देण्यात आली नाहीत. त्यापैकी 77 कामगार कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळाला नाही, असे कामगारांनी याचिकेत म्हटले होते.
महापालिका कामगारांना पगार देण्यास दोन महिन्यांच्या विलंबाबद्दल न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने चिंता व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी केल्याची नोंद घेत न्यायालयाने पालिकेचे कर्मचाऱ्यांना दोन महिने वेतन न देण्याच्या अपयशाची गंभीर नोंदही घेतली. याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने महापालिकेने दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा कामगारांना दिली. 1996 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला या सर्व कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि आर्थिक लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाने यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पालिकेने 580 कामगारांना थकीत देण्याचे मान्य केले. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दावा करण्याची मुभा दिली. तसेच जुलैपासून कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन ऑक्टोबर 2025 पासून नियमित देण्यात येईल, अशी हमी पालिकेने दिली. तसेच काही गायब कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी जाहिरात दिल्याचेही पालिकेने न्यायालयाला सांगितले.
मुंबई महापालिकेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
मुंबई महापालिकेने 580 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचे वेतन रखडवले, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 50 हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांना सेवेत परत घेण्यात आले असले तरी थकबाकी वेतन आणि इतर लाभ मिळाले नाहीत.
उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
उच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने) महापालिकेच्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 50 हजार रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. याचिका निकाली काढताना, महापालिकेचे आश्वासन पूर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्यांना पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा दिली.
महापालिकेने न्यायालयात काय आश्वासन दिले?
महापालिकेने 580 कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन आणि इतर लाभ देण्याचे मान्य केले. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दावा करण्याची मुभा दिली. जुलैपासून कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन ऑक्टोबर 2025 पासून नियमित देण्यात येईल, अशी हमी दिली. तसेच, काही गायब कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी जाहिरात दिल्याचे सांगितले.