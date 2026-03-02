BMC Job: मुंबई महापालिकेत 9000 पदांसाठी मेगा भरती, परीक्षा, मुलाखतीद्वारे होणार निवड!

BMC Job: मुंबई महानगर पालिकेमध्ये विविध विभागांमध्ये 56 हजारपेक्षा जास्त रिक्त पदांमुळे अडचणीत सापडली आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेला वेग देण्याची आणि नागरी प्रशासन मजबूत करण्याची मागणी पुन्हा एकदा वाढली आहे. महापालिकेतील एकूण मंजूर पदे सुमारे 1.45 लाख आहेत. यापैकी सध्या 89 हजार पदे भरलेली आहेत, तर 56 हजार पदे रिक्त आहेत. यासाठी अनेक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहेत. हजारो पदांवर भरतीच्या विविध टप्प्यात आहेत आणि काही नियुक्त्या आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रिक्त पदांमुळे महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होताना दिसतोय. शिक्षण आणि पाणीपुरवठा विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. मुंबईकरांना या रिक्त पदांमुळे सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारतर्फे 70 हजार पदे भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती ड्राइव्ह जाहीर केल्यानंतर या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले गेले. या पार्श्वभूमीवर, आवश्यक विभागांवर परिणाम करणाऱ्या कर्मचारी कमतरतेचे निराकरण करण्यासाठी भरती प्रक्रियेत वेग आणावा, असे आवाहन कर्मचारी संघटना आणि नागरी प्रतिनिधींनी बीएमसीला केलंय.
बीएमसीने 9 हजार पदांसाठी मेगा भरती जाहीर केली आहे. ही भरती विभागांच्या गरजा आणि प्रशासकीय प्राधान्यांनुसार टप्प्याने केली जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका अर्थसंकल्पाच्या व्यायामाचा भाग म्हणून, बीएमसी आपल्या संघटनात्मक रचनेचा आढावा घेत आहे.कामकाज सुलभ करणे आणि मनुष्यबळाचा उत्तम उपयोग सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
ही भरती टप्प्याने होणार असून प्रथम टप्प्यात आरोग्य, अभियांत्रिकी आणि प्रशासकीय विभागातील पदे भरण्यावर भर दिला जाईल. उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. परीक्षा, मुलाखतीद्वारे निवड होईल. काही पदांसाठी आधीच जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या मेगा भरतीतून मुंबईच्या विकासकामांना वेग मिळेल अशी अपेक्षा आहे. रिक्त पदांमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ही भरती महत्त्वाची आहे. कर्मचारी संघटनांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यता असावी अशी मागणी केली आहे.
राज्य सरकारच्या 70 हजार पदांच्या भरती ड्राइव्हमुळे बीएमसीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. या ड्राइव्हमध्ये महापालिकेतील पदे समाविष्ट आहेत का, याबाबत स्पष्टता येणे बाकी आहे. मात्र, या घोषणेनंतर बीएमसीने स्वतंत्रपणे 9000 पदांसाठी पावले उचलली. मुंबई शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेवर दबाव वाढला आहे. रिक्त पदे भरणे हे शहराच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. या भरतीमुळे बेरोजगार तरुणांना संधी मिळेल आणि शहराच्या सेवा सुधारतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांमुळे आवश्यक सेवांवर परिणाम होत असल्याची चिंता वाढलीय. भागधारकांनी मुंबईच्या नागरी प्रशासनात कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी वेळेवर नियुक्त्या करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. कर्मचारी संघटना आणि नागरी प्रतिनिधी सतत मागण्या करत आहेत. या भरतीमुळे शहराच्या समस्या दूर होतील अशी आशा आहे.