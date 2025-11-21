English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी ₹1000000000 चा नवा प्रकल्प; नागरिकांना होणार याचा थेट फायदा, कसं असेल एकंदर स्वरुप?

Mumbai News: आता मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांसाठी एक खास 100 कोटींचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आणला आहे. यामुळे मुंबईकरांना खूप फायदा होणार आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 21, 2025, 09:35 AM IST
मुंबईकरांसाठी ₹1000000000 चा नवा प्रकल्प; नागरिकांना होणार याचा थेट फायदा, कसं असेल एकंदर स्वरुप?
A new BMC project worth 1000000000 for Mumbaikars

BMC Rebuilding Mumbai’s footpaths: रस्त्यांवरून पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावे, यासाठी महापालिकेने युनिव्हर्सल फुटपाथ पॉलिसी राबविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.  या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट फेरीवाले आणि पार्क केलेल्या वाहनांचे अतिक्रमण यासारख्या अडथळ्यांना तोंड देणे आहे, तसेच कुलाब्यातील काळाघोडा येथील पादचारी प्लाझा आणि रीगल सिनेमासारख्या विशिष्ट प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला चालना देणे आहे.

पादचारी सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य

मुंबईतील पादचारी सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य देत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्रथमच तब्बल 100 कोटी रुपयांचा विशेष टेंडर जाहीर केला आहे. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या टेंडरअंतर्गत 16.55 किमी फुटपाथ नव्याने तयार होणार किंवा विद्यमान मार्गांचे मोठ्या प्रमाणावर उन्नतीकरण केले जाणार आहे. या कामांसाठी 14 महत्वाच्या रस्त्यांची निवड करण्यात आली असून, भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या (IRC) वॉकॅबिलिटी मानकांनुसार पादचारी मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. हा उपक्रम मुंबईला पादचारी-अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने धोरणात्मक बदल असल्याचं मानलं जात आहे.

हे ही वाचा: Mumbai Real Estate: मुंबईच्या ‘त्रिमूर्ती’मुळे बदलली प्रॉपर्टी मार्केटची दिशा! 'हे' पाच भाग झाले गुंतवणुकीचे नवे हॉटस्पॉट

 

फुटपाथ विकासासाठी 100 कोटींची तरतूद

महापालिकेच्या वॉकॅबिलिटी प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील सर्वच विभागांमध्ये चांगल्या, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक पादचारी सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. 2025–26 या वर्षासाठी 'युनिव्हर्सल फूटपाथ पॉलिसी' लागू करत 100 कोटींचं बजेट निश्चित करण्यात आलं आहे. या धोरणानुसार,

  • सलग आणि अडथळाविरहित फुटपाथ
  • कमी उंचीचे कर्ब
  • दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मार्ग
  • टॅक्टाईल टाइल्स
  • आणि वाहनांना फुटपाथवर चढण्यापासून रोखणारे बोलार्ड्स अनिवार्य केले आहेत.

अतिक्रमण हटवून पादचाऱ्यांसाठी जागा मोकळी

फुटपाथवर होणारे अतिक्रमण, फेरीवाले, चुकीच्या पद्धतीने पार्किंग केलेली वाहने, सोसायटींचे अनियमित स्लोप या सर्व बाबींचा विचार करून BMC तिथे कडक कारवाई करणार आहे. काळाघोडा, कोलाबा आणि रिगल सिनेमा परिसरात पादचारी प्लाझा उभारण्याकरिता पब्लिक–प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलचाही वापर केला जाणार आहे.

'मुंबईत पादचारी प्रथम'-BMCचा मोठा बदल

अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी सांगितले की, मुंबईच्या रस्त्यांच्या विकासाची ही नवी सुरुवात आहे. त्यांनी म्हटलं की, “फुटपाथची अवस्था अनेक ठिकाणी अतिशय खराब आहे. पादचारी प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी आम्ही नियोजनबद्ध पद्धतीने नवीन फुटपाथ तयार करणार आणि जुने दुरुस्त करणार आहोत. हे केवळ दुरुस्तीचे काम नसून एक मोठी सुधारणा मोहिम आहे.” पूर्व, पश्चिम उपनगरांपासून ते दक्षिण मुंबईपर्यंत विविध ठिकाणांचा या कामांसाठी समावेश करण्यात आला आहे.

IRCच्या मानकांनुसार बदल

IRC नियमांनुसार, फुटपाथची उंची फक्त सहा इंच असावी, जंक्शनवर बोलार्ड्स बसवलेले असावेत, दृष्टिहीनांसाठी विशेष टॅक्टाईल टाइल्स असाव्यात आणि सोसायटी गेट्सचा उतार पादचारी मार्गात अडथळा निर्माण करणार नाही याची खात्री असावी. अनेक सोसायट्या स्वतःच्या सोयीसाठी उंच-खालचा स्लोप तयार करतात, ज्यामुळे पादचाऱ्यांना अडचण होते. आता यावर कडक नियम लागू केले जाणार आहेत.

'या' रस्त्यांची निवड

  • शहर विभाग : 4 स्थळे, 6.40 किमी
  • पूर्व उपनगरे : 5 स्थळे, 5.96 किमी
  • पश्चिम उपनगरेः ५ स्थळे, ४.१९

FAQ

1. BMCचा प्रकल्प काय आहे?

BMCचा वॉकॅबिलिटी प्रकल्प हा मुंबईतील पादचारी-अनुकूल पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी राबवला जाणारा मोठा उपक्रम आहे. यात फुटपाथ नव्याने बांधणे, विद्यमान मार्गांचे उन्नतीकरण करणे आणि पादचाऱ्यांना सुरक्षित, सलग आणि सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करून देणे यावर भर आहे.

2. या प्रकल्पासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?

महापालिकेने 2025–26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

3. कोणत्या अडथळ्यांवर BMC विशेष लक्ष देणार आहे?

  • फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण
  • फुटपाथवर पार्क केलेली वाहने
  • सोसायटींचे चुकीचे स्लोप
  • पादचारी मार्ग अडवणारे स्ट्रक्चर

हे सर्व हटवून फुटपाथ स्वच्छ आणि सुरक्षित केले जाणार आहेत.

