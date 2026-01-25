BMC Mayor : तडजोड नाहीच! 38 वर्षीय नगरसेविकेला मुंबईच्या महापौरपदाची लॉटरी? आरक्षण सोडतीमुळं मार्ग सोपा...

BMC Mayor Reservation 2026: महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका पार पडल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुकीचे निकाल हाती आले आणि ठाकरे बंधूंच्या युतीनं या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना चिवट झुंज दिली असली तरीही बहुमताचा कौल मात्र भाजपच्या वतीनं गेल्यामुळं आता सत्तेचं महापौरपद नेमकं कोणाच्या वाट्याला जाणार याचीच उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. त्यातच नुकतीच राज्यात 29 महापालिकांसाठीच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली.
नगरविकासमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही सोडत जाहीर झाली असून यामध्ये अनेक महापालिकांवर खुल्या प्रवर्गासाठी आणि त्यातूनही महिलांसाठी हे आरक्षण जाहीर झालं. मुंबई आणि पुण्याच्या महापालिका त्यापैकीच एक. आरक्षण सोडतीनुसार छत्रपती संभाजीनगर,नवी मुंबई, नागपूर, नांदेडमध्येसुद्धा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी हे आरक्षण राखीव असल्याचं जाहिर करण्यात आलं. ज्यामुळं आता मुंबईच्या महापौरपदी महिला नगरसेविका विराजमान होणार हे निश्चित झालं आहे. इतकंच नव्हे तर काही नावंही चर्चेत आहेत.
नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या सत्ता वाटपाबाबत दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता असून, रविवार- सोमवारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंमध्ये यासंदंर्भातील बैठक होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या बैठकीत मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि इतर पालिकेतील सत्ता समीकरणावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबईत महापौर पदावर शिवसेनेचा दावा सांगत असली तरीही भाजपच्या नेतृत्वाकडून महापौर पदाबाबत तडजोड न करण्याचे स्पष्ट आदेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्यामुळं 38 वर्षीय तेजस्वी घोसाळकर यांच्याच पदरी महापौरपद जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिलत आहेत.
दरम्यान, मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रभाग 2 या महिलांसाठी राखीव असणाऱ्या प्रभागातून ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून धनश्री कोलगे यांची तेजस्वी घोसाळकर यांच्यासोबत थेट लढत होती. ज्यामध्ये घोसाळकर मोठ्या बहुमतानं विजयी झाल्या. ज्यामुळं मुंबईच्या महापौरपदी त्यांची वर्णी लागणार असल्याचीच दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
2017 च्या मनपा निवडणुकीमध्ये तेजस्वी घोसाळकर या ठाकरेंच्या (अविभाजित) शिवसेनेकडून निवडणूक जिंकत नगरसेविका झाल्या होत्या. प्रभाग 1 मधून त्या निवडून आल्या होत्या. मात्र 15 डिसेंबर 2025 ला त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि प्रभाग 2 मधून निवडणूक लढवत त्यांनी विजय मिळवला. त्यामुळं आता भाजपच्या नगरसेविका म्हणून महापौरपद त्यांना मिळतं का हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.