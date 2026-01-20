BMC मध्ये राजकारण्यांचे नातेवाईक..., घराणेशाहीतून नगरसेवक झालेल्यांची आकडेवारी थक्क करणारी

महाराष्ट्रात 29 महापालिकेचा निकाल लागून पाच दिवस उलटून गेले आहेत. या निवडणुकीत भाजप पक्षाने घवघवशीत यश प्राप्त केलं आहे. आता महापालिकेवर सत्ता स्थापनेसाठी पक्षांकडून राजकीय समीकरण जुळवली जात आहेत. मुंबईमध्ये महापालिकेत सत्तापालट पाहिला मिळाला. इथे अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली आहे ती म्हणजे महापालिकेत घराणेशाही दिसून आली आहे.
मुंबई महापालिकेत सुमारे 50 होऊन अधिक माजी नगरसेवकांचे नातेवाईक, ज्यात पत्नी, मुलं किंवा जवळच्या नातेवाईक आहेत. आपल्या कुटुंबाचा राजकीय वारसा पुढे नेण्यात अनेक जण यशस्वी झाल्याचे महापालिका निवडणुकीत दिसून आले. तरी काही दिग्गजांना मात्र आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलाय.
मुंबईच्या सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा राजकीय कुटुंबांच्या हातात गेल्या आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना रिंगणात उतरवले होते. मतदारांनी यातील काहींना नाकारल्याने तर काहींना परत संधी दिली आहे. महापालिकेत सर्वाधिक ठाकरे पक्षाचे नातेवाईक आहे. तर भाजप पक्ष त्यामागोमाग आहे.
मनसे : साई सनी शिर्के (1) अजित पवार गट : बुशरा नदीम मलिक (1) यसरी
सपः आमरीन शहजाद अब्राहणी (1)