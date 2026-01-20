English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
BMC मध्ये राजकारण्यांचे नातेवाईक..., घराणेशाहीतून नगरसेवक झालेल्यांची आकडेवारी थक्क करणारी

राजकारण आणि घराणेशाही हे समीकरण ठरलंच आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीतही नातेवाईकांचा भरणा दिसून आला. यात सर्वाधिक कोणत्या पक्षाचे नातेवाईक आहेत, हा आकडा जाणून तुम्ही थक्क व्हाल. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 20, 2026, 02:30 PM IST
महाराष्ट्रात 29 महापालिकेचा निकाल लागून पाच दिवस उलटून गेले आहेत. या निवडणुकीत भाजप पक्षाने घवघवशीत यश प्राप्त केलं आहे. आता महापालिकेवर सत्ता स्थापनेसाठी पक्षांकडून राजकीय समीकरण जुळवली जात आहेत. मुंबईमध्ये महापालिकेत सत्तापालट पाहिला मिळाला. इथे अजून एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली आहे ती म्हणजे महापालिकेत घराणेशाही दिसून आली आहे. 

मुंबई महापालिकेत सुमारे 50 होऊन अधिक माजी नगरसेवकांचे नातेवाईक, ज्यात पत्नी, मुलं किंवा जवळच्या नातेवाईक आहेत. आपल्या कुटुंबाचा राजकीय वारसा पुढे नेण्यात अनेक जण यशस्वी झाल्याचे महापालिका निवडणुकीत दिसून आले. तरी काही दिग्गजांना मात्र आपल्या बालेकिल्ल्यात पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलाय.

मुंबईच्या सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा राजकीय कुटुंबांच्या हातात गेल्या आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना रिंगणात उतरवले होते. मतदारांनी यातील काहींना नाकारल्याने तर काहींना परत संधी दिली आहे. महापालिकेत सर्वाधिक ठाकरे पक्षाचे नातेवाईक आहे. तर भाजप पक्ष त्यामागोमाग आहे. 

शिवसेना (ठाकरे) - एकूण 15

  1. अंकित सुनील प्रभू,
  2. झीशान चंगेश मुलतानी
  3. सबा हारून खान
  4. गीतेश राऊत
  5. शिवानी शैलेश परब
  6. पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर
  7. श्रावरी सदा परब
  8. सुनील सयाजी मोरे
  9. स्वरूपा तुकाराम पाटील
  10. मीनाक्षी अनिल पाटणकर
  11. अनिल लक्ष्मण कदम
  12. निशिकांत गोविंद शिंदे
  13. पद्मजा आशीष चेंबूरकर
  14. योगिता प्रशांत कदम
  15. राजुल पाटील

भाजप - एकूण 13

  1. दक्षता श्रीकांत कवठणकर
  2. मनीषा कमलेश यादव
  3. तेजिंदर सतनाम तिवाना,
  4. ममता पंकज यादव
  5. दिशा सुनील यादव
  6. जगदीश्वरी जगदीश अमीन
  7. अंजली अभिजित सामंत
  8. अनिता 
  9. दिनेश बबलू पांचाळ
  10. कशिश राजेश फुलवारिया
  11. रोहिदास लोखंडे
  12. गौरवी शिवलकर-नार्वेकर
  13. अजय किसन पाटील.

शिवसेना (शिंदे गट) - एकूण 10 

  1. दीक्षा हर्षद कारकर
  2. डॉ. अदिती भास्कर खुरसंगे
  3. वर्षा स्वप्नील टेंबवलकर
  4. रितेश कमलेश राय
  5. शैला दिलीप लांडे
  6. मीनल संजय तुर्डे
  7. मानसी मंगेश सातमकर
  8. वनिता दत्ताराम नरवणकर
  9. यामिनी यशवंत जाधव
  10. सुरेश आवळे.

काँग्रेस - एकूण 7

  1. अजंता यादव
  2. राजा रेहबर सिराज
  3. हैदर अली शेख
  4. डॉ. समन अर्शद आझमी
  5. आयेशा सुफियान वानू
  6. साजिदाबी बब्बू खान
  7. आशा दीपक काळे
  8. नसीमा जावेद जुनेजा.

इतर पक्ष - एकूण 3

मनसे : साई सनी शिर्के (1) अजित पवार गट : बुशरा नदीम मलिक (1) यसरी
सपः आमरीन शहजाद अब्राहणी (1)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

