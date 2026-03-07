English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • लाखोंची फी नाही, मोफत शिक्षण; मुंबईतील शाळांमध्ये कॅम्ब्रिज आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डची शिकवणी, प्रवेशासाठी पालकांच्या रांगा!

BMC School Education: IGCSE आणि IB शाळांचा खर्च राज्य मंडळ शाळांपेक्षा दुप्पट आहे, प्रमाणपत्र शुल्क आणि पुस्तके परकीय चलनात भरावी लागतात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 7, 2026, 05:51 PM IST
BMC School Education: मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा मोफत सुरू केल्या आहेत. माटुंगा येथील LK वाघजी शाळा कॅम्ब्रिज IGCSE संलग्न आहे, तर विले पार्ले इंटरनॅशनल शाळा IB संलग्न आहे. या शाळांमध्ये प्राथमिक वर्गांपर्यंत मोफत शिक्षण मिळते. महाराष्ट्रात मुंबई पालिका ही एकमेव नागरी संस्था आहे जी IGCSE शाळा चालवते, आणि मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात IB शाळाही एकमेव आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने दिल्लीच्या 'आप' मॉडेलवरून ही योजना सुरू केली. BMC ने आपल्या शाळांना 'मुंबई पब्लिक स्कूल्स' असे नाव देऊन दर्जा उंचावला आहे. यापूर्वी 2017 पर्यंत फक्त महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळा होत्या, आता CBSE, ICSE, IB आणि IGCSE अशा विविध बोर्डांच्या 18 CBSE, 1 ICSE, 1 IB आणि 1 IGCSE शाळा आहेत. यात 13 हजार 316 विद्यार्थी नर्सरी ते दहावीपर्यंत मोफत शिकतात. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आणखी एक CBSE शाळा सुरू करण्याची योजना आहे.

विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा 

LK वाघजी शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला 27 वस्तू दिल्या जातात, जसे शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली, टिफिन बॉक्स, दुपारचे जेवण, स्टेशनरी, पुस्तके, शूज आणि गणवेश. गेल्या महिन्यात आलटून पालटून दोन प्रोटीन बार (प्रत्येकी 25 ग्रॅम प्रोटीन) जोडले गेले. शाळेत ग्रंथालय, 16 कॉम्प्युटर असलेली लॅब, STEM अभ्यासासाठी सुविधा, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र लॅब आहेत. कॅम्ब्रिज नियमांनुसार प्रत्येक वर्गात 20 विद्यार्थी असतात, पण BMC ला 30 पर्यंत परवानगी आहे. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर 40:1 आहे. पालकांना हे बोर्ड आवडतात कारण ते रटाळ शिक्षणाऐवजी प्रगत अभ्यासक्रम देतात आणि परदेशी शिक्षणासाठी तयार करतात. शिक्षक लहान वर्गांमुळे वैयक्तिक लक्ष दिले जाते.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा कल 

LK वाघजीत केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, मंत्रालय कर्मचारी, मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची मुले शिकतात."हे बोर्ड उत्तम शिक्षण देतात. शिक्षक प्रशिक्षित आहेत आणि मुले येथे खुश आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उच्च आहे. आम्ही अर्धा तास दूर राहतो तरी फक्त या बोर्डसाठी येथे पाठवले.", असे  एक पालक अश्विन साबळे म्हणतात. दुसरे पालक प्रशांत साळवी म्हणतात, "अभ्यासक्रम कठीण आहे. इतर मुले चौथी-पाचवीत जे शिकतात ते आमच्या मुलाने पहिली-दुसरीत शिकले. लहान वर्गांमुळे शिक्षक चांगले लक्ष देतात."

या शाळांना मोठी मागणी

विले पार्ले IB शाळेला दरवर्षी पहिली ते चौथीसाठी 400 ते 500 अर्ज येतात. LK वाघजी IGCSE ला पहिली ते पाचवी साठी 200 हून अधिक आणि 30 प्री-प्रायमरी जागांसाठी 100 अर्ज येतात. मागणी जास्त असल्याने प्रतीक्षा यादी आणि मुलाखती घेतल्या जातात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यास जागा रिक्त होतात. "आम्ही शिक्षक वाढवत आहोत आणि PT सारख्या विशेष शिक्षकांची भरती करत आहोत. 200 हून अधिक अर्ज येतात पण मर्यादा असल्याने सर्वांना घेऊ शकत नाही.", असे एका शाळा अधिकाऱ्याने सांगितले.

शाळा चालवण्यात आव्हान

IGCSE आणि IB शाळांचा खर्च राज्य मंडळ शाळांपेक्षा दुप्पट आहे, प्रमाणपत्र शुल्क आणि पुस्तके परकीय चलनात भरावी लागतात. BMC शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, "हे बोर्ड परदेशात शिकू इच्छिणाऱ्यांसाठी आहेत. मोफत शिक्षण देतो पण उच्च शिक्षणासाठी पालक परदेश पाठवू शकले नाहीत तर हे व्यर्थ ठरेल." कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी घरची परिस्थिती आणि शिक्षकांची गुणवत्ता यामुळे खासगी शाळांशी स्पर्धा कठीण आहे. "कमी उत्पन्न कुटुंबांना आंतरराष्ट्रीय बोर्डाची संधी देणे चांगले आहे पण शिक्षकांची गुणवत्ता आणि घरची वातावरण यामुळे समान स्तर येणार नाही", असे शिक्षक राजेश सिंह सांगतात.

भविष्यात BMC या शाळा वाढवणार 

"या शाळांना चांगला प्रतिसाद आहे. भविष्यात विस्तार करू पण लोक ICSE ला प्राधान्य देतात. IB आणि IGCSE साठी अधिक प्रशिक्षित शिक्षक हवेत. जग स्पर्धात्मक आहे म्हणून BMC विद्यार्थ्यांना मागे पडू देणार नाही. खर्च जास्त असल्याने प्रतिसादानुसार वाढवू", असे शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितल्या. आम्ही हायस्कूल प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असून दहावी पर्यंत विस्तार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात मागणीनुसार CBSE आणि ICSE शाळांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

