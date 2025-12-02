English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
... तर मुंबईतील बुलेट ट्रेन स्थानकाचे काम थांबणार, पालिकेने बजावली नोटिस, नेमकं घडलं काय?

Bullet Train Update: मुंबईतील बुलेट ट्रेनचे काम थांबवण्याची शक्यता आहे. पालिकेने तशी नोटिसच कंत्राटदाराला पाठवली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 2, 2025, 09:30 AM IST
BMC sends show cause notice to bullet train site in BKC for flouting air pollution norms

Bullet Train Update: भारतात बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू आहे. मुंबईतही बुलेट ट्रेन स्थानकांची आखणी करण्यात येत असून कामाला वेग आला आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने कंत्राटदाराला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम बुलेट ट्रेनच्या कामावर होऊ शकतो. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) बुलेट ट्रेन स्थानक उभारणीवेळी वायुप्रदूषण नियंत्रणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंत्राटदार मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हिंदुस्थान कंस्ट्रक्शन या कंपन्यांना मुंबई महापालिकेच्या एच ईस्ट वॉर्डने नोटीस बजावली आहे. कंपन्यांनी तीन दिवसांत समाधानकारक उत्तरदिल्यास काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.

मुंबईत सध्या हवामानाचा स्तर खालावला आहे. शहरातील अनेक भागात हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. त्यामुळं पालिकेने गंभीर पावलं उचलली आहेत. काही दिवसांपूर्वी पालिकेच्या वायुप्रदुषण नियंत्रण पथकाने जी ब्लॉकमधील बीकेसी बुलेट ट्रेन स्थानकाच्या कामाची पाहणी केली होती. त्यावेळी वायुप्रदुषण नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळं पर्यावरणाला आणि सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे पालिकेने म्हटलं आहे.

पालिकेने कंपनीला दिलेल्या नोटिसीत म्हटलं आहे की, यापूर्वी तोंडी सूचना देऊनही प्रदूषण कमी करण्यात बांधकाम कंपन्या अपयशी ठरल्या आहेत. कंपन्यांना पाठवण्यात आलेली नोटीस पालिकेच्या एच ईस्ट वॉर्डच्या सहायक आयुक्तांनी काढली आहे. तीन दिवसांत समाधानकारक स्पष्टीकरणदिल्यास कोणतीही पूर्वसूचनादेता प्रकल्पाचे काम थांबविले जाईल, असा इशारा नोटिसीत दिला आहे.

दरम्यान पालिकेच्या या नोटिशीनंतर नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले आहे. 'महापालिकेने जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात आहे. बीकेसीतील बांधकामाधीन बुलेट ट्रेन स्थानकावर धूळ नियंत्रणासाठी हवेची गुणवत्ता मोजणी, मिस्ट गन्स अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्या फक्त बेस स्लॅब कास्टिंगचे काम सुरू आहे. बुलेट ट्रेनच्या बांधकामामुळे कोणतेही वायूप्रदूषण होऊ नये, यासाठी आम्ही स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत पूर्ण सहकार्य करू.'

बांधकामांसाठी लागू केलेल्या 28-बिंदू मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बांधकामस्थळी धूळ रोखण्यासाठी पत्र्याचे कुंपण, हिरव्या जाळ्या, नियमित पाणी फवारणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या राडारोड्याची शास्त्रोक्त साठवण आणि वाहतूक करण्याचे बंधन आहे. प्रकल्पस्थळी एक्युआय मोजमाप यंत्रणा आणि धूरशोषक यंत्र बसविण्याचे निर्देशही पालिकेने दिले आहेत.

मुंबईत वायुप्रदुषणाचा गंभीर मुद्दा

मुंबईत सध्या वायुप्रदूषणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेने 25 हून अधिक पथके तैनात केली आहेत. आता वाढते वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी पालिकेने बडगा उभारला आहे. पालिकेच्या 28 मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांचे उल्लंघन करणारे विकासक, सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांचे कंत्राटदार यांना नोटीस बजावून कारवाईचा इशारा दिला जात आहे.

