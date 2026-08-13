मुंबईकरांसाठी मोठी Good News... रविवारपासून पुन्हा सुरु होणार 'ही' सेवा, शनिवारपर्यंत तयारी पूर्ण करण्याचे आदेश

बृहन्मुंबई महापालिकेने मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज दिली आहे. महापालिकेने जलतरण तलावांवरील (स्विमिंग पूलच्या) सुविधा नागरिकांसाठी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 16 ऑगस्टपासून सकाळ आणि सायंकाळच्या सत्रात जलतरण सुविधा सुरू करण्याचे निर्देश महापालिकेने दिले आहेत. सात धरणांतील समाधानकारक पाणीसाठ्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, मुंबईकरांवरील 10 टक्के पाणीकपात कायम ठेवण्यात आली आहे. महापालिकेने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जलतरण तलावांवरील सुविधा नागरिकांसाठी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने जलतरण तलावांची जलजोडणी पूर्ववत करण्याबरोबरच तलावातील पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याचे आणि जलतरण निर्देशक देण्यात आले आहेत. तसेच स्विमिंग पूलसाठी जीवरक्षकांची नेमणूक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महानगरपालिका प्रशासनाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करणा-या सात जलाशयांतील पाणीसाठ्याची सद्यस्थिती पाहता बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील जलतरण तलावांचा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित विभागीय सहायक अभियंत्यांशी संपर्क साधून जलतरण तलावांची जलजोडणी तातडीने पूर्ववत करण्यास सांगण्यात आले आहे, असं या पत्रकात म्हटलं आहे. जलतरण निर्देशक - नि जीवरक्षकांची सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देऊन जलतरण तलावांचे दैनंदिन परिचालन आणि सुरक्षाव्यवस्था 100 टक्के क्षमतेने उपलब्ध करून देण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे.
रविवार, दिनांक 16 ऑगस्टपासून जलतरण निर्देशक - नि - जीवरक्षकांची सुविधा 100 टक्के क्षमतेने उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर जलतरण तलावातील पाणी शुद्धीकरणाची गाळणी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू करून पाणी पोहण्यासाठी योग्य असल्याची खात्री करावी. तलावातील पाणी तांत्रिकदृष्ट्या पोहण्यासाठी योग्य आहे की नाही, याबाबत महानगरपालिका प्रयोगशाळेत पाण्याची तपासणी करून विश्लेषकाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जलतरण निर्देशक, जीवरक्षकांची सेवा उपलब्ध करून देणे, पाणी शुद्धीकरणाची गाळणी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे आणि तलावातील पाणी पोहण्यासाठी योग्य असल्याची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्व कार्यवाहीची पूर्तता शनिवार, दिनांक 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर दिनांक 16 ऑगस्ट 2026 पासून सकाळ अथवा सायंकाळच्या सत्रात नागरिकांसाठी जलतरण तलावाची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमध्ये सध्या 90 टक्के, म्हणजेच 12 लाख 95 हजार 274 दशलक्ष लिटर पाणीसाठा आहे. मोडक सागर, विहार आणि तुळशी धरणे 100 टक्के भरली असून, तानसा घरणात 99 टक्के पाणीसाठा आहे. अप्पर वैतरणात 81 टक्के, मध्य वैतरणात 93 टक्के, तर भातसा धरणात 87 टक्के पाणीसाठा आहे. सात धरणांची एकूण साठवण क्षमता 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लिटर आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला धरणांमध्ये 89 टक्के पाणीसाठा होता. कमी पाणीसाठ्यामुळे मुंबईत 15 मेपासून 10 टक्के पाणीकपात लागू आहे. 'एल निनो' चा प्रभाव आणि कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, धरणांमध्ये 100 टक्के पाणीसाठा होईपर्यंत पाणीकपात मागे घेतली जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.