'मुंबईतल्या शेकडो झाडांचा बळी घेणारे पालिकेचेच अधिकारी', मनसेनं दिले झाडांना जीवे मारणारे खळबळजनक पुरावे!

मुंबईतील शेकडो झाडांच्या सुरक्षिततेबाबत मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई महापालिका म्हणजेच बीएससीच्या उद्यान विभागाने काढलेल्या कंत्राटांमुळे झाडांचे संरक्षण होण्याऐवजी त्यांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, धोकादायक आणि पोकळ झालेल्या झाडांवर वैज्ञानिक उपचार करण्याऐवजी कंत्राटामध्ये झाडांच्या पोकळ भागात थेट काँक्रीट आणि फोम भरण्याची अट घालण्यात आली होती.अशा पद्धतीमुळे झाडांचे नैसर्गिक आरोग्य बिघडू शकते आणि भविष्यात ती अधिक कमकुवत होण्याची शक्यता वाढते, असे पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मनसेने महापालिकेच्या 2024 मधील कंत्राटातील काही अटींवर आक्षेप घेतला आहे. पक्षाकडून करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, झाडांच्या आतील पोकळीमध्ये काँक्रीट आणि फोम भरल्यास झाडांचे आयुष्य वाढण्याऐवजी त्यांची वाढ खुंटू शकते. अशा प्रकारच्या कामासाठी आधुनिक वृक्षसंवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर अपेक्षित असताना पारंपरिक आणि वादग्रस्त पद्धतींचा अवलंब करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही मनसेने केली आहे.
महापालिकेने 2024 मध्ये धोकादायक झाडांचे स्कॅनिंग आणि तपासणी करण्यासाठी 24 कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. मात्र, या कंत्राटदारांकडे झाडांच्या आतील संरचना तपासण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक स्कॅनिंग उपकरणेच उपलब्ध नव्हती, असा आरोप मनसेने केला आहे. जर हा आरोप खरा ठरला, तर झाडांची तपासणी योग्य पद्धतीने झाली का, यावर प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे करण्यात आलेल्या सर्व तपासण्यांची आणि अहवालांची फेरतपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
मनसेच्या म्हणण्यानुसार, 2024 मध्येच 'ट्री टेक' या संस्थेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक झाडांचे स्कॅनिंग करण्यात आले होते. या तपासणीचा सविस्तर अहवालही महापालिकेला सादर करण्यात आला होता. या अहवालाच्या आधारे आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री स्तरावरून देण्यात आल्याचा दावा मनसेने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या अहवालावर कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याने अनेक धोकादायक झाडांबाबत दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात झाडे ही केवळ हरित संपत्ती नसून पर्यावरण संतुलन राखण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. तसेच पावसाळ्यात किंवा वादळी वाऱ्याच्या काळात कमकुवत झाडे कोसळल्यास नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे झाडांची तपासणी, उपचार आणि देखभाल ही पूर्णपणे वैज्ञानिक निकषांनुसार आणि प्रशिक्षित तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली होणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेने संबंधित कंत्राटे, कामाची पद्धत, स्कॅनिंग अहवाल आणि प्रत्यक्ष केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच झाडांच्या संवर्धनाशी संबंधित सर्व निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतले जावेत आणि तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारशींनुसारच पुढील कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या आरोपांवर महापालिकेकडून अधिकृत भूमिका समोर येणे अद्याप बाकी असून, चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे पर्यावरणप्रेमी, नागरिक आणि प्रशासनाचे विशेष लक्ष लागले आहे.