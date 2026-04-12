मुंबईत 18 तासांसाठी पाणीपुरवठा राहणार बंद, कोणत्या तारखेला आणि कोणत्या भागात?

Water Supply Shutdown Notice: मुंबईकरांना होणारा पाणी पुरवठा सुव्यवस्था होण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. शिवडी येथील टनल भंडारवाडा टेकडी जलाशय वाहिनीवर हाजीबंदर मार्ग येथे 1500 मिलिमीटर व्यासाचे बटरफ्लाय व्हॉल्व बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी काम 16 एप्रिल, गुरूवार रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होणार असून, 17 एप्रिल रोजी पहाटे 4 वाजेपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या काही भागांमध्ये 18 तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. कोणत्या विभागात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे जाणून घ्या.
महापालिकेच्या विभाग ए, बी, सी, ई आणि एक दक्षिण विभागातील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तर काही भागांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
ए विभागातील पी. डि'मेलो मार्ग, रामगड झोपडपट्टी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), सेंट जॉर्ज रुग्णालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नौदल डॉकयार्ड
विभाग बी मधील उमरखाडी, नूरबॉं चिंचबंदर, वालपाखाडी, कारागृह मार्ग, रामचंद्र भट्ट मार्ग, आनंदराव सुर्वे मार्ग, समंतभाई नांजी मार्ग, डॉ. महेश्वरी मार्ग, केशवजी नाईक, भाग एस. व्ही. पी., शायदा मार्ग, फ्लँक रोड नवोरजी हिल, टंडेल (उ), निशाणपाडा स्ट्रीट, नंदलाल जानी मार्ग, लीलाधर साह मार्ग, दाणाबंदर, संत तुकाराम मार्ग, वाडीबंदर, रेल्वे, बीपीटी
ई विभागामधील माझगाव कोळीवाडा, नरसू नाखवा विठोबा मार्ग, ब्रम्हदेव खोद मार्ग दरगाह गली, बॅ. नाथ पै मार्ग, दिलीमा स्ट्रीट, रुग्णालय गल्ली, चर्च लेन, बेकर्स लेन, नवाब टँक पूल, गन पावडर मार्ग, नवा नगर, डॉकयार्ड रोड, रामभाऊ भोगले मार्ग, फरबंदर नाका, वीरमाता जिजाबाई भोसले उदयान व प्राणिसंग्रहालय, घोडपदेव नाका, म्हाडा संकुल, शेठ मोतिशाह गल्ली, टी. बी. कदम मार्ग, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, काळाचौकी, चंपी भिमजी मार्ग, वीर तानाजी मालुसरे मार्ग, शिवदास चापशी मार्ग, दारूखाना, लाकूड बंदर
दक्षिण विभाग एफमध्ये गं. द आंबेकर मार्ग ते 50 टेनामेंट्स, एकनाथ घाडी मार्ग, परळ गाव मार्ग, नाना भाई परळकर मार्ग, भगवानगर परळकर मार्ग, विजयकुमार वाळींबे मार्ग, एस. पी. कंपाऊंड, शिवडी किल्ला मार्ग, गाडी अड्डा, शिवडी कोळीवाडा, परशुराम नगर, जिजामाता नगर, अंबेवाडी
बी विभागात टँडेल, तंतनपुरा, सॅम्युएल मोहम्मद उमर कोकील मार्ग, आय. एम. एम., धोबी, शेरिफ देवजी, व्ही. व्ही. चंदन, मशिद बंदर, लोकमान्य टिळक मार्ग, निशाणपाडा, इमामवाडा, आय. आर. रोड, मोहम्मद अली, मेमनवाडा, पिरू गल्ली, कंबेकर, नखोडा, कोलसा, नारायण धरू, अब्दुल रहमान स्ट्रीट
विभाग सी मध्ये बॅनियन स्ट्रीट, इस्माईल कर्टे रोड, एसबीयूट क्षेत्र, बोरा बाजार रस्ता, सरदार वल्लभभाई रस्ता, काजी रस्ता, अली उमर रस्ता, बापू कोटे मार्ग, झाम रस्ता, मशीद रस्ता, चिमना बुतर रस्ता, मटन रस्ता, धाबू रस्ता, पाकमोडिया स्ट्रीट
एफ दक्षिण विभागात अभ्युदय नगर, शिवडी, वडाळा (पूर्व), डॉ. ई. बॉर्जेस रोड, बुस्टिंग,
ई विभागात नेसबिट रोड, एन. एम. जोशी मार्ग, मदनपुरा, बदलूपुरा, नागपाडा, शेख हाफिझुद्दीन मार्ग, मेघराज शेट्टी मार्ग, गणेश हरि पारुंडेकर मार्ग, डिमटिमकर मार्ग, डिमटिमकर मार्ग, उंद्रिया रस्ता, खंडिया रस्ता, टेमकर रस्ता, शेख कमरुद्धीन रस्ता, मस्तान टँक मार्ग, काझीपुरा, डंकन मार्ग, जे. जे. रोड, म्हातारपाखाडी मार्ग, सेंट मेरी रोड, एम. एस. अली मार्ग, बेलासिस मार्ग, कामाठीपुरा, एस. पी. मार्ग, आग्रीपाडा, दत्ताराम लाड मार्ग, चिंचपोकळी, जे. जे. रुग्णालय, कस्तुरबा रुग्णालय, नायर रुग्णालय
एफ दक्षिण विभागामध्ये लालबाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, गॅस कंपनी गल्ली, दादर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, बी. जे. देवरुखकर मार्ग, हिंदमाता, जेरबाई वाडिया मार्ग, स्प्रिंग मिल चाळ, गं. द आंबेडकर मार्ग, गोविंदजी केणी मार्ग, शेटे मार्केट, भोईवाडा गाव, हाफकीन इन्स्टिट्यूट, के. ई. एम. रुग्णालय, टाटा रुग्णालय, जेरबाई वाडिया रुग्णालय, एमजीएम रुग्णालय
संबंधित विभागातील नागरिकांना महापालिकेकडून खबरदारीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपाय म्हणून पाण्याचा आवश्यक साठा करून ठेवावा. 16 ते 17 एप्रिलपर्यंत काटकसरीने पाणी वापरावे, पुढील काही दिवस पाणी उकळून आणि गाळून प्यावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे.