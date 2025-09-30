English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांचा प्रवास सुकर अन् विनाअडथळा होणार, BMC ने आखला मास्टर प्लान, आता लोकल, मेट्रो नव्हे तर 'हा' पर्याय

Mumbai News Today: मुंबईकरांचा प्रवास सुकर आणि विनाअडथळा व्हावा यासाठी महापालिकेने मास्टर प्लान आखला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 30, 2025, 09:58 AM IST
Mumbai News Today: मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी शहर व उपनगरात मेट्रोचे जाळे विणण्यात येत आहे. त्याचबरोबर,  सागरी मार्ग, सागरी सेतू आणि उन्नत मार्गाचे पर्यायही समोर आणले आहेत. या सगळ्यापाठोपाठ आता मुंबईत भुयारी मार्गांचे म्हणजेच बोगद्यातून प्रवास करता येणार आहे. तसा प्रस्ताव महानगरपालिकेने ठेवला आहे. 

मुंबई महानगरात आता बोगद्याचे जाळे विणले जाणार आहे. टनेल मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटीचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून महिनाभरात सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यानंतर तीन महिन्यातं सविस्तर आराखडा तयार करुन भुयारी मार्ग बांधण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत. 

राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून भुयारी मार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यादिशेने आता मुंबई महापालिकेने पुढे पावलं टाकली आहेत. मुंबई महापालिकेने वाहतुकीसाठई जमिनीखाली बोगद्याचे जाळे तयार करण्याची योजना आखली असून चार हजार 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. 

पालिका रस्त्याच्या खाली अनेक बोगदे बनवणार असून या प्रकल्पात सहा महत्त्वाचे बोगदे असतील. हे बोगदे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना एकमेकांशी जोडतील. हे बोगदे गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि कोस्टल रोड यांसारख्या महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडले जाणार आहेत. त्यामुळं वाहतूक कोंडीतर कमी होणारच आहे पण प्रवाशांना विनाअडथळा प्रवास करता येणार आहे. तसंच, एका भागातून दुसऱ्या भागात जाणारा वेळ खूप कमी होईल आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पाचा फायदा पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना होईल. ही दोन्ही उपनगरे सध्या विक्रोळी जोगेश्वरी लिंक रोड व सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडने जोडली गेली आहेत. भविष्यात अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडमुळं आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. या बोगद्याच्या प्रकल्पामुळं आणखी पर्याय उपलब्ध होऊन सध्याच्या मार्गांवरील वाहतुकीचा भार कमी होणार आहे. 

मुंबईत भुयारी मार्गांची योजना काय?

मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी भुयारी मार्गांचे (टनल) जाळे विणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हे मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प असून, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे सहा महत्त्वाचे बोगदे बांधले जाणार आहेत. हे बोगदे गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि कोस्टल रोड यांसारख्या महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडले जाणार आहेत.

राज्य सरकारने हा निर्णय कधी घेतला?

राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून भुयारी मार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यादिशेने बीएमसीने आता पुढाकार घेतला आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय?

बीएमसीने टनल मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटीचा अभ्यास करण्यासाठी महिनाभरात (ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत) सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यानंतर तीन महिन्यांत (डिसेंबर २०२५ पर्यंत) सविस्तर आराखडा तयार होईल आणि भुयारी मार्ग बांधण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली जातील. ऑगस्ट २०२५ मध्ये दोन आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांची नियुक्ती झाली असून, प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

mumbai tunnel projecttunnel projectMumbai Trafficmumbai news todayMumbai Live News

