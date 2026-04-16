Kise Haraya Fame Sahar Sheikh Not Reachable: 'कैसा हराया?' म्हणत डिवचणाऱ्या एमआयएमच्या महिला नगरसेविका त्यांच्या वडिलांसोबत बेपत्ता झाल्या आहेत. नेमक्या त्या कुठे आहेत हे अद्याप समोर आलेलं नाही. पण त्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 12:37 PM IST
‘कैसे हराया’ म्हणत आव्हाडांना डिवचणारी MIM ची सहर शेख मुंब्र्यातून फरार? वडिलांचाही पत्ता लागेना
विजयानंतरच्या भाषणामुळे चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

Kise Haraya Fame Sahar Sheikh Not Reachable: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर 'कैसा हराया?' म्हणत डिवचणाऱ्या एमआयएम पक्षाच्या नगरसेविका सहर शेख फरार झाल्यात की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील मुंब्र्यामधील प्रभाग 30 मधील नगरसेविका सहर शेख व तिचे वडील युनिस शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर दोन दिवसांपासून नॉट रिचेबल आहेत. आज माध्यमांसमोर येऊन प्रतिक्रिया देणार असल्याचं सांगितले जात होते. मात्र अचानक त्या संपर्काच्या बाहेर आहेत. त्या कुठे आहेत याची माहिती समोर आलेली नाही.

फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश

सहर शेख व युनिस शेख हे दोन दिवसांपासून मुंब्र्यात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. सहर व युनिस यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट व अवैध असल्याची ठाणे विभागीय कार्यालयाने माहिती दिल्यानंतर शेख यांच्याकडून कोणतेही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली नाही.  मात्र अद्यापही सहर शेख प्रतिक्रिया देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. युनिस शेख आणि त्यांची मुलगी सहार शेख यांनी शासनाची दिशाभूल केल्यामुळे फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे आदेश तहसीलदार उमेश पाटील यांनी काढले आहेत. त्याच्या वकिलाकडून सल्लामसलत घेऊनच बोलणार असल्याची माहिती दिली जात आहे.

बापलेकीने नेमका काय गोंधळ घातलाय?

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे मूळ रहिवासी असलेले सहर शेख यांचे वडील युनूस इकबाल शेख महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले. त्यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठीचा नमुना-8 वापरून व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून महाराष्ट्रातील बनावट जातीचा दाखला मिळविला. तर सहर शेख यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र घेतले. ठाणे महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षातून मुंब्यातील प्रभाग 30 मधून निवडणूक जिंकल्या. त्यांच्या विजयी रॅलीमधील भाषण चांगलेचं गाजले आणि त्या भारतभर चर्चेत आल्या. मात्र, आता सहर शेखने निवडणूक लढविताना चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचं सांगितलं जात आहे. खरोखरच हे दावे सिद्ध झाले तर सहर शेखचं नगरसेवकपद जाण्याची शक्यता आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आजारी असल्याचं सांगून अनुपस्थित

ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सिद्धीकी फरहा सबाब अहमद यांनी युनूस शेख यांच्या जात दाखल्याची पडताळणी करण्याची तक्रार दाखल केली होती. युनूस यांनी स्थलांतरितांना नमुना-10 लागू असताना नमुना-8 वापरून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत बनावट दाखला मिळविला. त्याआधारे सहरने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेतलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून चौकशीची मागणी केली होती. ठाणे तहसीलदारांनी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने 18 मार्च रोजी घेतलेल्या सुनावणीस आजाराचे कारण देत युनूस गैरहजर राहिले. आता ते नॉट रिचेबल आहेत.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

