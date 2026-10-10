/मुंबईत इम्रान खान पोलिसांच्या ताब्यात; पोलीस व्हॅनमधील सेल्फी शेअर करत म्हणाला, ‘बहुधा ड्राइव्हला निघालोय!’

अभिनेता इम्रान खान याला १० ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. CJP या संघटनेने दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेला पाठिंबा देण्यासाठी हे मैदान आंदोलनाचे प्रस्तावित ठिकाण होते. ताब्यात घेतल्यानंतर इम्रानने इन्स्टाग्रामवर पोलीस व्हॅनमधील स्वतःचा सेल्फी शेअर केला. या फोटोसोबत त्याने, ‘असं दिसतंय की मी आता ‘ड्राइव्ह’वर चाललोय. (‘Apparently I’m going for a drive’) अशी मिश्किल टिप्पणी केली. त्याच्या या पोस्टची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, CJPच्या आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी मागण्यात आली नव्हती. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आंदोलनांसाठी केवळ आझाद मैदानाची जागा निश्चित करण्यात आली असल्याने ऑगस्ट क्रांती मैदानावर आंदोलनाला परवानगी देता येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. मात्र, CJPच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना ई-मेलद्वारे परवानगीसाठी विनंती केल्याचा दावा केला आहे. या ई-मेलला कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, CJPच्या जंतरमंतर येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतही पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास १,५०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले. माजी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आणि AISAच्या नेहा बोरा यांचाही ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
इम्रान खान याने यापूर्वी जुलै महिन्यातील एका आंदोलन मोर्चातही सहभाग घेतला होता. त्या वेळी एका नवोदित कलाकाराने त्याला, कला ही राजकारणापासून अलिप्त असावी असे मानणाऱ्या कलाकारांबद्दल तुमचे काय मत आहे, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर इम्रानने कलाकाराच्या वैयक्तिक विचारांचा आणि दृष्टिकोनाचा प्रभाव त्याच्या कलेवर पडत असतो, असे मत व्यक्त केले होते. स्वतःच्या मतांशी ठाम राहणे आणि मनापासून कलेची निर्मिती करणे महत्त्वाचे आहे. कलाकाराला स्वतःची भूमिका मांडता येत नसेल, तर त्याच्या कलेचे मूल्यच उरत नाही, अशा आशयाचे विधान त्याने केले होते.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही इम्रानने सोशल मीडियावरून पाठिंबा दिला होता. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कथितरीत्या लाठीचार्ज आणि इतर बळाचा वापर करण्यात आल्याच्या घटनांवर त्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी मेहनत घेतल्यानंतरही व्यवस्था त्यांना अपयशी ठरवत आहे. आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी मागणी करणाऱ्या नागरिकांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे, अशी खंत त्याने व्यक्त केली होती. विद्यार्थी हेही देशाचेच नागरिक आणि भविष्य आहेत. त्यांच्याच सुरक्षित भविष्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचा दावा केला जात असेल, तर त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते, असा सवालही इम्रानने उपस्थित केला होता. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात शिस्त आणि जबाबदारीची अपेक्षा करणाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वाबाबतही तेवढाच आग्रह धरायला हवा, अशी टीका त्याने केली होती.
CJPकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. याच मुद्द्यावर संघटनेकडून आंदोलने आणि सार्वजनिक निवेदने केली जात आहेत. २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतही या संदर्भात निदर्शने करण्यात आली होती. दरम्यान, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका तपासणी अहवालानंतर या प्रकरणावरील चर्चा अधिक तीव्र झाली. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांच्या कालावधीत SIRशी संबंधित निर्णय आणि प्रक्रियांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. या संपूर्ण प्रकरणामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, आंदोलनांना परवानगी आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.