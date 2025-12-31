English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
संजय राऊतांच्या घरी बॉम्बशोध पथक दाखल, गाडीवर लिहिलेला दिसला धक्कादायक मेसेज!

Sanjay Rauts: नुकतेच संजय राऊतांच्या मुंबईतील घरी एक गंभीर धमकीची घटना घडली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 31, 2025, 05:44 PM IST
संजय राऊत

Sanjay Rauts: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पक्षाचे खासदार आणि प्रमुख नेते संजय राऊत नेहमी राजकीय मुद्द्यांवर जोरदार बोलतात. त्यामुळे त्यांना अनेकदा धमक्या मिळाल्या आहेत. नुकतेच त्यांच्या मुंबईतील घरी एक गंभीर धमकीची घटना घडली. घराबाहेर पार्क केलेल्या गाडीवर कोणीतरी धमकीचा संदेश लिहिला होता. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

बॉम्बशोध पथकाची कारवाई

धमकीचा संदेश दिसताच ताबडतोब पोलिसांना यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. मुंबई पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला. बॉम्बशोध पथक (बॉम्ब डिटेक्शन अँड डिस्पोजल स्क्वॉड) आणि डॉग स्क्वॉडला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी संजय राऊत यांच्या घरी आणि आजूबाजूच्या परिसरात पूर्ण तपासणी केली. गाडीवर लिहिलेला संदेश पाहून घरात किंवा आसपास बॉम्ब असण्याची शक्यता तपासण्यात येत आहे. 

संभाव्य कारणे

बॉम्ब से उडा दुंगा' हा संदेश थेट जीवेघेण्या धमकीसारखा आहे. असा संदेश गाडीवर लिहिणे म्हणजे धमकी देणाऱ्याने थेट घरापर्यंत येऊन हिम्मत दाखवली आहे, असा याचा अर्थ होतो. किंवा कोणीतरी खोडसाळपणा केला असावा, असाही अर्थ यातून निघतो. संजय राऊत यांना यापूर्वीही लॉरेंस बिश्नोई गँगकडून किंवा इतरांकडून धमक्या मिळाल्या आहेत. राजकीय वक्तव्यांमुळे काही लोक नाराज होतात आणि अशा धमक्या देतात. ही धमकी राजकीय वैमनस्यातून असू शकते किंवा वैयक्तिक द्वेषातून असू शकते. अशा धमक्यांना मी भीक घालत नाही, असे संजय राऊत वेळोवेळी सांगत असतात.

सीसीटीव्ही फुटेज 

पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे आणि आरोपीचा शोध सुरू आहे. संजय राऊत यांची सुरक्षा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. अशा घटना राजकीय नेत्यांसाठी धोक्याची घंटा असतात. लोकशाहीत मतभेद असतील तर चर्चा करावी, हिंसा किंवा धमकी देऊ नये. दरम्यान पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

