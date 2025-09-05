English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत 34 ह्युमन बॉम्ब आणि 400 किलो RDX ने हल्ल्याची धमकी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर धमकीचा फोन!

Bomb Threat in Mumbai: अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला मुंबई पोलिसांना मिळालेल्या धमकीच्या फोनमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 5, 2025, 02:49 PM IST
मुंबईत 34 ह्युमन बॉम्ब आणि 400 किलो RDX ने हल्ल्याची धमकी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर धमकीचा फोन!
मुंबईत बॉम्ब स्फोटाची धमकी

Bomb Threat in Mumbai: अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला मुंबई पोलिसांना मिळालेल्या धमकीच्या फोनमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने वाहतूक पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर फोन करून 34 गाड्यांमध्ये 400 किलो RDX ठेवल्याचा दावा केला आहे. या धमकीमुळे मुंबईसह संपूर्ण राज्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

धमकीचा फोन आणि दहशतवादी संघटनेचा दावा

शुक्रवारी वाहतूक पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर आलेल्या फोनमध्ये अज्ञात व्यक्तीने स्वतःला लष्कर-ए-जिहादी संघटनेचा सदस्य असल्याचे सांगितले. त्याने 34 ह्युमन बॉम्ब आणि 400 किलो RDX चा वापर करून एक कोटी लोकांना मारण्याची धमकी दिली.

पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई

धमकीला गांभीर्याने घेत मुंबई पोलिसांनी शहरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी नाकाबंदी आणि वाहन तपासणी सुरू आहे. विशेष पथके धमकी देणाऱ्याचा शोध घेत आहेत.

तांत्रिक तपासाला सुरुवात

पोलिसांनी धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. कॉलचा स्रोत आणि आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे.

नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

पोलिसांनी नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू आढळल्यास तात्काळ माहिती देण्याचे सांगितले आहे. शहरात गस्त वाढवण्यात आली आहे.यापूर्वी ठाण्यातील कळवा रेल्वे स्टेशन उडवण्याची खोटी धमकी देणाऱ्या 43 वर्षीय रुपेश रणपिसे याला अटक झाली होती. या घटनेमुळे पोलिसांनी धमकीच्या कॉल्सबाबत अधिक सतर्कता बाळगली आहे.मुंबई पोलिसांनी सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आश्वासन दिले असून, नागरिकांना घाबरून न जाता सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

FAQ

प्रश्न: मुंबई पोलिसांना मिळालेल्या धमकीच्या फोनमध्ये काय सांगण्यात आले आहे?

उत्तर: एका अज्ञात व्यक्तीने वाहतूक पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर फोन करून 34 गाड्यांमध्ये 400 किलो RDX ठेवल्याचा दावा केला आहे. तसेच, 34 ह्युमन बॉम्बद्वारे एक कोटी लोकांना मारण्याची धमकी दिली आहे. धमकी देणाऱ्याने स्वतःला लष्कर-ए-जिहादी संघटनेचा सदस्य असल्याचे सांगितले.

प्रश्न: या धमकीनंतर मुंबई पोलिसांनी कोणती पावले उचलली आहेत?

उत्तर: मुंबई पोलिसांनी धमकीला गांभीर्याने घेत शहरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी नाकाबंदी, वाहन तपासणी आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे. तसेच, तांत्रिक तपासाद्वारे धमकी देणाऱ्याचा शोध सुरू आहे.

प्रश्न: नागरिकांनी या परिस्थितीत काय सावधगिरी बाळगावी?

उत्तर: पोलिसांनी नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी. नागरिकांनी घाबरून न जाता पोलिसांना सहकार्य करावे.

