Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • महात्मा गांधींवर निबंध लिहिल्याने 5 वर्षांच्या मुलीचा लैंगिक छळ करणाऱ्याची जन्मठेप रद्द, आता केवळ इतकी शिक्षा

महात्मा गांधींवर निबंध लिहिल्याने 5 वर्षांच्या मुलीचा लैंगिक छळ करणाऱ्याची जन्मठेप रद्द, आता केवळ 'इतकी' शिक्षा

Mumbai High Court Crime News: न्यायालयाने 2016 पासून अटकेत असलेल्या या आरोपीला 2020 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र या शिक्षेविरोधात आरोपीने याचिका दाखल करताना तुरुंगामध्ये तो नेमकं काय काय करतोय हे नमूद केलेलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 11, 2026, 07:39 AM IST
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai High Court Crime News: अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी लैंगिक गुन्हयांपासून मुलांचे  संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गतदोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपीची जन्मठेप मुंबई उच्च न्यायालयाने कमी करून 12 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचे कमी वय, दीर्घ काळाचा कारावास आणि तुरुंगातील सुधारात्मक उपक्रमांतील सहभाग त्यात महात्मा गांधींवरील निबंध कार्यक्रमात घेतलेला सहभाग, या बाबी न्यायालयाने शिक्षा कमी करताना विचारात घेतल्या.

गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी किती वर्षांचा होता?

न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 2 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात 2016 मधील गुन्ह्यातील आरोपीचा दोषत्व कायम ठेवत त्याला ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेत कपात केली. या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाल्यानंतर या शिक्षेत कपातीची माहिती समोर आली आहे. विशेष पॉक्सो न्यायालयाने दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात दोषी आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. खंडपीठाने निकालात नमूद केले की, गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीचे वय अवघे 20 वर्षे होते, त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती. 

कधी बाहेर पडणार हा आरोपी?

डिसेंबर 2016 पासून तो कोठडीत असून कोविड-19 महामारीच्या काळातही त्याची सुटका करण्यात आलेली नव्हती, तसेच आरोपीने तुरुंगात असताना शैक्षणिक व सुधारात्मक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतल्याची प्रमाणपत्रे आहेत. त्यात निबंध स्पर्धा तसेच महात्मा गांधींच्या विचारांवरील अभ्यासक्रमातही त्याने सहभाग घेतला, असे न्यायालयाने म्हटले. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि सुधारात्मक घटक यांचा समतोल साधत खंडपीठाने म्हटले की, आमच्या मते, 12 वर्षांची शिक्षा न्याय्यतेची पूर्तता करेल. आरोपीने आतापर्यंत तुरुंगात भोगलेला कालावधी कमी केलेल्या शिक्षेतून वजा (सेट-ऑफ) करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हणजेच 2016 पासून तुरुंगात असलेला हा आरोपी 2028 मध्ये 12 वर्षांची शिक्षा भोगून बाहेर पडेल.

घडलं काय होतं?

घाटकोपरस्थित चाळीतील रहिवासी असलेल्या आरोपीने डिसेंबर 2016 मध्ये शेजारी राहणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यावेळी तो 20 वर्षांचा होता. पुढे, 2020 मध्ये त्याला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष पोक्सो न्यायालयाने या गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोषी ठरवण्यात कोणतीही चूक केल्याचे आढळलेले नाही, असे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. यापूर्वीही काही विशेष प्रकरणांमध्ये न्यायलयांकडून अशाप्रकारे आरोपींच्या शिक्षेवर फेरविचार करुन त्यांना सवलत देण्यात आली होती.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Bombay HCPOCSOConvictlife termself improvement

