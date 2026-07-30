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60 हजारांना घेऊन 90 कोटींना विकलेला ‘हा’ बंगला 'भुताटकी', 'शापित' असल्याचा प्रसार करु नये; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

हा बंगला मनोरंजनसृष्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या बंगल्यांपैकी एक आहे. या बंगल्यामध्ये तीन मोठे सुपरस्टार वास्तव्यास होते.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 30, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:33 AM IST
60 हजारांना घेऊन 90 कोटींना विकलेला ‘हा’ बंगला 'भुताटकी', 'शापित' असल्याचा प्रसार करु नये; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
Image Credit: एक दोन नाही तर तीन प्रसिद्ध अभिनेते होत्या या बंगल्याचे मालक (फाइल फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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60 हजारांना घेऊन 90 कोटींना विकलेला ‘हा’ बंगला 'भुताटकी', 'शापित' असल्याचा प्रसार करु नये; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
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