60 हजारांना घेऊन 90 कोटींना विकलेला ‘हा’ बंगला 'भुताटकी', 'शापित' असल्याचा प्रसार करु नये; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना यांच्या मालकीचा वांद्रे येथील प्रसिद्ध 'आशीर्वाद' बंगल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. हा बंगला 'भुताटकी', 'शापित', 'अशुभ' असल्याचा प्रसार करु नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियावरील चॅनेल्सला दिले आहेत.
अशा प्रकारची माहिती प्रसारित करणे हे बदनामीकारक आणि घरमालकाच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षणही नोंदवत न्यायालयाने बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यास त्यांना मनाई केली आहे. वांद्रे येथील कार्टर रोडवरील या बंगल्याचे सध्याचे मालक आणि व्यावसायिक शशी किरण शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या दाव्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने हे आदेश दिले.
शेट्टी यांनी अंतरिम दिलासा मिळण्यासाठी भक्कमपणे आपली बाजू मांडली आहे. मागितलेला दिलासा पूर्णपणे न्याय्य आहे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सोशल मीडियावरील मजकूर स्पष्टपणे बदनामी करणारा आहे. हा बंगला भुताटकी आणि तथाकथित शापित असल्याचे सोशल मीडियावरील मजकुरात नमूद केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच असं करणं हे अर्जदार म्हणजेच शशी किरण शेट्टी यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे यापुढे अशी टीप्पण्या केल्या जाऊ नयेत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आज 'आशीर्वाद' नावाने ओळखला जाणारा हा बंगला सुरुवातीला एका अँग्लो-इंडियन कुटुंबाच्या मालकीचा होता. 1950 च्या दशकात अभिनेते भारत भूषण यांनी तो खरेदी केला. त्यावेळी हा बंगला आधीच 'भूत बंगला' म्हणून ओळखला जात होता. हा बंगला फार जुना होता आणि तो कोणी विकत घ्यायला तयार नव्हतं म्हणून त्याला 'भूत बंगला' म्हटलं जाऊ लागलं. भारत भूषण यांनी यात राहायला आल्यानंतर ‘बैजू बावरा’, ‘मिर्झा गालिब’ सारख्या हिट चित्रपटांमुळे प्रचंड यश मिळाले. पण काही वर्षांतच त्यांचे चित्रपट फ्लॉप होऊ लागले. भारत भूषण यांना पुढे मोठ्या आर्थिक अडचणी आल्या आणि कर्जबाजारी होऊन त्यांना हा बंगला विकावा लागला. त्यांनी त्यावेळी 60 हजार रुपयांना हा बंगला विकला होता.
1960 मध्ये राजेंद्र कुमार यांनी 'आशीर्वाद' बंगला खरेदी केला. त्यांनी शांतीपूजा करून नाव 'डिंपल' (त्यांच्या मुलीच्या नावावर) ठेवले. येथे राहताना ते 'जुबली कुमार' झाले आणि मोठे यश मिळाले. पण नंतर त्यांच्याही करिअरला उतरती कळा लागली आणि त्यांनीही हा बंगला विकला.
1969 मध्ये राजेश खन्ना यांनी 'आशीर्वाद' बंगला फक्त साडेतीन लाख रुपयांना खरेदी केला. त्यांनी या बंगल्याचं नाव बदलून 'आशीर्वाद' असे ठेवले. येथे राहायला आल्यानंतर ते बॉलीवूडचे पहिले सुपरस्टार बनले. इथं राहायला आल्यानंतर त्यांनी सलग 15-17 हिट चित्रपट दिले. पण 1970 च्या मध्यापासून त्यांच्या करिअरला आणि वैयक्तिक आयुष्यात मोठा फटका बसला. आयुष्याच्या शेवटपर्यंत म्हणजेच 2012 पर्यंत ते याच बंगल्यात एकटे राहिले.
मनोरंजन सृष्टीमधील मोठ्या अभिनेत्यांच्या आयुष्यात मोठ्या यशानंतर अचानक पडझड झाल्याने लोकांनी 'आशीर्वाद' बंगल्याला 'शापित' किंवा 'भुताटकी' असलेला बंगला म्हणण्यास सुरुवात केली. वास्तविक कोणतेही भुत-प्रेत किंवा अद्भुत घटना या ठिकाणी घडलेल्या नाहीत. फक्त येथे राहिलेल्या आणि आपआपला काळ गाजवलेल्या कलाकरांच्या करिअरसंदर्भातील योगायोगामुळे या बंगल्यासंदर्भात काही लोककथा निर्माण झाल्या. राजेश खन्ना यांच्या निधनानंतर 2014 मध्ये त्यांच्या मुली ट्विंकल आणि रिंकी यांनी हा बंगला उद्योगपती शशी किरण शेट्टी यांना सुमारे 90 कोटी रुपयांना विकला. 2016 मध्ये शेट्टी यांनी जुना बंगला पाडून नवीन घर बांधले, पण नाव “आशीर्वाद”च ठेवले.
याच लोककथांचं रुपांतर सोशल मीडियावरील कंटेटंमध्ये झालं आहे. इंटरनेटवर अनेक लेख, यूट्यूब चॅनेल्सवर या बंगल्याला 'भुताटकी', 'शापित', 'अशुभ' म्हणत लेख आणि व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आले. काही वेबसाइट्सने तर 'भारतातील 19 खऱ्या भुताटकी असलेल्या घरांमध्ये याची गणना केली होती. यावरुनच बंगल्याचे सध्याचे मालक शेट्टी यांनी याचिका दाखल केलेली.