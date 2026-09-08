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मुंबईत 24 वर्षीय तरुणीवर घरात घुसून बलात्कार, जीन्सने गळा आवळून संपवलं, मृतदेहावर पुस्तकं टाकून...; तरीही आरोपीची फाशी रद्द करुन निर्दोष मुक्तता, कारण...

हे संपूर्ण प्रकरण 2016 सालातील असून या प्रकरणामध्ये 2019 साली निकाल देण्यात आला होता. मात्र हा निकाल आता उच्च न्यायालयाने फिरवला असून आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:12 AM IST
मुंबईत 24 वर्षीय तरुणीवर घरात घुसून बलात्कार, जीन्सने गळा आवळून संपवलं, मृतदेहावर पुस्तकं टाकून...; तरीही आरोपीची फाशी रद्द करुन निर्दोष मुक्तता, कारण...
Image Credit: आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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