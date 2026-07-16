इंदूरला 'सर्वात स्वच्छ शहर' किताब मिळू शकतो, तर मुंबईला का नाही? मुंबई हायकोर्टाचा BMC ला सवाल

मुंबई शहरातील अस्वच्छतेवरुन उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरचा उल्लेख करत उच्च न्यायालयाने, "इंदूरला 'सर्वात स्वच्छ शहर' हा किताब मिळू शकतो, तर मुंबईला तो का मिळू नये?" असा सवाल विचारला आहे. पुण्यातील मोशी कचराडेपो दुर्घटनेची पुनरावृत्ती मुंबईत घडू नये, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन देताना उच्च न्यायालयाने, सार्वजनिक रस्ते कचरामुक्त ठेवणे हे महापालिका अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असल्याचे अधोरेखित करून सार्वजनिक रस्त्यांवरील कचरा त्वरित हटवण्यासाठी प्रत्येक विभाग अधिकाऱ्याला आदेश द्यावेत, असे न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना सांगितले आहे. रहिवाशांना कांजूरमार्ग कचराभूमी परिसरातील भेडसावणारे प्रदूषण, सततची दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि आरोग्याचे धोके याबाबत दाखल याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने पुण्यातील मोशी येथे कचराडेपोची इमारत कोसळण्याच्या घटनेचा संदर्भदिला आणि अशी घटना येथेही घडू नये, असे म्हटले आहे.
मुंबई शहरातील अस्वच्छतेसंदर्भात नाराजी व्यक्त करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने, "महापालिका आणि नागरिक या दोघांकडूनही इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळेच शहरात रस्त्यांवर सर्वत्र कचरा पडलेला असतो. परिणामी पावसाळ्यात पाणी साचणे, त्यामुळे उघड्या गटारात पडून नागरिकांना जीव गमवावा लागणे अशा घटनांसह आरोग्याशी संबंधित इतर समस्या उद्भवतात," असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
इंदूरला अलीकडेच भारतातील पर्वात स्वच्छ शहराचा किताब मिळाला. तिथल्या महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्ठेमुळेच हे साध्य होऊ शकले. मुंबईसाठी असे का केले जाऊ शकत नाही? इच्छाशक्ती असेल तर हे साध्य करणे कठीण नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा पडून हाहणार नाही याची काळजी घेणे हे महापालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असल्याचा पुनरुच्चार न्यायलयाने केला. इंदूर शहराला केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण' मोहिमेत सलग आठ वेळा भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराचा किताब मिळाला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पाहिजे. तळागाळात अशा उपाययोजना केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत घनकचरा संकलन आणि विल्हेवाटीतील गुंतागुंत केवळ एक उपद्रवच ठरणार नाही, तर त्याच्या प्रभावी व्यवस्थापनातही अडचणी निर्माण करेल, असे न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवताना म्हटलं आहे.