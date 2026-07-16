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इंदूरला 'सर्वात स्वच्छ शहर' किताब मिळू शकतो, तर मुंबईला का नाही? मुंबई हायकोर्टाचा BMC ला सवाल

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील मोशी येथील कचरा डेपोवर घडलेल्या घटनेचा संदर्भही सुनावणीदरम्यान दिला आहे. नेमकं काय म्हटलंय कोर्टाने जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:56 AM IST
इंदूरला 'सर्वात स्वच्छ शहर' किताब मिळू शकतो, तर मुंबईला का नाही? मुंबई हायकोर्टाचा BMC ला सवाल
Image Credit: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिका अधिकाऱ्यांना सवाल (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एएनआय आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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इंदूरला 'सर्वात स्वच्छ शहर' किताब मिळू शकतो, तर मुंबईला का नाही? मुंबई हायकोर्टाचा BMC ला सवाल
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