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‘CCTV पाहता म्हात्रे 73 वर्षांचा वाटत नाही, डॉक्टरांना मारताना तो एकदम...’; 'एकच किडनी काम करते'वरुन हायकोर्टाचं विधान

6 जुलै 2026 रोजी डोंबिवलीच्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका रुग्णालयात घुसून म्हात्रेने आपल्या समर्थकांसह तेथील महिला डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण व शिवीगाळ केली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:13 PM IST
‘CCTV पाहता म्हात्रे 73 वर्षांचा वाटत नाही, डॉक्टरांना मारताना तो एकदम...’; 'एकच किडनी काम करते'वरुन हायकोर्टाचं विधान
Image Credit: रमेश म्हात्रेंना कोर्टाने जामीन नाकारला

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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‘CCTV पाहता म्हात्रे 73 वर्षांचा वाटत नाही, डॉक्टरांना मारताना तो एकदम...’; 'एकच किडनी काम करते'वरुन हायकोर्टाचं विधान
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