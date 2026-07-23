‘CCTV पाहता म्हात्रे 73 वर्षांचा वाटत नाही, डॉक्टरांना मारताना तो एकदम...’; 'एकच किडनी काम करते'वरुन हायकोर्टाचं विधान

डॉक्टरांना मारहाण करणारा शिंदेसेनेच्या नगरसेवकाला वयाच्या मुद्द्याच्या आधारावर जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिंदेसेनेचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील नगरसेवक रमेश म्हात्रेचे वय 73 असून, त्याची एकच किडनी काम करत असल्याने त्याला सशर्त जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती म्हात्रेच्या वतीने अॅड. सना शेख यांनी केली. मात्र प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्यायाधीश गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर केली. मात्र, न्यायालयाने विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. 'सीसीटीव्ही पाहता म्हात्रे 73 वर्षांचा असल्याचे वाटत नाही. डॉक्टरांना मारताना तो एकदम 25 वर्षाच्या तरुणासारखा जोर काढून मारत होता. विशेषतः महिला डॉक्टरांना मारताना त्याचा जोर अधिक होता,' असे न्यायालयाने उपरोधिकपणे म्हटले. डोंबिवलीच्या पालिका रुग्णालयात तीन डॉक्टरांना बेदम मारहाण करणारा शिंदेसेनेचा नगरसेवक म्हात्रे प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत पोलिसांच्या संपूर्ण कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
म्हात्रेने इतके मारले असतानाही डॉक्टर बचावले, याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. म्हात्रेला आणखी काही काळ आतमध्ये राहू द्या. तुम्ही समाजकार्यात आहात. तुमचे कर्तव्य लोकांची सेवा करणे आहे की मारणे? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केला. त्यावर अॅड. सना शेख यांनी न्यायालयाला, एका रुग्णाला तातडीने उपचाराची आवश्यकता होती म्हणून म्हात्रेने भावनेच्या भरात मारहाण केली, असं सांगितलं. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. एखाद्या वकिलाने वकीलपत्र घेण्यास नकार दिला म्हणून पक्षकाराने मारहाण केलेली चालेल का? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. न्यायालयाने ठाण्याच्या सिव्हिल व शास्त्रीनगर हॉस्पिटलला घटनेदरम्यानचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
इंडियन मेडिकल कौन्सिलने (आयएमए) ही या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. नियमानुसार, अशी घटना घडल्यास घटनेच्या सहा तासांत संस्थात्मक एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात घटनेच्या 24 तासांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तोही हॉस्पिटलने दाखल केलेला नाही, असे आयएमएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. 'आयएमएला ही बाब संशयास्पद वाटत आहे,' असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला आयुक्तांद्वारे या प्रकरणात प्रतिवादी करत 27 जुलै रोजी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.