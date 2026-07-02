/राज ठाकरेंविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव? मनसेमधून भाजपामध्ये गेलेल्या आमदाराच्या विधानाने खळबळ; शिक्षेची तरतूद काय?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे एका आमदारानेच ही शंका प्रसारमाध्यमांसमोर बोलून दाखवली असल्याने राज ठाकरेंविरोधात खरोखरच विधानसभेमध्ये हक्कभंगाची कारवाई होणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. मात्र राज ठाकरेंसंदर्भात थेट हक्कभंगाची कारवाई करण्यासारखं त्यांनी काय केलं आहे? नेमकं झालंय काय? कोणी हक्कभंगाचा उल्लेख करत राज यांच्याबद्दल भाष्य केलं आहे जाणून घेऊयात...
पूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये असलेले आणि मागील अनेक वर्षांपासून भारतीय जनता पार्टीचे घाटकोपरमधील आमदार असलेल्या राम कदम यांनी राज ठाकरेंचा उल्लेख करत हक्कभंगाबद्दल भाष्य केलं आहे. बुधवारी सायंकाळी पावसाळी अधिवेशनादम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राम कदम यांनी हे विधान केलं आहे. "राज ठाकरेंचे विधान आहे, त्यात हक्कभंग होऊ शकतो. त्यांचे विधान विशेषाधिकाराचे हनन करणारे आहे. मनात त्यांच्याबद्दल आदर आहे, मी हक्कभंग टाकणार नाही, मात्र विधान तसे आहे," असं राम कदम यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंनी बुधवारी ठाण्यातील सी. के. पी. हॉल येथे झालेल्या मनसेच्या पदाधिकारी मेळाव्यामध्ये विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या सचिन अहिर यांच्यावर शेलक्या शब्दांमध्ये टीका केली होती. "प्रश्न विकत घेणाऱ्याचा नाही. विकले जाण्याचा आहे," असं म्हणत राज यांनी सचिन अहिर यांनी घेतलेल्या राजकीय निर्णयाचा समाचार घेतला. "देहविक्रीसाठी हे तयार असतील तर ते घेणारच. हे घाणेरडे आहे," असा टोला राज यांनी लगावला. सचिन अहिर हे बुधवारीच विधान परिषदेचे उपसभापती म्हणून बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळेच राम कदम यांनी राज ठाकरेंनी केलेलं हे विधान 'विशेषाधिकाराचे हनन करणारे आहे' असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.
हक्कभंग म्हणजे विधानसभा किंवा संसदेच्या सभागृहाचा विशेष हक्क मोडणे किंवा त्याची प्रतिष्ठा कमी करणे. सभागृहाच्या सदस्यांना म्हणजेच आमदार किंवा खासदारांना त्यांचे कामकाज स्वतंत्रपणे आणि भीतीशिवाय करण्यासाठी विशेष हक्क दिलेले असतात. जर कोणताही सदस्य किंवा बाहेरच्या व्यक्तीने असे कोणतेही वक्तव्य किंवा कृती केली की ज्यामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन होते, सदस्यांचा अपमान होतो किंवा सभागृहाचे कामकाज प्रभावित होते — तर त्याला हक्कभंग असं म्हणतात. यासाठी हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो.
एखादा सदस्य हक्कभंग प्रस्ताव मांडतो. स्पीकर अथवा सभापती हक्कभंग झाला आहे का, हे तपासतात. हक्कभंग झाला आहे असं वाटलं तर हक्कभंग समितीकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. समिती चौकशी करते, आरोपी व्यक्तीला नोटीस देते आणि सुनावणी घेते. त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते. समिती अहवाल देते. सभागृहात चर्चा होऊन अंतिम शिक्षा ठरवली जाते. या सर्वात सामान्य शिक्षा म्हणजे सभागृहात किंवा सार्वजनिकरित्या बिनशर्त माफी मागावी लागते. सभागृहासमोर उभे राहून इशारा किंवा फटकार स्वीकारावी लागते. सदस्य असेल आणि गंभीर बाब असेल तर सभागृहातून त्या सदस्याला निलंबित केले जाते. फार क्वचित प्रसंगामध्ये तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. अत्यंत गंभीर प्रकरणामध्ये तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.